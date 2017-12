Klatsch und Knatsch Elf Millionen Freunde sollt ihr sein

Gehören Sie auch zu den 11,2 Millionen? So viele Menschen haben in den vergangenen Monaten ein auf Instagram verbreitetes Foto mit "Gefällt mir" markiert, das mittlerweile als Bildikone des Internets gelten dürfte: Es ist jene Aufnahme, mit der Popstar Beyoncé im Februar ihre Schwangerschaft mit Zwillingen publik machte.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Ein von Beyoncé (@beyonce) gepostetes Foto am 1. Feb 2017 um 10:39 Uhr

Kein Post bekam in diesem Jahr so viele Likes, wie Instagram nun mitteilte. Allerdings feit selbst doppeltes Babyglück nicht vor Beziehungsproblemen zwischen den Eltern: In der Ehe von Beyoncé und ihrem Mann Jay-Z und Sängerin kriselte es zwischenzeitlich sehr, wie der Rapper nun in einem Interview verriet.

"Wir saßen im Auge des Sturms", sagte er der "New York Times". Es sei sehr, sehr unangenehm gewesen. "Das Schlimmste ist, im Gesicht des Anderen Schmerz zu sehen, den man selbst ausgelöst hat." Geholfen hätten Gespräche - und Musik: "Wir haben unsere Kunst beinahe wie eine Therapiesitzung genutzt", sagte der Musiker.

"Unsere Kunst war wie eine Therapiesitzung" Rassismus, Eheprobleme, Kanye West: Im Interview mit der "New York Times" hat Rapper Jay-Z über viele Themen gesprochen. Auch zu den Probleme in der Ehe mit Sängerin Beyoncé Knowles äußerte er sich. "Wir saßen im Auge des Sturms", sagte er demnach. Schon länger kursieren Gerüchte über Schwierigkeiten des Paares. Beyoncé hatte bereits im vergangenen Jahr die Untreue ihres Gatten auf ihrem Album "Lemonade" angedeutet. Zuvor gab es bereits Ärger mit Beyoncés Schwester Solange Knowles. Das Klatschportal "TMZ" veröffentlichte 2014 das Video einer Überwachungskamera. Darauf zu sehen: Solange Knowles, die auf Jay-Z einschlägt. Heute haben sich Jay-Z und seine Frau anscheinend versöhnt. Man habe viel miteinander gesprochen. Auch die Musik hat offenbar geholfen: "Wir haben unsere Kunst beinahe wie eine Therapiesitzung genutzt", sagte er im Gespräch mit dem Chefredakteur der "NYT". Auch über die Beziehung zu seinem Kollegen Kanye West sprach Jay-Z. Immer wieder berichteten Medien über Probleme zwischen den Rappern. Tiefpunkt war eine Wutrede von Kanye West bei einem Konzert im November 2016. West sprach in wirren Worten vor Tausenden Fans in Sacramento. Er sei verletzt, weil er gehört habe, Beyoncé habe nur dann bei den MTV Video Music Awards auftreten wollen, wenn sie eine Trophäe gewinne. Ihr Ehemann, Jay-Z, solle ihn außerdem mal zurückrufen, "und mit mir von Mann zu Mann reden". Kurz darauf brach West seine Tournee ab und wurde nach Medienberichten in einem Krankenhaus wegen Erschöpfung behandelt. In dem Interview sagte Jay-Z nun, dass bestimmte Dinge passiert seien, die er nicht akzeptieren könne. "Aber wir müssen einfach darüber reden. Da ist aufrichtige Liebe zwischen uns", sagte er der "New York Times". Shawn Carter, wie Rapper Jay-Z eigentlich heißt, sprach auch über Colin Kaepernick, einen ehemaligen Football-Spieler. Aus Protest gegen Rassismus in den USA hatte er sich vor einem Spiel geweigert, während der Nationalhymne aufzustehen. Jay-Z sagte in dem Interview, dass er mit Kaepernick telefoniert habe: "Wir sollten uns mal treffen." Er habe ihm auf seinem neuen Album "4:44" einen Song gewidmet.

