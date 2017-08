Bar in Australien Kronprinz Frederik, 49, scheitert an Türsteher

Der dänische Kronprinz Frederik wollte am Wochenende in Brisbane im australischen Bundesstaat Queensland eine Bar besuchen. So weit, so normal. Doch der 49-Jährige hatte lokalen Medienberichten zufolge seinen Ausweis nicht dabei - und da verstehen australische Türsteher keinen Spaß.

Frederik sei am Eingang der Jade Buddha Bar abgewiesen worden, berichtet die Zeitung "Brisbane Courier Mail". Der Kronprinz und seine Begleiter seien daraufhin kurz weggegangen - nach einer knappen Viertelstunde kamen sie dem Bericht zufolge mit ihren diplomatischen Personenschützern zurück. Die konnten demnach den Manager überzeugen, dass die Kontrolle in diesem Fall nicht nötig sei.

In vielen Bundesstaaten Australiens - darunter in Queensland - gelten strikte Gesetze, nach denen sich am späten Abend grundsätzlich jeder Besucher von Bars oder Kneipen ausweisen muss. "Das ist ein dummes Gesetz", zitiert die Zeitung den Mitbesitzer der Bar, Phil Hogan. Die Sache mit dem Prinzen sei nur die Spitze des Eisbergs. "Das passiert dauernd mit normalen Menschen."

Der Generalstaatsanwalt von Queensland sagte gegenüber der "Brisbane Times", Gesetz sei Gesetz.

Der dänische Kronprinz ist mit der Australierin Mary verheiratet, die er während der Olympischen Sommerspiele 2000 in Sydney kennengelernt hatte - in einer Bar. Er war Medienberichten zufolge für eine Segelregatta in Brisbane.