Ben Affleck über seine Alkoholsucht "Es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen"

Nüchterne Bestandsaufnahme: Via Facebook hat der zweifache Oscar-Preisträgers Ben Affleck seine Fans wissen lassen, dass er eine Therapie gegen seine Alkoholabhängigkeit abgeschlossen hat. Die Sucht sei etwas, "mit dem ich mich in der Vergangenheit auseinandergesetzt habe und dem ich mich auch in Zukunft stellen werde", schreibt der 44-Jährige.

Er wolle "der beste Vater sein, der ich nur sein kann", so Affleck weiter. Es sei wichtig, dass seine drei Kinder wüssten, "dass es keine Schande ist, sich Hilfe zu holen, wenn man sie braucht".

Der Schauspieler dankte Familie und Freunden, besonders seiner langjährigen Partnerin und Kollegin Jennifer Garner ("Dallas Buyers Club"). Sie habe ihn unterstützt und für die Kinder gesorgt, als er seine "Arbeit" getan habe. "Dies war der erste Schritt von vielen auf dem Weg zur Genesung."

Das Echo auf die Erklärung war groß: Mehr als 100.000 Facebook-User likten den Beitrag. Die Kommentare waren überwiegend positiv, vor allem die Offenheit, mit der der Schauspieler mit seinem Problem umgeht, wurde gelobt.

"Du bist Batman, du kannst mit allem klarkommen", schrieb ein unerschütterlicher Fan. Auch Leidensgenossen meldeten sich zu Wort: "Ich bin am Montag vier Jahre trocken. Jeder Tag ist eine Herausforderung, aber der Nebel wird sich lichten und Sie werden verstehen, dass Sie stärker in nüchternem Zustand sind, als sie es je in betrunkenem waren."

Für Affleck war es nicht der erste Entzug: Schon 2001 ließ es sich wegen Suchtproblemen in einer Klinik behandeln. Er habe sich zu der Therapie entschieden, weil ihm klar geworden sei, dass er ohne Champagner, Whiskey oder Gin ein erfüllteres Leben haben könne, hieß es damals.

Ben Affleck und Jennifer Garner hatten sich 2015 nach zehn Jahren Ehe getrennt. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. Unlängst gab es Gerüchte, das Paar könne wieder zusammen sein.

Im Januar war Affleck von dem Regieposten bei einem geplanten "Batman"-Film abgesprungen. Er könnte nicht beide Rollen - als Hauptdarsteller und Regisseur - leisten, teilte er mit. Ab November ist er in "Justice League" in den Kinos zu sehen.