Wie kraftraubend Beziehungen sein können, weiß auch John Mayer - dabei ist der US-Sänger gar nicht mehr mit Katy Perry liiert. Trotzdem setzt er sich noch immer mit seiner Ex auseinander, und wie: Er schaute sich nun eine 96-stündige Dokumentation über seine Ex-Partnerin an. So lange streamte die Sängerin ihren Tagesablauf bei Youtube.

Ganz wohl fühlte Mayer sich dabei nicht. Es habe sich an manchen Stellen merkwürdig angefühlt, die Videoübertragung zu verfolgen: "Es ist definitiv seltsam, deiner Ex-Freundin beim Schlafen zuzusehen." Trotzdem haben die beiden offenbar ein entspanntes Verhältnis: Er habe Perry auch zu ihrem Geburtstag geschrieben.

Nachrichten für Katy Perry Katy Perry und John Mayer führten über längere Zeit eine On-off-Beziehung - mittlerweile sind die beiden getrennt. Mayer interessiert sich wohl aber immer noch für die Aktionen seiner Ex-Freundin. In einer TV-Sendung erzählte er, dass er in den mehrtägigen Youtube-Livestream der Sängerin hineingeschaut habe. Dabei habe es durchaus komische Momente gegeben, sagt der 40-Jährige: "Es ist definitiv seltsam, deiner Ex-Freundin beim Schlafen zuzusehen." Mayer hatte nach der Trennung eine harte Zeit - das hatte er in früheren Interviews gesagt. Es habe Zeiten gegeben, in denen er geweint habe. Die Beziehung mit Perry beschreibt er als "tiefgründig". Perry und Mayer bei der Feier zur Amtseinführung von Barack Obama im Januar 2013: Sie habe Mayer wie verrückt geliebt und tue es noch immer, sagte die 28-Jährige damals. Mayer habe einen "wunderschönen Geist", sei aber auch "eine gequälte Seele", so Perry. Auf diesem Bild ist sie 2013 bei der Einweihung eines Wachs-Pendants bei Madame Tussaud's in Las Vegas zu sehen. Vor der Beziehung mit Mayer war Perry rund ein Jahr mit dem britischen Comedian Russell Brand verheiratet. Anfang 2012 ließ sich das Paar scheiden.

Eine Annäherung der besonderen Art macht derzeit Ed Sheeran durch. Der britische Sänger ist auf dem bestem Wege, ein Staatsbürger Neuseelands zu werden. Demnächst gibt er dort mehrere Konzerte, per Videobotschaft schmeichelte er nun den Einwohnern des Landes: "Ich bin zwar noch kein Bürger Neuseelands, aber ich arbeite daran."

Die Ministerpräsidentin des Inselstaates reagierte prompt. In einer offenkundig scherzhaft gemeinten Videobotschaft sagte Jacinda Ardern: "Wenn ich es richtig verstehe, dann hast du auf sehr informellem Wege einen Einbürgerungsantrag gestellt."

