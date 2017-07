Talkshow-Moderatorin Was wurde aus Arabella Kiesbauer?

Die Recherche-Serie

Arabella Kiesbauer wundert sich, dass Journalisten deutscher Medien sie immer wieder fragen, was sie denn jetzt so mache. "Die Texte lesen sich manchmal wie Nachrufe", sagt sie und lacht. Dabei ist sie noch ziemlich lebendig - und im österreichischen Fernsehen sehr präsent. Wenn sie durch Wien geht, wo sie mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern lebt, nicken ihr Leute zu, manche wollen ein Selfie oder ein Autogramm.

An ihrer Biografie lässt sich die Entwicklung des Mediums Fernsehen der vergangenen dreißig Jahre nachvollziehen. Kiesbauer, 48 Jahre alt, war in den Neunzigern neben vielleicht Hans Meiser und Ilona Christen das Gesicht des Nachmittagstalks.

Das war ein Zufall, denn eigentlich hatte sie beim Theater arbeiten wollen, "hinter den Kulissen", wie sie sagt. Ihre Mutter ist die deutsche Schauspielerin Hannelore Kiesbauer, ihr Vater Sammy Ammissah, ein aus Ghana stammender Maschinenbauingenieur. Ihn sah sie nur selten, denn die Eltern trennten sich, als sie selbst noch klein war. "Er war alle paar Jahre mal zu Besuch da. Ich habe ihn also leider nie richtig als Vater kennengelernt."

Kiesbauer wuchs in ihrer Geburtsstadt Wien auf, vor allem bei ihrer Großmutter, in gutbürgerlichen Verhältnissen. Sie machte das Abitur an einer französischsprachigen Privatschule, studierte Publizistik und Theaterwissenschaften. Beim Kellnern in einer Wiener Bar wurde die Studentin 1988 entdeckt - und stand schon zwei Wochen später für das ORF-Jugendmagazin "X-Large" vor der Kamera.

Das ist es, was sie bis heute macht: moderieren. Seit vier Jahren führt sie beim österreichischen Sender ATV durch die Doku-Soap "Bauer sucht Frau". "Wir achten darauf, dass wir uns nicht lustig machen über die Landwirte", sagt Kiesbauer. "Die Bauern tragen ja zur Landschaftspflege bei, sie spielen im schönen Österreich eine wichtige Rolle." Mehrere Paare, die in der Sendung zusammengekommen sind, seien schon verheiratet und hätten Kinder. "Und die Einschaltquote stimmt auch", sagt sie. Inzwischen gibt es auch die Reihe "Wirt sucht Frau".

Mit "X-Large" in Österreich machte sie damals, Anfang der Neunziger, andere Sender auf sich aufmerksam. 1991 wurde sie Programmansagerin bei ProSieben, ein Beruf, den es nicht mehr gibt. "Die 22 Jahre alte Wienerin ist Deutschlands erste farbige Moderatorin", schrieb das "Hamburger Abendblatt" damals. Die Telefone des Senders stünden nicht mehr still, "die Zuschauer wollen Autogramme". ProSieben teilte mit: "Sie ist einfach gut und hat ein helles Köpfchen."

Dann bekam sie die auf sie zugeschnittene Sendung "Arabella" - eine tägliche Talkshow, die sie von 1994 bis 2004 mehr als 2500-mal moderierte, Nachmittag für Nachmittag. Abgehandelt wurden Themen wie: "Deine Haarstoppeln an den Beinen ekeln mich an", "Ich liebe den Vater meiner Freundin" oder, sechs Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung, "Die Mauer muss wieder her". Die Gäste waren keine Promis, sondern "Leute aus dem Volk", wie sie es formuliert. Es ging oft derb zur Sache, mit Beleidigungen und Beschimpfungen, manchmal gingen die Gäste auch mit Fäusten aufeinander los.

