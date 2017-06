Klatsch und Knatsch Über Mütter

Mehr als viele andere Prominente ist Beyoncé darauf bedacht, ihre Privatsphäre zu schützen. Nur ab und zu dringen via Instagram wohlplatzierte Fotos aus dem Familienleben nach draußen. Nun, da die Geburt ihrer Zwillinge bevorsteht, gab die Sängerin ein Update über das Ausmaß des Babybauches.

Beyoncé veröffentliche ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie Töchterchen Blue Ivy auf Mamas Babybauch sitzt. Gemeinsam mit Gatte Jay-Z hatte die Sängerin vor kurzem die bevorstehende Geburt ihres Nachwuchses mit einer großen Party gefeiert.

Beyoncé zeigt den Zwillingsbauch Beyoncé bei den Grammys im Februar: Die 35-jährige Sängerin ist hochschwanger. Gemeinsam mit Rapper Jay Z erwartet Beyoncé Knowles, hier bei den MTV Video Music Awards 2016, Zwillinge. Mit diesem Bild verkündete Knowles die frohe Botschaft bei Instagram - es sollten noch viele weitere mit Babybauch folgen. Die Sängerin ist bereits Mutter einer fünfjährigen Tochter. Die bevorstehende Geburt ihres neuen Nachwuchses feierte sie mit einer großen Party. Beyoncé und Jay-Z: Das Foto zeigt das Elternpaar beim Tennisturnier von Wimbledon 2016.

Die Schauspieler Ben Affleck und Jennifer Garner sind es gewohnt, dass über ihr bewegtes Privatleben viel geschrieben wird: Er sprach offen über seine Alkoholsucht, beide gaben nach mehr als zehn Jahren Ehe ihre Trennung bekannt. Doch dass das "People"-Magazin in seiner kommenden Titelgeschichte über Jennifer Garners angebliche neue Dates schreibt, passt ihr nun ganz und gar nicht.

Das Ex-Traumpaar Jennifer Garner 2014: Häufig könne sie über Falschmeldungen über sich lachen, schrieb die Schauspielerin auf Facebook. Doch in diesem Fall müsse sie etwas klarstellen. "Bevor meine Mutter Anrufe aus dem Gartenklub bekommt, will ich etwas klarstellen", schrieb sie. "Ich habe drei wundervolle Kinder und meine Familie ist komplett." Anstoß für den Beitrag ist die neue Ausgabe des "People"-Magazins, in dem ein Stück über sie erscheinen soll. "Ich habe nicht für dieses Titelbild posiert", schreibt die 45-Jährige. "Ich war an dem Artikel nicht beteiligt und habe ihn nicht autorisiert." Ben Affleck und Jennifer Garner hatten erst Mitte April ihre Scheidungspapiere eingereicht. Diese Aufnahme zeigt die beiden noch glücklich im Jahr 2013 in Hollywood. Das Paar hatte bereits im Sommer 2015 nach zehn Jahren Ehe das Ende ihrer Beziehung verkündet. Die Aufnahme zeigt sie bei einem Spiel der Boston Red Sox 2004 - ganz am Anfang ihrer Beziehung. "Bennifer" haben drei gemeinsame Kinder: die elfjährige Violet, die achtjährige Seraphina und den fünf Jahre alten Samuel. Die beiden wollen sich auch in Zukunft das Sorgerecht teilen. Komplett durch ist die Scheidung noch nicht. Affleck hatte Mitte März auf Facebook mitgeteilt, dass er eine weitere Suchttherapie abgeschlossen habe. Mit Alkoholproblemen habe er schon früher zu tun gehabt und er werde weiter dagegen vorgehen. Dieses aktuelle Foto zeigt ihn bei einem Event im Januar. Für den Film "Pearl Harbor" standen Garner und Affleck 2001 erstmals gemeinsam vor der Kamera. 2003 kamen sie sich bei den Dreharbeiten für den Superhelden-Film "Daredevil" näher, im Juni 2005 heirateten sie. Affleck ist zweifacher Oscar-Preisträger: Bereits 1998 erhielt er die Auszeichnung mit Matt Damon für das Drehbuch von "Good Will Hunting", 2013 einen weiteren für "Argo". Jennifer Garner spielte unter anderem in "Himmelskind" und "Arthur" mit. Sie wurde mit dem Golden Globe ausgezeichnet. Die Scheidung wollten sie ohne Anwälte abwickeln, hieß es. Nach ihrer Trennung betonten die Stars wiederholt, dass sie sich als Freunde und Eltern weiter gut verstünden.

Schauspielkollegin Kirsten Dunst sieht ihre Familie hingegen alles andere als komplett, sie träumt davon, Mutter zu werden. "Ich bin an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich denke: 'Ich arbeite, seit ich drei Jahre alt bin. Es ist Zeit, Kinder zu haben und mich zu entspannen'", sagte die 35-Jährige der Zeitschrift "Marie Claire".

