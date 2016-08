Sprintstar Oscar Pistorius: Gericht lehnt Berufung ab

Das Strafmaß im Fall Pistorius wird nicht neu verhandelt. Das Gericht in Johannesburg hat den Antrag der Staatsanwaltschaft auf Berufung abgelehnt. Richterin Thokozile Masipa begründete ihre Entscheidung mit der Aussage, der Antrag habe keine realistische Aussicht auf Erfolg.

Der Sportler war angeklagt worden, seine Freundin Reeva Steenkamp 2013 durch eine geschlossene Tür erschossen zu haben. Der Sportler beteuerte stets, er habe seine Verlobte für einen Einbrecher gehalten und in Panik abgedrückt.

In erster Instanz war Pistorius wegen fahrlässiger Tötung zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft legte Berufung ein und erzielte Ende 2015 in zweiter Instanz eine Verurteilung wegen "murder dolus eventualis", was im deutschen Rechtssystem dem Totschlag entspricht.

Daraufhin wurde die Strafe auf sechs Jahre angehoben. Die Staatsanwaltschaft hatte 15 Jahre gefordert.