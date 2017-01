Attacke auf Passant Shia LaBeouf muss vor Gericht

Es ist eine Aktion, die schon nach wenigen Tagen weltweit Aufmerksamkeit erregt: Als US-Präsident Donald Trump am 20. Januar sein Amt antrat, startete US-Schauspieler Shia LaBeouf einen Livestream vor einem New Yorker Museum. Passanten sagen dort seither den Satz "Er wird uns nicht spalten" in die Kamera - und das rund um die Uhr.

Auch der Künstler selbst tritt immer wieder auf. Am Donnerstagmorgen indes eskalierte ein Streit: LaBeouf attackierte einen 25-Jährigen, so berichtete es die Polizei, kratzte und schubste. Ein Video auf YouTube zeigt einen Tumult, Polizisten führten LaBeouf ab. Bereits nach wenigen Stunden kam er wieder frei und kehrte vor die Kamera zurück - muss sich nun aber vor Gericht verantworten.

Wie die Polizei mitteilte, ist für den 4. April ein Gerichtstermin anberaumt. Der 30-jährige Künstler ist angeklagt wegen eines körperlichen Übergriffs in einem minderschweren Fall. Was genau den Streit veranlasst hat, ist bisher nicht klar.

Ein Video auf einer Unterstützerseite bei Twitter zeigt, dass LaBeouf während der Aktion bereits provoziert worden war. In dem 13-Sekunden-Schnipsel ist zu sehen, wie ein Passant LaBeouf umarmt, bevor es ruppig wird. Der Fremde sagt: "Hitler hat nichts falsch gemacht." Dann beginnt der Künstler zu schubsen.

Streng genommen will LaBeouf die Aktion nicht als Anti-Trump-Protest verstanden wissen. Vor einigen Tagen sagte er, es gehe darum, ein Signal gegen Spaltung zu setzen. Und das auf lange Sicht. Der Livestream soll vier Jahre laufen - bis die nächste Präsidentschaftswahl ansteht. Die Polizei will die Kunstaktion nun genauer beobachten, wie mehrere Medien berichten.