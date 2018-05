Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung Staatsanwaltschaft klagt Bayern-Star Vidal an

Eine Prügelei in einer Münchner Diskothek hat für Arturo Vidal juristische Folgen. Die Staatsanwaltschaft hat den Fußballer des FC Bayern München wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Das bestätigte ein Sprecher der Anklagebehörde. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über den Fall berichtet.

Es geht um einen Vorfall im vergangenen September. In der Diskothek Crown's Club soll Vidal zunächst in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein. Dann, so der Sprecher, soll der Streit körperlich geworden sein. Vidal und sein Bruder sollen gemeinschaftlich auf zwei andere männliche Gäste eingeschlagen haben. Diese sollen Schmerzen und oberflächliche Kratzwunden erlitten haben.

Vidal hat sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft bislang nicht zur Sache geäußert. Das Amtsgericht München muss nun über eine Eröffnung des Verfahrens entscheiden. Vidals Berater war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Der FC Bayern ließ eine schriftliche Anfrage bislang unbeantwortet.