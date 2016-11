Diätplan von Bella Hadid "Ich will meinen Hintern zurück"

Ständig von aller Welt auf das Äußere reduziert werden - für Bella Hadid gehört das zum Job. Trotzdem hadert das Model mit der Oberflächlichkeit, mit der sein Körper begutachtet wird.

In einem Interview mit dem "People"-Magazin berichtete die 20-Jährige, die demnächst für Victoria's Secret auf den Laufsteg geht, von den Schattenseiten der ständigen Selbstoptimierung.

"Mein Gewicht variiert so stark", sagte Hadid. "Ich wollte wirklich nicht so viel verlieren. Ich will Brüste. Ich will meinen Hintern zurück. Aber es ist nicht meine Schuld. Mein Gewicht ändert sich, so wie bei jedem anderen auch. Es ist das schlimmste, wenn Leute darüber urteilen, schließlich ist jeder Mensch anders."

Sie habe "aus Versehen" abgenommen, während sie ihren Körper mit strikter Diät und intensivem Training für ihren Job in Form gehalten habe. "Ich habe so viel trainiert und alle meinten so: 'Oh, sie sieht so dürr aus, blah, blah, blah'", sagte das Model. Ihr Erscheinungsbild sei aber nur die Folge einer gesunden Ernährung und drei Stunden Workout täglich.

Trotz eines Körpers, der dem Ideal der Modewelt entspricht, ist Hadid nach eigenen Aussagen nicht immer selbstsicher. "Wenn Leute sich Victoria's-Secret-Models oder all die anderen Mädchen, die laufen, anschauen, denken sie: 'Die sind nicht menschlich. Die haben keine Selbstzweifel.' Aber jedes Mädchen, das läuft, ist unsicher."