Verliebt in Neuseeland Ed Sheeran an der Gitarre: Im kommenden März wird der Sänger nach Neuseeland reisen und dort mehrere Konzerte geben. Die Tickets werden bereits verkauft, dementsprechend will für Werbung gesorgt sein. Die lieferte Sheeran per Video: "Hey Neuseeland, ich kann es kaum erwarten, euch bald zu sehen", sagt er in einer Botschaft für den Radiosender ZM. Er hat schon in der Vergangenheit häufiger betont, das Land zu lieben. "Ich bin zwar noch kein Bürger Neuseelands, aber ich arbeite daran", sagt er nun im Clip. Dann schiebt er noch einen direkten Gruß an die Premierministerin hinterher. Jacinda Ardern: Die 37-Jährige ist seit Kurzem Premierministerin Neuseelands - und antworte Sheeran mit einem 35-Sekunden-Video. "Wenn ich es richtig verstehe, dann hast du auf sehr informellem Wege einen Einbürgerungsantrag gestellt." Bevor sie nun etwas ernsthafter über die Sache nachdenken könne, habe sie "noch ein paar sehr wichtige Fragen". Und dann wird es sehr neuseeland-spezifisch. Sheeran hatte kürzlich einen Fahrradunfall - und musste sich bei vielen alltäglichen Dingen von seiner Freundin helfen lassen. "Cherry musste mir die Zähne putzen", sagte er dem Londoner Radiosenders Capital FM. Er habe sich die Handgelenke, einen Ellenbogen und eine Rippe gebrochen - und eine Woche lang praktisch gar nichts tun können, sagte Sheeran nun. Mit Blick auf seine Freundin fügte er hinzu: "Gott segne die Person, die mich dann baden musste." Wie schwer der Fahrradunfall war, habe er gar nicht sofort bemerkt, erzählte der 26-Jährige. Nachdem er bei einer schnellen Abfahrt gestürzt war, sei er wieder aufgestanden und weitergeradelt. "Ich hab mich ins Bett gelegt und nicht gemerkt, was war. Aber am nächsten Morgen hatte ich irre Schmerzen und konnte mich nicht mehr bewegen." Geplante Konzerte in Taipei, Osaka, Seoul, Tokio und Hongkong muss Sheeran (hier bei der Verleihung der Goldenen Kamera im März in Hamburg) streichen. Auf seiner Tournee sollte Sheeran demnächst unter anderem auch auf den Philippinen und in Indonesien, Singapur und Malaysia auf der Bühne stehen.

Bevor sie nun etwas ernsthafter über die Sache nachdenken könne, habe sie "noch ein paar sehr wichtige Fragen". Ein kleines Ratespiel begann, Ardern stellte Sheeran drei Fragen, die zum Grundwissen eines echten Neuseeländers gehören. Nun liegt der Ball laut Ardern bei Sheeran - mal schauen, ob er die Herausforderung meistern kann.

Die wichtigste Nachricht aus der Welt der Prominenten war in dieser Woche eine andere: Prinz Harry und Meghan Markle heiraten im kommenden Frühjahr - und haben noch am Tag des Bekanntwerdens ihrer Verlobung in einem Fernsehinterview munter Details ausgeplaudert.

