Ashton Kutcher zählt zu den bekanntesten Schauspielern der Welt, er gilt als erfolgreicher Geschäftsmann und investierte in Unternehmen wie Skype und Airbnb. Seit 2015 ist er mit der Schauspielerin Mila Kunis verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder.

Diesem Mann mangelt es also an nichts? Von wegen. Offenbar sehnt sich der 40-Jährige nach mehr Kontakt zu seinen Fans. Zumindest veröffentlichte Kutcher via Twitter seine Telefonnummer, wie unter anderem "People" berichtete. "Ich vermisse eine echte Verbindung zu echten Menschen", hieß es in seinem Tweet. "Von jetzt an könnt ihr mir einfach eine SMS schreiben. Ich werde nicht in der Lage sein, auf alle zu reagieren, aber zumindest können wir für uns gegenseitig real sein", schrieb der 40-Jährige.

Kurz darauf sah sich Kutcher gezwungen, seinen Tweet wieder zu löschen, weil er unzählige Nachrichten erhielt. Kein Wunder: Allein auf Twitter folgen dem Schauspieler rund 18 Millionen Menschen. Kutcher kündigte an, seine Nummer bald noch einmal zu veröffentlichen.

I will repost soon... sms is a fragile beast — ashton kutcher (@aplusk) 30. Januar 2019

Handelt es sich nur um einen Scherz?

Doch handelt es sich bei seiner Aktion um ein ernstgemeintes Anliegen oder nur um einen Scherz? Viele Nutzer zeigten sich enttäuscht und meldeten, dass sie zunächst eine automatische Antwort bekamen. "Hey, hier ist Ashton. Dies ist ein automatischer Text, um dir mitzuteilen, dass ich deine Nachricht erhalten habe."

Die User wurden gebeten, auf einen Link zu klicken. Dieser soll zu einer Seite führen, auf der sie sich registrieren können, um eine Antwort zu erhalten.

Kutcher wurde durch Rollen in zahlreichen Komödien bekannt. Dazu gehören Filme wie "Ey Mann, wo is' mein Auto?" und "Love Vegas". Zwischen 2011 und 2015 spielte er die Figur des Walden Schmidt in der US-Sitcom "Two and a Half Men". Zuvor hatte Charlie Sheen, der Charlie Harper verkörperte, seinen Rückzug aus der Serie verkündet hatte.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Textes hieß es fälschlicherweise, Kutcher habe die Rolle des Charlie Harper übernommen. Wir haben die Stelle korrigiert.