Neue Liebe für Beau Bidens Witwe "Sie haben meine volle Unterstützung"

Die schwarzen Gläser der Sonnenbrille verdeckten seine Augen, wie so oft. Doch wo sich sonst meist ein strahlendes Lächeln über die Züge von Joe Biden zieht, war nur Gram zu sehen.

Mit 46 Jahren war der Sohn des US-Vizepräsidenten an einem Hirntumor gestorben. Zu der Beerdigungsfeier an diesem Tag im Juni 2015 war als Redner der damalige US-Präsident Barack Obama gekommen. Popstar Chris Martin sang für die Trauergemeinde. An Bidens Seite: die Witwe seines Sohns, Hallie.

Nun hat sich in der Familie des ehemaligen US-Vize eine überraschende Liebeskonstellation ergeben. Bidens Sohn Hunter ist mit der Witwe seines Bruders zusammen, wie er der Kolumne "Page Six" der Zeitung "New York Post" bestätigte.

Hallie Biden hat mit dem verstorbenen Beau zwei Kinder. "Hallie und ich sind unglaublich glücklich, dass wir die Liebe und die Rückendeckung füreinander in einer so schweren Zeit gefunden haben", so der 47-Jährige. Hunter Biden lebt getrennt von seiner Frau Kathleen, mit der er drei gemeinsame Töchter hat.

Sein Vater sagte der Zeitung, dass die Familie glücklich darüber sei, dass die beiden "sich gefunden haben, während sie ihr Leben nach so viel Traurigkeit wieder neu zusammensetzten". Seine Frau und er selbst stünden hinter ihnen: "Sie haben meine und Jills volle und lückenlose Unterstützung und wir freuen uns für sie."