Das war neu, das war faszinierend, und so wurde Kiesbauer hochgelobt für ihre Sendung und mit Preisen überhäuft. Sie war die Avantgarde des deutschen Fernsehens. Dann plötzlich kippte das Image: Die bayerischen Landfrauen mobilisierten gegen die Sendung, weil da am Nachmittag freigiebig über die ungewöhnlichsten sexuellen Neigungen geredet wurde, sie sahen den Jugendschutz gefährdet. ProSieben und Kiesbauer lenkten ein, gestanden Fehler und zahlten eine sechsstellige Summe für ein Jugendprojekt.

"Natürlich haben wir Grenzen überschritten, haben Neues ausprobiert und uns aufs Glatteis gewagt", sagt sie heute. Sie schäme sich dafür nicht. Ebenso wenig dafür, dass sie im Juli 1995 als "Playmate des Monats" das Covermodel des "Playboy" war. "Damals war es noch ungewöhnlich, dass eine Deutsche sich für dieses Magazin auszieht." Der Tabubruch war immer ihre Sache.

Und so wurde sie in der öffentlichen Wahrnehmung vom schönen, bewunderten Star zur Trashtrulla, der nichts peinlich ist. Sie findet, es sei in ihrer Sendung immer um Menschliches gegangen. "Die Kritik war oft von oben herab, denn bei mir waren eben die gewöhnlichen Leute zu Gast, mit den Themen, die sie interessierten." Sie nennt es "Demokratisierung des Fernsehens". Der damalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber sprach dagegen von einer "niveaulosen, minderwertigen, primitiven und unmenschlichen Darstellung".

Nach zehn Jahren endete "Arabella" überraschend. "Es ging nur noch um Quote, und wir mussten noch krasser werden, noch mehr zuspitzen, noch mehr Tabus brechen", erinnert sich Kiesbauer heute. "Der Sender wollte plötzlich Schauspieler anstatt realer Gäste, um das zu erreichen. Das war aber nicht mein Ding." ProSieben und Kiesbauer trennten sich.

Im österreichischen Magazin "News" gab sie ein Interview, in dem sie sich beschwerte. "Man hat das Gefühl, da wird Fernsehen gemacht nach dem Motto: Produziert Scheiße, eine Milliarde Fliegen können nicht irren." Die "Bunte" nannte das "Nestbeschmutzung", "Bild" schrieb von "Arabella Fiesbauer". Manche nahmen ihr die Kritik nicht ab, hatte sie doch selbst zur Senkung des Niveaus maßgeblich beigetragen. "Heute hätte das Format Nachmittagstalk keine Chance mehr", sagt sie. "Die Leute tummeln sich jetzt im Internet, das Fernsehen braucht es dazu gar nicht mehr."

In Deutschland wurde es von da an stiller um Arabella Kiesbauer, während sie in Österreich weiterhin eine gefragte Fernsehfrau ist. Mehrmals moderierte sie den Wiener Opernball für den ORF - in Österreich eine Art Heiligsprechung. Und nun verkuppelt sie eben Bauern oder Wirte. "Macht Spaß", sagt sie.

2007, da war sie mit ihrer Tochter schwanger, reiste sie erstmals nach Ghana, um ihre familiären Wurzeln zu erkunden. Ihr Vater ist 1999 gestorben, und nun lernte sie die Großfamilie kennen, ihre Halbgeschwister und viele andere Verwandte. "Es zählt eben der Clangedanke, die Großfamilie, und man versteht sich untereinander gut. Da grämt man sich nicht, dass der Papa mehrere Frauen und viele Kinder hat." Aus diesen Erfahrungen entstand ihr Buch "Mein afrikanisches Herz".

Sie sei politisch, auch wenn sie keiner Partei angehöre. "Als deutsche Staatsbürgerin, die ich durch meine Mutter bin, darf ich in Österreich nicht einmal wählen." Aber beim Thema Integration unterstütze sie den jungen, konservativen Kanzlerkandidaten Sebastian Kurz. "Ich habe ihn anfangs belächelt, aber inzwischen glaube ich, er macht es sehr gut." Außerdem gehe sie ihren Leidenschaften nach: Sie verbringe viel Zeit mit ihrer Familie, tanze und spiele Klavier.

Ob sie gerne wieder ins deutsche Fernsehen zurückkehren würde? "Ich hätte nichts dagegen", antwortet sie und überlegt. "Aber es drängt mich nichts."