Der schwedische DJ und Produzent Avicii ist gestorben. Tim Bergling, wie der 28-Jährige mit bürgerlichem Namen hieß, sei am Freitag in Maskat im Oman tot aufgefunden worden, berichtete die Zeitung "Dagens Nyheter" unter Berufung auf Berglings Sprecherin Ebba Lindqvist. Nähere Informationen zur Todesursache gab es zunächst nicht. Die Familie bitte um Rücksichtnahme. Avicii hatte 2013 mit "Wake Me Up" einen Welthit gelandet. Es ist der Song mit den zweitmeisten Downloads überhaupt in Deutschland.

Sein Management teilte mit: "In tiefer Trauer müssen wir heute den Tod von Tim Bergling, auch bekannt als Avicii, verkünden. Er wurde am Freitagnachmittag tot in Maskat, Oman, aufgefunden. Seine Familie ist am Boden zerstört, und wir bitten alle, die Privatsphäre der Familie in dieser schwierigen Zeit zu respektieren."

Einer der erfolgreichsten DJs der Welt

In der Vergangenheit soll er an einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse gelitten haben. Diese Probleme hingen wohl mit exzessiven Alkoholkonsum zusammen. 2014 wurden ihm sowohl sein Blinddarm und seine Gallenblase entfernt. Schon seit 2016 trat er nicht mehr auf.

Damals teilte er auf seiner Facebook-Seite mit, dass er sich aus dem Musikgeschäft zurückziehen müsse. "Hallo Welt! Danke, dass ich so viele Jahre meine Träume verwirklichen konnte. Ich werde für immer dankbar sein, dass alles mit der Hilfe meines Teams und meiner geliebten Fans erreicht zu haben."

Avicii zählt zu den erfolgreichsten DJs der Welt. 2012 und 2013 schaffte er es im Ranking des "DJ Magazine" jeweils auf den dritten Platz der besten DJs. Er arbeitete unter anderem mit Madonna, Coldplay und David Guetta zusammen. Vor allem in der Szene der elektronischen Tanzmusik galt er als Pionier.