Bella Hadid Lieber Couch als Party

Modenschauen, Roter Teppich, glamouröse Partys: Dort muss sich Model Isabella "Bella" Hadid doch zu Hause fühlen - das zumindest denken viele Menschen. In Wirklichkeit sehe es ganz anders aus, hat die 21-Jährige "Harper's Bazaar" erzählt. Für die aktuelle Ausgabe des Magazins ließ sie sich von ihrer älteren Schwester Jelena Noura "Gigi" Hadid befragen. Die 23-Jährige ist ebenfalls ein erfolgreiches Model.

"Die Leute denken, ich bin so ein Partygirl, aber das ist Vergangenheit", sagte Bella Hadid. "Ich kann es überhaupt nicht erwarten, dieses Wochenende auf der Couch zu sitzen." Das Wichtigste sei ihr, Menschen um sich herum zu haben, die sie liebten. Sie spiele gerne mit Gigi Videospiele, gucke Filme und male Keramik an - "all diese dummen Sachen, die wir in unserer Kindheit machten, bevor wir Bella und Gigi wurden."

Bella Hadid war erst vor wenigen Tagen in Cannes bei den Filmfestspielen zu Gast. Doch offenbar haben gerade derartige Events dazu geführt, dass sie privat wenig Interesse an Klubbesuchen hat: "Jetzt, wo es unser Job ist, den ganzen Tag Menschen um uns herum zu haben, und auf Party zu gehen, ist Ausgehen das letzte, was ich samstagabends machen möchte."