Kirsten Dunst wünscht sich ein Kind Kirsten Dunst: Die US-Schauspielerin mit deutschen Wurzeln hat in Hollywood eine große Karriere gemacht. In einem Interview sagte Dunst, sie arbeite als Schauspielerin seit sie drei Jahre alt sei. Nun, mit 35, sei es Zeit zu entspannen. Und ein Kind zu bekommen. Im Januar wurde bekannt, dass Dunst mit Kollege Jesse Plemons verlobt ist. Bei einem Auftritt im Februar dieses Jahres zeigte sich das Paar gemeinsam. Zuvor war Dunst mit dem Kollegen Garrett Hedlund liiert gewesen. Im Frühjahr 2016 gaben beide die Trennung bekannt. Dunst sagte nun, ihre Patentochter habe in ihr den dringenden Kinderwunsch geweckt. "Ich liebe sie so sehr", sagt Dunst über ihre Patentochter.

Der Wunsch hat einen ganz konkreten Anlass. "Ich war keine von denen, die gesagt hat: 'Ich brauche ein Baby', bis meine Patentochter geboren wurde. Ich liebe sie so sehr", sagte Dunst. Privat hat sie eine bewegte Zeit hinter sich. Im vorigen Jahr trennte sie sich vom Kollegen Garrett Hedlund. Im Januar wurde dann bekannt, dass sie sich mit dem Schauspieler Jesse Plemons verlobt hat.

Bei einem anderen Promi-Paar gab es schon mehrfach Nachwuchs: Prinz William und Herzogin Catherine haben bereits zwei Kinder. Als Familienvater bedauert Prinz William vor allen eine Sache: Weder seine Frau noch seine Kinder werden jemals Schwiegermutter respektive Oma Diana kennenlernen. "Ich hätte es gern gehabt, wenn sie Catherine kennengelernt und die Kinder aufwachsen gesehen hätte", sagte der Prinz der Zeitschrift "GQ". "Es macht mich traurig, dass sie das verpasst und dass sie sie nie kennenlernen."

Trauer und Trost Der britische Prinz William und Herzogin Kate bei einem Besuch in Kanada: Er sei traurig, dass seine Mutter seine Frau nie kennenlernen durfte, sagte er in einem Interview. Familie ist dem 34-Jährigen - hier bei einem Besuch in Frankreich - wichtig: Ohne würde er seinen Job nicht meistern, sagte er. Um schwierige Situationen zu überstehen, hatte William seine Kinder ermuntert, über ihre Gefühle zu sprechen. Seine Kinder dürfen jederzeit ihre Emotionen offen zeigen. Alles andere könne die psychische Gesundheit gefährden, sagte William. Der Prinz geht dabei mit gutem Beispiel voran: Es mache ihn traurig, dass seine Kinder nie ihre Oma kennenlernen und sie die Kinder nicht aufwachsen sehen kann. Sohn George wird dieses Jahr vier Jahre alt, Großmutter Diana starb 1997 bei einem Autounfall in Paris. Charlotte und Mutter Kate: Prinz William und die heute 35-Jährige heirateten 2011. Prinz William mit seinen Eltern Charles und Diana: Noch knapp 20 Jahre nach dem Tod seiner Mutter finde er es schwierig, offen über den Verlust zu sprechen, sagte William "GQ". Die Prinzen William, Harry und Charles bei der Beerdigung ihrer Mutter 1997: William und Kate lernten sich erst um die Jahrtausendwende beim Studium in Schottland kennen. Prinz George und Prinzessin Charlotte in Kanada: Auch wenn die Familie in der Öffentlichkeit steht, plädiert William dafür, Gefühle auch zu zeigen. Die Kinder beim Spielen: Vergangenes Jahr hatten William, Kate und Harry die Initiative "Heads Together" gegründet, die sich dafür einsetzt, Stigmata rund um psychische Krankheiten zu beseitigen. Auch Prinz Harry hatte vor Kurzem offen über seine Gefühle gesprochen: Der Tod seiner Mutter Diana habe seine Seele in "totales Chaos" gestürzt, sagte er.

Ähnlich geht es auch Angelina Jolie. Ihre Mutter Marcheline Bertrand starb vor zehn Jahren an Brustkrebs. "Sie wäre eine tolle Großmutter gewesen", sagte die 41-Jährige dem französischen Magazin "Elle". "Ich weiß, wie sehr sie an ihrem Leben teilnähme." Jolie sagte, sie sei traurig, dass ihre Kinder nie ihre Oma kennenlernen würden.

