Anna Faris über die Trennung von Chris Pratt "Kenne deinen eigenen Wert"

Jahrelang galten Chris Pratt und Anna Faris als Hollywood-Traumpaar, seit Anfang August gehen sie jedoch getrennte Wege. Laut "People" sprach Faris in ihrem wöchentlichenPodcast "Unqualified" nun mit Anrufern über Beziehungen und äußerte sich auch zum Ende ihrer Ehe.

"Das Leben ist zu kurz, um in einer Beziehung zu bleiben, die sich nicht richtig anfühlt oder in der man nicht unterstützt oder richtig wertgeschätzt wird," sagte die Schauspielerin einer Anruferin, die um Rat gebeten hatte. "Habe keine Angst davor, unabhängig zu sein, wenn die Dinge nicht richtig laufen."

Mit Blick auf ihre gescheiterte Ehe zu Pratt gab Faris zu, dass sie sich oft in ihrer Beziehung verloren hatte. "Ich glaube, ich habe den Fehler gemacht, zu denken, ich müsse meine Beziehung auf einer Liste abhaken," sagte die 40-Jährige. Am Ende des Gesprächs gab Faris der Anruferin einen letzten Rat: "Kenne deinen eigenen Wert und kenne deine Unabhängigkeit."

Faris dankte ihren Fans in ihrem Podcast auch für die große Unterstützung in der schweren Zeit. Die Schauspielerin und Pratt hatten vor Kurzem ihre Trennung bekanntgegeben. "Wir haben uns lange Zeit sehr bemüht und sind wirklich enttäuscht", schrieben beide in einem gemeinsamen Statement auf Facebook und Instagram.

Die beiden hatten sich 2007 bei gemeinsamen Dreharbeiten kennengelernt und zwei Jahre später geheiratet. Im August 2012 kam ihr Sohn Jack zur Welt. Grund für Trennung sei auch Pratts Erfolg vor der Kamera. Er spielte beispielsweise die Hauptrolle in den Comic-Verfilmungen "Guardians of the Galaxy" und hatte in der Vergangenheit wenig Zeit für seine Familie.