Verliebt, verlobt und bald verheiratet Großbritannien steht eine royale Hochzeit bevor: Prinz Harry wird seine Freundin Meghan Markle heiraten. Das gab das britische Königshaus bekannt. Erst heimlich, dann offiziell: Prinz Harry und die Schauspielerin Meghan Markle sind seit dem vergangenen Jahr ein Paar, nun haben sie sich verlobt. Bereits im Frühjahr 2018 wollen sich die beiden das Jawort geben. Wann genau, ist noch nicht bekannt, aber die Spekulationen haben begonnen: Britische Medien tippen auf März. Denn im April soll das dritte Kind von Prinz William - Harrys Bruder - und Herzogin Kate zur Welt kommen. Auch viele andere Fragen sind noch offen, doch eins ist bereits jetzt klar: Mit ihrer Verlobung haben Prinz Harry und Meghan Markle neue Maßstäbe für das britische Königshaus gesetzt. Die US-Schauspielerin ist geschieden und hat über ihre Mutter afroamerikanische Wurzeln. Viele Briten sehen darin einen Sieg der Liebe über rückwärtsgewandte Konventionen jeglicher Art. Königin Elizabeth II. und Prinz Philip ließen wissen, sie seien hocherfreut und "wünschen dem Paar alles Glück". Auch ihre Hochzeit galt einst als unkonventionell. Prinz Philip stammte aus verarmtem deutsch-dänischen Adel - bei der Heirat 1947 sahen viele Briten in ihm einen Repräsentanten des früheren Kriegsgegners. Harry galt lange Jahre als ungestümer Lebemann, er machte viele Schlagzeilen. Dieses Foto zeigt eine Wachsfigur des Prinzen bei Madam Tussauds im März 2006. Sein Auftritt auf einem Kostümfest mit Hakenkreuzbinde, seine Nachtklub-Exzesse, seine Nacktparty in Las Vegas - das ist inzwischen lange her und fast vergessen. Mittlerweile unterstützt der 33-Jährige, der zweimal mit den Streitkräften in Afghanistan war, Kriegsveteranen, HIV-infizierte Kinder und psychisch Kranke. Viele Briten zieht er mit seiner offenen Art und Herzlichkeit in den Bann - wie einst seine Mutter Diana. Harry ist inzwischen zum charmanten Modernisierer der Königsfamilie geworden. Trotz ihrer Herkunft glauben viele in Großbritannien, dass Meghan Markle für ein Leben an der Seite des Prinzen besser vorbereitet ist, als so manche von Harrys Ex-Freundinnen (hier ist Harry 2007 mit seiner damaligen Partnerin Chelsy Davy zu sehen). Die waren zwar britisch und teilweise sogar adelig, doch sie litten erkennbar unter der Dauerbeobachtung durch die britische Boulevardpresse. Meghan Markle, die vor allem durch ihre Rolle in der US-Anwalts-Serie "Suits" bekannt ist, hat dagegen Erfahrungen mit aufdringlichen Reportern. Mit dem Rummel um ihre Person hatte auch Markle zwischenzeitlich zu kämpfen. "Das kommt in Wellen, manchmal ist es anstrengender als an anderen Tagen", sagte sie in einem Interview im September. Zugleich beteuerte die 36-Jährige, dass sie sich durch ihre Beziehung zu einem Prinzen nicht verändert habe: "Ich bin immer noch dieselbe." Am Hof soll Markle für ihren Einsatz für Frauenrechte - inzwischen auch im Auftrag der vereinten Nationen - geschätzt werden. "Frauen müssen mit am Tisch sitzen", forderte sie in einer Rede zum Internationalen Frauentag 2015. "Und wenn ihnen dieser Platz verweigert wird, dann müssen sie ihren eigenen Tisch eröffnen." Im November 2016 hatte Harry die Beziehung bestätigt, erstmals gemeinsam traten die beiden Ende September 2017 bei den "Invictus Games" im kanadischen Toronto auf. Dort präsentierte sich das Paar tuschelnd, turtelnd, Hand in Hand. Markle war bereits mit einem Filmproduzenten verheiratet, von dem sie sich vor etwa vier Jahren scheiden ließ. Prinz Harry hatte sich anfangs über Sexismus und Rassismus beklagt, die seine Freundin im Vereinigten Königreich erlitten habe. Nach der Ankündigung der Hochzeit des britischen Prinzen Harry mit der US-Schauspielerin Meghan Markle ist das Paar bestens gelaunt vor die Presse getreten. Er habe gewusst, dass er Meghan heiraten wolle, "als wir uns das erste Mal begegnet sind", sagte Harry. Er sei "außer sich vor Freude", dass sein Wunsch im Frühling in Erfüllung gehe. Prinz Harry trat in einem schlichten dunkelblauen Anzug und schwarzer Krawatte vor die Journalisten, die sich vor dem Kensington-Palast in London versammelt hatten. Meghan Markle trug zur Bekanntgabe ihrer Verlobung einen eleganten weißen Mantel, hohe Stilettos und ihr dunkles, langes Haar offen. An ihrem linken Ringfinger steckte der Verlobungsring. In den Diamantring sind Edelsteine eingearbeitet, die einst Diana gehörten. Ein großer Diamant in der Mitte stamme aus Botswana, teilte der Kensington-Palast mit. Den Ring habe Harry selbst entworfen. Wird Harry eine ähnliche Traumhochzeit feiern wie sein Bruder William? Der hatte sich 2011 in der Westminster Abbey mit allem Pomp der britischen Monarchie mit seiner Jugendliebe Catherine Middleton vermählt (hier ist der damalige Trauzeuge Harry mit Kates Schwester und Trauzeugin Pippa Middleton zu sehen). Britische Medien spekulieren, Harry könnte auch in dieser Hinsicht seinen eigenen Weg gehen - und die Zeremonie bescheidener ausfallen.

