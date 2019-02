Berlin Briefkasten mit Rasierklingen präpariert - Postbote verletzt sich

In Berlin hat sich ein Postbote an einem mit Rasierklingen präparierten Briefkasten verletzt. Der 24-Jährige musste daraufhin in einem Krankenhaus versorgt werden, konnte die Klinik im Anschluss aber wieder verlassen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten fanden an der Innenseite des Einwurfschlitzes mehrere Rasierklingen.

Mit einem richterlichen Beschluss öffnete die Polizei sowohl den Briefkasten als auch die dazugehörige Wohnung im Stadtteil Berlin-Buch. Während der Durchsuchung erschien der 28-jährige Bewohner und wurde festgenommen.

Die Polizeibeamten fanden diverses Zubehör zum Betrieb einer Cannabisplantage in der Wohnung sowie einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker. Gegen den Bewohner wird nun wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung und des unerlaubten Handels mit illegalen Betäubungsmitteln ermittelt.