Königspaar in Australien Willem und Máxima in historischer Mission

In allen Details gesichert ist die Geschichte nicht, aber sie klingt halt so nett: Am 25. Oktober 1616 landete der Entdecker Dirk Hartog am Cape Inscription im äußersten Nordwesten Australiens. Nach allen bisherigen Erkenntnissen war er der erste Europäer auf dem Kontinent, daher wurde die Insel, auf der Cape Inscription liegt, nach ihm benannt: Dirk-Hartog-Insel.

400 Jahre später haben nun Königin Máxima und König Willem-Alexander die gleiche Reise auf sich genommen - wenn auch nicht per Schiff: In Perth begrüßten Ureinwohner das Königspaar der Niederlande mit einer traditionellen Zeremonie - das Treffen soll an Hartogs Landung in Australien erinnern.

Auf dem Programm steht unter anderem eine Ausstellungseröffnung im Maritim-Museum von Perth - natürlich dreht sich auch dabei alles um den berühmten Seefahrer: Wichtigstes Ausstellungsstück ist eine etwa 70 mal 50 Zentimeter große Zinntafel, auf der Hartog seine Reise beschrieb.

Der Überlieferung zufolge nagelte Hartog die Tafel an einen Mast auf der Insel. Es ist das älteste europäische Objekt, das je in Australien gefunden wurde - und gewissermaßen ein Mitbringsel von Máxima und Willem-Alexander. Die Tafel gehört dem Amsterdamer Rijksmuseum, das es für die Austellung in Perth ausgeliehen hat.