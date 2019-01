Vor Kurzem machte Sängerin Bebe Rexha ihrem Ärger über viele Designer Luft: Die Sängerin kritisierte, man habe sie wegen ihrer Kleidergröße 38/40 nicht für die Grammys einkleiden wollen. "Wenn euch das zu groß ist, möchte ich eure verdammten Kleider nicht tragen", sagte die 29-Jährige. Für ihr klaren Worte bekam Rexha viel positives Feedback, wie sie nun berichtete.

"Ich wollte nur meine Geschichte teilen und wie frustriert ich war", sagte Rexha "People" . Sie habe jedoch nicht erwartet, so viel "Liebe und Unterstützung" zu erhalten, wie es der Fall gewesen sei. Bei ihrem Grammy-Outfit sei ihr im Übrigen vor allem eines wichtig: "Ich muss mich nur gut fühlen."

Wenn Rexha am 10. Februar zur Grammy-Verleihung kommt, wird sie ihre Familie an ihrer Seite haben, wie sie "People" sagte: "Mein Date werden meine Mama, mein Papa und mein Bruder sein." Und ihre Angehörigen sollen offenbar nicht nur im Publikum sitzen: "Ich bringe sie alle auf den Roten Teppich." Ihre Familie sei immer für sie dagewesen, deshalb wolle sie sie dabei haben. "Wir werden feiern, egal was passiert, Sieg oder Niederlage." Rexha ist in zwei Kategorien für den Preis nominiert.