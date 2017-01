Ben Affleck über Sexszenen "Warum sollte man sonst Regie führen?"

Warum nimmt man es auf sich, in einem Hollywoodfilm gleichzeitig Regie zu führen und eine Hauptrolle zu spielen? Ben Affleck hat es nun in der "Graham Norton Show" verraten. In dieser Doppelfunktion sei es in der Tat schwer, Schuldzuweisungen zu entgehen, sagte Affleck. Aber er habe immerhin auch den Eindruck, dass die Leute ihm nun etwas mehr Wertschätzung entgegenbringen würden.

Außerdem, scherzte der Schauspieler, habe die Sache ja auch ihre Vorteile. Von Norton auf den Umstand angesprochen, dass er in dem Film mehrere Sexszenen gespielt habe, juxte Affleck: "Warum sonst sollte man Regie führen? Darum geht es doch!"

Die weiblichen Hauptrollen in dem Film sind mit Sienna Miller, Zoe Saldana und Elle Fanning besetzt. Miller spielt Afflecks Partnerin. Die Schauspielerin sagte, an einem Drehtag hätten neun Stunden lang nur Sexszenen auf dem Programm gestanden. Sie habe ständig gekichert, ganz anders Affleck: "Er ist sehr professionell, ich nicht." Zum Glück seien sie beide nicht peinlich berührt gewesen.

Besonders lustig fand Miller offenbar, dass Affleck Szenen ohne Schnitt mehrere Male hintereinander drehen ließ, um sich für den Schnitt des Films mehrere Optionen zu geben. Miller wurde davon überrascht. Sie habe Affleck gefragt, was er den Leuten mit all den Wiederholungen über sein sexuelles Können sagen wolle.

"Sienna dachte, ich wolle mich als eine Art Weltmeister darstellen", sagte Affleck. "Sie fing an zu lachen und ich sagte: 'Lachen ist nicht die Reaktion, nach der ich hier suche.' " Affleck selbst geht indes offenbar davon aus, dass er keine besonders gute Figur abgab. In einem anderen Interview sagte er, er habe Teile der Szenen herausschneiden müssen, so deprimierend seien sie gewesen. "Ich sah aus wie ein kranker Eisbär."