Sexsymbol Cumberbatch "Meine Ehe ist kein PR-Trick"

Am Valentinstag 2015 heiratete Benedict Cumberbatch ("Sherlock") die Regisseurin Sophie Hunter, vier Monate später kam der gemeinsame Sohn zur Welt.

Jetzt hat der Schauspieler erstmals über seine Ehe und die neue Rolle als Vater gesprochen. Demnach hat der 16 Monate alte Christopher "Kit" Carlton seinen Erzeuger offenbar schon voll im Griff. "Ein Kind zu haben, ist krass - und zwar auf eine sehr unerwartete Art", sagte der 40-Jährige im Gespräch mit "Vanity Fair". "Ich verstehe plötzlich meine Eltern viel besser als je zuvor."

Auch beruflich habe ihn die Vaterschaft weitergebracht, weil er sich dadurch besser auf seine Rolle als Hamlet am Londoner Barbican Centre habe vorbereiten können. "Ich hatte erwartet, dass es für Hamlet eher hinderlich sein könnte, Vater zu sein, weil es die ganze Zeit darum geht, Sohn zu sein", so Cumberbatch. "Aber das Gegenteil ist der Fall: Man versteht viel mehr davon, wie es ist, Sohn zu sein, wenn man Vater wird."

Interviewt wurde der Darsteller im kalifornischen Santa Monica, wo er gerade für den Marvel-Streifen "Doctor Strange" vor der Kamera steht. In der November-Ausgabe der "Vanity Fair" ist er auf dem Cover zu sehen.

Benedict Cumberbatch, the thinking woman’s crumpet, opens up about his daredevil past, the fan frenzy that presently surrounds him, and his new role as Doctor Stephen Vincent Strange. Click the link in our bio for the full story by Michael Schulman. Photograph by @jasonbellphoto. Ein von Vanity Fair (@vanityfair) gepostetes Foto am 4. Okt 2016 um 5:01 Uhr

Cumberbatch und Hunter kennen sich seit 20 Jahren, wurden aber erst spät ein Paar. "Es gibt Leute, die glauben, dass meine Frau nur ein PR-Trick ist, dass mein Sohn ein PR-Trick ist", so der Schauspieler. Dahinter stünde vermutlich die Idee, dass der "Internet-Boyfriend" niemandem anders gehören könne, als dem Internet. "Es ist unmöglich, dass er zu jemand anderem gehört als mir." Das wiederum sei nichts weiter als eine Form von Stalking, "zwanghaftes, wirklich angsteinflößendes Verhalten".

Zur Erinnerung: Cumberbatch wird noch immer als ultimatives Sexsymbol gehandelt, bei Twitter folgen mehr als eine Viertel Million @Cumberbitches dem ihm gewidmeten Account.

Der 40-Jährige ist da um einiges selbstkritischer: Er betrachte sich nicht im Spiegel und erkenne, was die Mehrheit der Fans in ihm sehe: "Ich sehe all meine Fehler und alles, was ich immer als meine Fehler angesehen habe."

Bei "Vanity Fair" allerdings ist von diesen Mängeln und Unvollkommenheiten nicht viel zu sehen.