Ariana Grande Auftritt ohne Verlobungsring

Ariana Grande ist ohne Verlobungsring aufgetreten - und hat damit Berichte befeuert, es krisele gewaltig in ihrer Beziehung zu Schauspieler Pete Davidson. In der Aufzeichnung der NBC-Fernsehshow "A Very Wicked Halloween" sang die 25-Jährige den Song "The Wizard and I". Auf Videos, die von Zuschauern veröffentlicht wurden, ist ihr blanker Ringfinger zu sehen.

US-Medien hatten am Sonntag übereinstimmend berichtet, die Verlobung der US-Stars sei aufgelöst, das Paar habe sich getrennt. Eine Bestätigung der Managements der beiden Künstler gab es nicht.

Das Paar hatte sich erst im Juni verlobt. Davidson, 24, gab dies in der "Tonight Show" von Moderator Jimmy Fallon bekannt. "Du hättest dich nicht mit Ariana Grande verloben müssen, nur um in unsere Show zu kommen", scherzte Fallon. "Habe ich aber doch gemacht", antwortete Davidson. Einen Hochzeitstermin nannte er nicht - und zu einer Heirat wird es nun offenbar auch nicht mehr kommen.

Grande und Davidson hatten sich 2014 kennengelernt, als die Sängerin Gastmoderatorin bei "Saturday Night Live" war. Ein Paar waren sie aber erst im Frühjahr geworden - kurz danach kam die Verlobung. Grande ließ sich auf ihren Fuß die Zahl 8418 tätowieren. Das war die Dienstnummer von Davidsons Vater, der als Feuerwehrmann arbeitete und bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 starb.

Im Mai hatte Grande der britischen "Vogue" gesagt, sie leide unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Ein Attentäter hatte sich 2017 bei einem Konzert Grandes in Manchester in die Luft gesprengt; 22 Menschen starben, viele weitere wurden verletzt.