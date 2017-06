Bette Midler bei Tony Awards "Hört mit dem Mist auf"

Stets im Frühsommer feiert sich der New Yorker Broadway mit einer weltweit beachteten Gala. In der Radio City Music Hall werden die Tony Awards verliehen, die Oscars der Theater- und Musicalbranche.

Die große Gewinnerin in diesem Jahr ist Bette Midler, die Grand Dame der Szene, seit Jahrzehnten als Entertainerin ein Weltstar. Die 71-Jährige erhielt die Auszeichnung als beste Schauspielerin für ihre Rolle im Musical "Hello, Dolly!". Und Midler nutzte ihre Dankesrede für eine ganz besondere Show in eigener Sache.

Sie hatte nämlich eine lange Liste von Personen im Kopf, denen sie unbedingt danken wollte. Und das dauerte. Und dauerte. Und dauerte. Es dauerte so lang, dass die Veranstalter sie sanft von der Bühne zu komplimentieren gedachten, indem irgendwann das Orchester einsetzte. Doch davon ließ sich die Geehrte überhaupt nicht beeindrucken.

"Hört mit dem Mist auf", rief Midler und sprach einfach weiter. Das Publikum applaudierte, die Instrumente verstummten. Das Ganze dauerte mehr als vier Minuten. Dann erst verließ Midler die Bühne. Und eigentlich war sie noch immer nicht am Ende.

Nach der Veranstaltung setzte sie ihre Rede vor Journalisten und im Internet fort, wie die Zeitung "USA Today" berichtet. Mit brüchiger Stimme dankte sie Menschen aus ihrer Heimat Hawaii, die sie für das Theater begeistert und so aus Armut gerettet hätten.

Via Twitter dankte sie dem Ensemble von "Hello, Dolly!". Das hätte sie zuvor vergessen. "Bitte vergebt mir, Leute. Ich bin alt."

