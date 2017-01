Avelina Boateng "Meine Brüder haben mich unterschätzt"

"Pass auf dich auf, sei dann und dann zu Hause, ruf an, wenn was ist!" - so lauteten die Ratschläge, die sich Avelina Boateng in ihrer Jugend nicht nur von den Eltern, sondern auch von ihren Geschwistern anhören musste. Jérôme, heute 28, Kevin-Prince, 29, und George Boateng, 34, nahmen ihre brüderlichen Pflichten offenbar besonders ernst.

"Beim ersten Freund oder bei Ärger hieß es dann immer: Achtung, die hat Brüder", erinnert sich die 24-Jährige im Interview mit der "Berliner Zeitung". Demnach dauerte es eine ganze Weile, bis sie aus dem großen Schatten ihrer Brüder treten konnte. Sie sei, so die Tänzerin und Sängerin, von den Jungs ziemlich unterschätzt worden.

Mittlerweile habe sich das geändert. "Wir sind eine Familie und ich habe sie alle sehr lieb. Wir sind alle sehr stolz aufeinander."

I hope Friday the 13th is a lucky day for you Picture, Hair & Make Up by my beautiful friend @aneliajaneva ⭐️ Ein von Avelina (@iam.avelina) gepostetes Foto am 13. Jan 2017 um 11:16 Uhr

Avelina Boateng wuchs in Charlottenburg auf. Schon früh erkannte ihre Mutter ihr tänzerisches Talent und förderte sie mit Ballettstunden. Ab dem 14. Lebensjahr tanzte Avelina professionell, stand mit Künstlern wie Lena Meyer-Landrut, Culcha Candela, Sean Paul oder Olly Murs auf der Bühne. Einem größeren Publikum bekannt wurde sie mit der Teilnahme an der ProSieben-Show "Deutschland tanzt 2016".

Auch ihr Bruder, der Fußballprofi Jérôme Boateng, könne sich gut bewegen: "Der Rhythmus liegt bei den Boatengs im Blut", sagte sie dem Nachrichtenportal "tz". "Er hat ein gutes Körpergefühl und lässt sich von der Musik leiten."

Auf ihrem Instagram-Account zeigt sich die Schwester der berühmten Boatengs auch mal freizügig - zur Begeisterung ihrer Abonnenten:

A♠️ @aneliajaneva Ein von Avelina (@iam.avelina) gepostetes Foto am 14. Dez 2016 um 1:00 Uhr

Aktuell singt sie den Titelsong zur neuen Disney-Serie "Elena von Avalor", die ab kommendem Samstag im Disney Channel zu sehen ist. Die Serie erzählt die Geschichte einer jungen lateinamerikanischen Prinzessin, die mutig ihr Königreich beschützen muss, was ihr die eigene Familie aber nicht zutraut.