Detroit Haus von Aretha Franklin steht zum Verkauf

Dort wohnen, wo die "Queen of Soul" jahrelang lebte - dieser Traum könnte für einen Musikfan mit dem entsprechenden Budget wahr werden: Das Haus der verstorbenen Sängerin Aretha Franklin steht zum Verkauf.

Für 800.000 Dollar soll das Haus offenbar den Besitzer wechseln - zu diesem Preis werde das Anwesen in Bloomfield Township, einem wohlhabenden Vorort von Detroit, angeboten. So berichten es etwa die Immobilienwebsite Realtor.com und "USA Today". Franklin hatte das Haus Berichten zufolge 1997 für 1,2 Millionen Dollar gekauft.

Wer allerdings hofft, einen Einblick in den Einrichtungsstil der Soul-Diva zu bekommen, wird wohl enttäuscht werden. Laut "Realtor.com" wurde das Haus ausgeräumt, es gebe "sehr wenig Spuren von seiner berühmten Besitzerin". Dafür biete es ausreichend Platz: Das Anwesen ist 385 Quadratmeter groß, es gibt fünf Schlafzimmer und sieben Badezimmer. Außerdem gibt es Zugang zu dem Pool und der Tennisanlage der Gated Community.

Wer nicht gleich ein ganzes Haus kaufen will, aber trotzdem etwas von Franklins Nachlass haben möchte, für den bietet sich bald noch eine andere Möglichkeit: Am 10. November sollen im New Yorker Hardrock Café mehr als 30 ihrer Kleider versteigert werden.

Franklin starb im August in ihrem Apartment in der Innenstadt von Detroit an Krebs. Die 76-Jährige hinterließ kein Testament. Ihr Gesamtvermögen wird auf 80 Millionen Dollar geschätzt.