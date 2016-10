Ben Affleck über Kindheitskarriere "Zum Glück habe ich kein Crack genommen"

Der Kinderdarsteller, der mit Anfang Zwanzig an seinem frühen Ruhm zerbrochen ist, wirkt wie ein Klischee. Trotzdem erleiden Schauspieler öfter das Schicksal. Ben Affleck hat die Klippe zum Glück erfolgreich umschifft, wie er bei einem Auftritt in der Talkshow von Jimmy Fallon erklärte.

In der "Tonight Show" des Senders NBC erzählte der 44-Jährige aus seiner Kindheit. "Ich habe ein wenig als Kinderdarsteller gearbeitet", sagte Affleck. "Zum Glück habe ich keine Rolle in einer Show bekommen, bin berühmt geworden, habe Crack genommen und bin durchgedreht."

Er habe stattdessen eine normale Kindheit erlebt. "Meine Mutter ließ mich das machen und danach musste ich nach Hause kommen. Es war eine PBS-Serie namens "Voyage of the Mimi" für Kinder. Eine Art Lehrsendung."

Obwohl er gute Erinnerungen an die Dreharbeiten zu der Serie habe, die 1984 ausgestrahlt wurde, würde er seinen Kindern nicht erlauben, selbst so früh vor die Kamera zu treten. "Ich würde alles tun, um das zu verhindern", hatte Affleck bereits 2013 in einem Interview mit dem Magazin "E! News" erzählt. "Meine Kinder haben genug Probleme damit, von Magazinen und Shows bloßgestellt zu werden, was ich überhaupt nicht will."

Bei Jimmy Fallon war der vergangene Kindheitsauftritt des kleinen Affleck hingegen Grund für einige Lacher. Besonders die Stimme des damals 12-Jährigen. "Das war, bevor ich Hoden hatte. Ich bin immer sauer geworden bei der Telefonvermittlung. Ich sagte: 'Ich bin keine Frau' und sie sagte: 'Sorry, ma'am.'"