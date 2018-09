"Ja, das stimmt" - mit diesen Worten hat der US-Schauspieler und Musiker Jimmy Bennett seinen Missbrauchsvorwurf gegen #MeToo-Aktivistin Asia Argento im italienischen Fernsehen bekräftigt. Damit antwortete er im Sender La7 auf die Frage des Moderators, ob er bei seiner Behauptung bleibe, Argento habe ihn vergewaltigt.

"Eine Frau kann schön und attraktiv sein und trotzdem einen Mann missbrauchen", sagte Bennett im Programm "Non è l'Arena". Alles sei "sehr schnell" gegangen.

Im Alter von 17 Jahren sei er in das Hotelzimmer der 20 Jahre älteren Argento gegangen, wo sie ihn geküsst habe, erzählte Bennett in der Livesendung. Zunächst habe er an eine freundschaftliche Geste geglaubt, doch dann seien die Küsse intensiver geworden. Anschließend "legte sie ihre Hände auf mich und warf mich aufs Bett", sagte der 22-Jährige.

Die Schauspielerin habe ihm ein sexuelles Verhältnis aufgezwungen, dass sein Leben verändert habe, sagte Bennett weiter. Damit gleiche sie US-Produzent Harvey Weinstein, dem mehrere Frauen, darunter Argento selbst, sexuelle Gewalt vorgeworfen haben. "Auch Asia hat ihre Macht missbraucht", so Bennett.

Auf die Frage, warum er so lange über den angeblichen Missbrauch geschwiegen habe, antwortete Bennett, er sei nach dem Übergriff sehr verwirrt gewesen. Auch habe er den Avancen Argentos nachgegeben, weil sie mit ihm über einen gemeinsamen Film gesprochen habe. "Ich hatte großes Vertrauen in Asia", sagte er.

Die "New York Times" hatte Ende August von den Vorwürfen berichtet. Sexuelle Handlungen mit Minderjährigen sind im US-Bundesstaat Kalifornien, wo der Vorfall stattgefunden haben soll, strafbar. Argento wies die Vorwürfe zurück und erhob ihrerseits Vorwürfe gegen Bennett: Dieser hätte Argento Jahre später um 3,5 Millionen Dollar erpressen wollen, nachdem er erfahren hatte, dass sich zwischen ihr und dem Starkoch Anthony Bourdain eine Beziehung anbahnte.

Nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe hatte die 42-Jährige gesagt, sie habe nie irgendeine Form einer sexuellen Beziehung mit Bennett gehabt. Argentos Anwalt Mark Jay Heller hatte dem US-Promiportal "TMZ" daraufhin gesagt, dass seine Mandantin nur einmal mit Bennett geschlafen habe; sie habe also nicht gelogen, was ihre Beziehung zu Bennett betreffe.

Laut "New York Times" sollen sich Argento und Bennett in diesem Frühjahr außergerichtlich auf eine Zahlung von 380.000 Dollar (rund 330.000 Euro) geeinigt haben.