So soll der Prinz seiner Freundin den Heiratsantrag mit einem Kniefall gemacht haben. Sie habe ihn ohne zu zögern akzeptiert: "Kann ich jetzt 'Ja' sagen? Kann ich jetzt 'Ja' sagen?" Inzwischen ist auch klar, wann und wo gefeuert werden soll: im Mai 2018 in der St.-George's-Kapelle auf Schloss Windsor.

So gute Nachrichten gab es für Boris Becker wohl schon seit einer ganzen Weile nicht mehr, der einstige Tennisstar hat seit Längerem mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Nun zieht er gegen einen seiner ehemaligen Manager vor Gericht. Beide Seiten haben dem Kölner Landgericht zufolge einst einen mündlichen Vertrag geschlossen, der Manager sollte Becker - der gerade erst seinen 50. Geburtstag feierte - demnach unter anderem Auftritte organisieren.

Alles, was Hecht ist Gestatten, Boris Franz Becker (r.) als Zwölfjähriger bei einem Nachwuchsturnier in Brühl. An seiner Seite: Rüdiger Haas (v.l.), Ulrich Kraft und Steffi Graf. Gemeinsam mit der anderthalb Jahre jüngeren Graf sollte Becker Jahre später das deutsche Tennis wachküssen. Dabei gehört Becker als Jugendlicher nicht unbedingt zu den größten Talenten. Doch er beißt sich durch, sein Siegeswille wird zur treibenden Kraft. Als stets unterschätzter Champion wird er zum Lieblingssportler der Deutschen. Unser Boris. Hier ein Bild, aufgenommen wenige Monate vor dem Triumph in Wimbledon 1985. Geboren wurde Becker am 22. November 1967 in Leimen, noch wichtiger ist der 7. Juli 1985: "Ich denke, dass ich zweimal geboren wurde. Das zweite Mal war am 7. Juli", sagt Becker selbst. Geburtsort: Wimbledon, wo er abseits des Tenniscourts ein schüchterner 17-Jähriger ist. Bis heute ist Becker der jüngste Wimbledon-Champion. Sein Markenzeichen: der Becker-Hecht. Für seinen damaligen Trainer Günther Bosch gibt es keine Alternative: "Diese Art zu springen und zu hechten, die kam ja von seinem inneren Drang, jeden Ball zu erreichen, egal wie aussichtslos es erschien." Der Augenblick, den wohl jeder sportinteressierte Deutsche kennt: "Quiet please", Becker schlägt gegen Kevin Curren einen Service-Winner, stoppt im Gefühl des Sieges seinen Netzangriff in Trippelschritten und reckt die Fäuste in die Höhe. Boris Becker, Wimbledon-Sieger 1985. Schon damals an seiner Seite: Manager Ion Tiriac (l.). Bei der Rückkehr nach Leimen sollte Becker, an der Seite von Trainer Bosch, erahnen, wie sein Leben in der Öffentlichkeit künftig aussehen sollte. Jeder kennt ihn, jeder möchte etwas von ihm, es gibt keine unbeobachteten Momente mehr: "Das ist anstrengend, und es ist ein Preis, den ich nach wie vor zahle", sagt Becker in einem Interview zu seinem 50. Geburtstag. "Der ist hoch. Ich will nicht sagen, er ist zu hoch, aber er ist sehr hoch." Völlig selbstverständlich für Boris Becker im Dezember 1986, dem Jahr, in dem er seinen Titel in Wimbledon verteidigt hatte: eine Audienz bei Papst Johannes Paul II. Eine besondere Beziehung hat Becker zum Davis Cup. In dem Teamwettbewerb debütiert er 1985 und führt Deutschland