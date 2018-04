Es war ein Auftritt ganz im Stile von Beyoncé: In einer Art Pharaoninnen-Kostüme betrat die Sängerin im südkalifornischen Indio am Samstagabend die Bühne des Coachella-Festivals, wo sie als Headlinerin gebucht war. Würdig schritt sie ein Spalier von Tänzerinnen in Pantherbodys ab - und ließ sich von der Menge feiern.

Und zwar nicht nur wegen ihres kurzen Comebacks mit ihrer früheren Band Destiny's Child.

Denn Beyoncé tat sich an diesem Abend nicht nur künstlerisch hervor - sondern auch politisch: Die 36-Jährige lobte die Arbeit an traditionell afroamerikanisch geprägten Universitäten - und schenkte ihnen kurzerhand Geld. Sehr viel Geld.

Vier Hochschulen werde sie insgesamt 100.000 Dollar spenden, kündigte die Musikerin nun an. Jeweils 25.000 Dollar erhalten sollen die Tuskegee University, die Bethune-Cookman University, die Xavier University in Louisiana und die Wilberforce University.

Das Geld soll in Beyoncés Homecoming Scholars Award Program fließen. Damit soll pro Hochschule im bis 2019 laufenden akademischen Jahr jeweils eine Studentin oder ein Student gefördert werden. Die Spende dürfte als Geste der Solidarisierung mit der afroamerikanischen Community zu verstehen sein.

Schon im vergangenen Jahr hatte die Musikerin ein ähnliches Stipendienprogramm finanziert: Mit dem Formation Scholars Awards Program förderte Beyoncé kreative und mutige junge Frauen.