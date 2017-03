Anne Hathaway über ihren Mann "Seine Liebe hat mich verändert"

Seit September 2012 ist Anne Hathaway mit ihrem Schauspiel-Kollegen Adam Shulman verheiratet. In einem Interview mit der Zeitschrift "Elle" hat die Schauspielerin jetzt über ihren Ehemann gesprochen: "Seine einzigartige und besondere Liebe hat mich verändert", sagt Hathaway.

"Ich glaube, das übliche Narrativ ist: Wir als Frauen brauchen niemanden", so die Schauspielerin. "Aber ich brauche meinen Mann."

Im Interview mit "Elle" sprach Hathaway über ein weiteres Thema: Die Oscargewinnerin will sich in den nächsten vier Jahren als Uno-Botschafterin für bezahlte Elternzeit in den USA einsetzen. "Ich kann nicht glauben, dass wir sie nicht schon haben."

In den USA bekommen Mütter zwölf Wochen frei - aber unbezahlt. "Irgendwie wurde von uns und allen amerikanischen Eltern erwartet, dass sie in weniger als drei Monaten ohne Einkommen wieder im Normalzustand angekommen sind", bemängelte die 34-Jährige bereits in der vergangenen Woche in einer Rede im Uno-Hauptquartier in New York.

Der Grund für ihr Engagement sei die Geburt ihres eigenen Kindes gewesen. Söhnchen Jonathan Rosebanks Shulman war im März 2016 in Los Angeles geboren worden. Für Hathaway und Shulman war es der erste Nachwuchs.

"Als Johnny eine Woche alt war und ich ihn hielt und in Extase war, dachte ich plötzlich: Es ist ausgemachter Unsinn, Müttern ein schlechtes Gewissen einzureden", sagt Hathaway. Mütter würden dazu angehalten, sich gegenseitig zu verurteilen. "Wir sollten uns vielmehr auf die Leute und Institutionen konzentrieren, die uns unterstützen sollten, es derzeit aber nicht tun."

Hathaway war 2001 durch die Komödie "Plötzlich Prinzessin" berühmt geworden. Es folgten weitere erfolgreiche Filme wie "Der Teufel trägt Prada" und "Interstellar". Für ihre Rolle in der Musical-Verfilmung "Les Misérables" bekam sie 2013 den Oscar als beste Nebendarstellerin.