direkt ins Finale. Mit Kapitän Niki Pilic folgen die Titelgewinne 1988, 1989 und 1993. Mit Siegen alleine hätte Becker aber niemals diese Popularität erreicht. Emotionen, Drama, Schauspiel, Verzweiflung - Becker zieht das Publikum in seinen Bann. 1987 endet die Zusammenarbeit von Becker und Bosch - auf Betreiben des Trainers. Ein Schritt, der nicht in Beckers Weltbild passt. "Boris kann mir nicht verzeihen, dass ich damals gekündigt habe", sagt Bosch heute. 1988, wieder Wimbledon. In seinem "Wohnzimmer" verliert Becker das Finale gegen den Schweden Stefan Edberg in vier Sätzen. Seiner Popularität tut das keinen Abbruch. Unter Trainer Bob Brett legt Becker mehr Wert auf seine Fitness, 1988 feiert er insgesamt sieben Turniersiege. Und natürlich kehrt Becker 1989 auf den Rasen von Wimbledon zurück, der seinem geradlinigem Angriffsspiel so entgegenkommt. Im Finale revanchiert er sich gegen Stefan Edberg für die Niederlage ein Jahr zuvor. Wer hat in seinem Leben keine Becker-Faust gemacht? Er triumphiert Wochen später auch bei den US Open in New York. Becker hadert, er zaudert - doch nach einem Sieg über Ivan Lendl gewinnt er 1991 die Australian Open. Damit übernimmt er die Führung der Weltrangliste, zunächst für drei Wochen, später im Jahr noch mal für neun Wochen. Obwohl Beckers Spielweise aufwendig, kraftraubend und belastend für die Gelenke ist, muss er nur selten verletzungsbedingt aussetzen. Turniersiege werden ab 1993 trotzdem immer seltener. 1996 ist das letzte große Jahr in Beckers Karriere. Nach dem zweiten Triumph bei den Australian Open im Januar zeigt er vor allem vor heimischer Kulisse sein bestes Tennis. Er gewinnt das Masters in Stuttgart und den Grand Slam Cup in München, bei der ATP World Championship in Hannover steht Becker zudem im Finale und verliert erst in fünf Sätzen gegen Pete Sampras. In Hannover feiert er seinen 29. Geburtstag. Auch vier Jahre zuvor war er zu seinem Ehrentag vom deutschen Publikum gefeiert worden, wie er sich nun, ein Vierteljahrhundert später erinnert: "Der ungewöhnlichste Geburtstag war der 25., da wurde ich ATP-Weltmeister. Es war ein sehr schönes Gefühl, als damals die ganze Festhalle in Frankfurt 'Happy Birthday' gesungen hat." 1999 verabschiedet sich Becker als aktiver Sportler, natürlich in Wimbledon. Im Achtelfinale verliert er in drei Sätzen gegen den Australier Patrick Rafter.

Mit der Abwicklung sei Becker dann aber im Laufe der Geschäftsbeziehung nicht einverstanden gewesen, sagte eine Gerichtssprecherin. Der vorläufige Streitwert sei von der Klägerseite mit 100.000 Euro angegeben worden. Als Verhandlungstermin ist der 19. Januar 2018 angesetzt, das Gericht hat persönliches Erscheinen angeordnet.

Erschienen sind auch in New York Prominente - und zwar ganz schön viele: Stars wie Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Sofia Coppola oder Robert Pattinson kamen zur Verleihung der Gotham Awards. Dabei wurde der Grusel-Thriller "Get Out" mit gleich drei Preisen ausgezeichnet.

Schaulaufen der Stars Der Komiker, Autor und Regisseur Jordan Peele räumte mit seinem Grusel-Thriller "Get Out" bei der Verleihung der Gotham Awards gleich drei Trophäen ab - für Regie, Drehbuch und als Publikumsfavorit. Saoirse Ronan wurde für ihre Rolle als rebellische Schülerin in "Lady Bird" zur besten Schauspielerin gekürt. Robert Pattinson (links) und James Franco (rechts): Beide waren nominiert, am Ende holte aber Franco mit seiner Hauptrolle in der Tragikomödie "The Disaster Artist" Franco die Auszeichnung als bester Schauspieler. Moderator des Abends: John Cameron Mitchell Reese Witherspoon bei den Gotham Awards: Sie war eingeladen, um eine Auszeichnung zu überreichen. Und zwar an Schauspielkollegin Nicole Kidman, die einen Sonderpreis für ihre filmische Lebensleistung bekam. Witherspoon und Kidman spielten in "Big Little Lies" zusammen. Der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore erhielt einen Sonderpreis für seinen Dokumentarfilm "Eine unbequeme Wahrheit". Ein Extrapreis ging auch an Schauspielerin und Regisseurin Sofia Coppola. Er bekam ebenfalls einen Sonderpreis: Dustin Hoffmann Prominente Gäste: Noah Baumbach, Rebecca Miller und Adam Sandler

"Als ich anfing, das Drehbuch zu schreiben, wollte ich einen Film machen, der der beste Film wird, den ich je gesehen habe", sagte Regisseurs Jordan Peele bei der Gala. "Ich wusste nicht, dass ich ihn überhaupt jemals machen kann." Die Gotham Awards werden seit 1991 für Independent-Filme verliehen. Sie gelten als Auftakt der Trophäensaison, die im März mit der Oscar-Verleihung endet.

Von vielen Preisen könnte auch Jennifer Lawrence viel erzählen. Will die 27-Jährige momentan aber gar nicht, im Gegenteil: Die Schauspielerin hat nun angekündigt, sich für ein Weilchen zurückzuziehen. Wohin? Ziemlich weit weg.

"Ich möchte einen Bauernhof haben" Als nächstes großes Projekt stehe diesmal nicht ein weiterer Film an, sagte Jennifer Lawrence dem Magazin "Elle" - sondern eine Auszeit. "Ich möchte einen Bauernhof haben", sagte sie der offensichtlich überraschten Reporterin. Auf die Frage, was sie denn auf einer Farm wolle, antwortete Lawrence: "Ziegen melken." Dem Magazin zufolge sagte Lawrence das mit einem schelmischen Grinsen - ernst gemeint ist es aber wohl trotzdem. Die Schauspielerin, die bereits als 14-Jährige von einem Modelscout während eines Familienausflugs in New York entdeckt wurde, erlebte schon mit 20 den großen Durchbruch als Schauspielerin. Ob ihre Auszeitpläne etwas mit den Negativerfahrungen ihrer Karriere zu tun haben, ließ Lawrence offen. Erst vor wenigen Tagen hatte sie sich darüber geäußert, wie sehr der Diebstahl und die Veröffentlichung von Nacktfotos vor mehr als drei Jahren sie nach wie vor belasten. "Als es passierte, war es so unfassbar verletzend, dass man es nicht einmal in Worte fassen kann", sagte Lawrence. Trotzdem wollte die Oscarpreisträgerin den Apple-Konzern oder andere nicht verklagen, da ihr das keinen Frieden gebracht hätte. Sie wollte sich eher darum kümmern, dass es ihr selbst besser gehe: "Ich war an Heilung interessiert." Jennifer Lawrence war nicht das einzige prominente Opfer des Hackerangriffs: Im Jahr 2014 hatten die Täter auch Bilder von Kirsten Dunst, Kate Upton und Rihanna veröffentlicht. Noch heute fühle Lawrence sich so, als ob alle Welt ihre Nacktfotos kenne, sagte sie in dem Interview. Die Schauspielerin ist seit etwa einem Jahr mit Regisseur Darren Aronofsky zusammen. Die beiden lernten sich bei den Dreharbeiten zu "Mother!" kennen.