"Sie wäre eine tolle Großmutter gewesen" Angelina Jolies Mutter starb vor zehn Jahren an Krebs, nun hat sich die Schauspielerin in einem Interview über die Auswirkungen dieses Verlustes geäußert. Tochter Jolie mit Mutter Marcheline Bertrand (r.) und Kollegin Jacqueline Bisset (l.) 2001: "Ich würde alles geben, um sie jetzt bei mir zu haben", sagte Jolie nun dem Magazin "Elle" über ihre Mutter. Jolie vermisst die 2007 im Alter von 56 Jahren verstorbene Bertrand nach eigenen Angaben regelmäßig: "Oft spreche ich in meinen Gedanken zu ihr und versuche mir vorzustellen, was sie sagen und wie sich mich anleiten würde." Vor allem für ihre sechs Kinder tue ihr der frühe Tod ihrer Mutter Leid, sagte Jolie. Dieses Foto zeigt Jolie 2010 mit ihren Kindern Shiloh, Pax Thien, Maddox und Zahara. Wenn sie mit ihren Söhnen und Töchtern über die verstorbene Großmutter spreche, sei ihre Botschaft stets dieselbe, sagte Jolie: "Sie wäre eine tolle Großmutter gewesen." Jolie macht auch mit ihrer eigenen Familie derzeit eine schwierige Zeit durch. Im September vergangenen Jahres gaben sie und Ehemann Brad Pitt ihre Trennung bekannt. Im Februar hatte die 41-Jährige erstmals öffentlich über das Scheitern der Beziehung zu dem Hollywoodstar gesprochen. "Es war eine sehr schwierige Zeit", sagte Jolie. "Wir werden immer eine Familie sein. Wir werden diese Zeit überstehen und hoffentlich deswegen eine stärkere Familie werden." Pitt und Jolie wurden 2004 ein Paar, zehn Jahre später heirateten sie. Die beiden galten als eines der Traumpaare Hollywoods, die Boulevardpresse taufte das Paar "Brangelina". Jolie und Pitt waren viel mit den gemeinsamen Kindern unterwegs. Insgesamt hat die Schauspielerin sechs Kinder - drei leibliche und drei Adoptivkinder. Nach Bekanntgabe der Trennung gab es einen Streit ums Sorgerecht. Inzwischen ist geregelt, dass die Kinder vorerst in Jolies Obhut bleiben. Auch das Procedere der Scheidung ist mittlerweile offenbar geklärt: Einen Rosenkrieg soll es nicht geben, die juristischen Details sollen privat geregelt werden.

Um Anleitung ging es auch Sonia Copeland-Bloom. Die gelernte Journalistin und Mutter des Hollywood-Stars Orlando Bloom legt besonderen Wert auf Faktentreue, wenn sie die Zeitung aufschlägt. In jüngster Zeit muss sie da zumindest in Großbritannien einiges vermisst haben. Und so bekamen Redaktionen des Landes Post von ihr.

Ein Lebenslauf für die Presse Orlando Bloom im Kreise seiner Familie - mit Mutter Sonia (links) und Schwester Samantha. Mutter Sonia schickte nun einen Lebenslauf von Orlando Bloom an britische Zeitungsredaktionen. Sie hatte sich offenbar darüber geärgert, dass Daten aus der Laufbahn ihres Sohnes in Berichten nicht stimmten. Orlando Bloom war bis vor Kurzem mit Sängerin Katy Perry liiert. Zurzeit liegt die Beziehung auf Eis.

Es ging um den Sohn. "Ich habe das Vergnügen, Ihnen eine Kopie seines Lebenslaufes zu senden, der aktuell und akkurat ist", heißt es in dem Anschreiben. Die 75-Jährige führt eine detaillierte Liste der Filme auf, in denen ihr Sohn mitgespielt hat. Sie erwähnt sein Ehrendiplom an der Universität Kent und seinen Abschluss an der Theaterschule in London. Was genau der Anlass für die Aktion war, ist nicht bekannt.

Helene Fischer passt in diesen Artikel womöglich ebenso wenig wie ins DFB-Pokalfinale. Trotzdem sei ein Rückblick auf das vergangene Wochenende gestattet: Viele hätten es wohl nicht für möglich gehalten, dass die Sängerin mal bei einem Auftritt vor Massenpublikum ausgepfiffen wird.

Doch genau das geschah in der Halbzeitpause des DFB-Pokalfinales zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Fischers Show - die erster dieser Art beim Finale - geriet zur Farce. Zehntausende Fans pfiffen durchgehend. Das richtete sich nicht unbedingt gegen Fischer persönlich, sondern gegen die Kommerzialisierung des Fußballs.

"Da ist ein Groll da" Was in der amerikanischen Football-Liga NFL seit Jahrzehnten üblich und auch von den Fans anerkannt ist, gab es nun auch im Finale des DFB-Pokals: die Halbzeitshow einer bekannten Musikerin. Am Samstagabend trat Schlagersängerin Helene Fischer in der Halbzeitpause der Partie zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt im Berliner Olympiastadion auf - und wurde von Zehntausenden Fans ausgepfiffen. Im Nachhinein gab sich Fischer nun unbeeindruckt. "Da muss ein Musiker vielleicht auch mal durch", sagte die 32-Jährige in der RTL-Show "Mensch Gottschalk". Die 32-Jährige bemüht sich augenscheinlich, professionell mit dem Auftritt umzugehen - und ihn schnell abzuhaken: "Ich hab mir so 'ne dicke Haut in den letzten Jahren zugelegt", sagte sie am Tag nach dem Finale, "und seit gestern sind auch noch Haare gewachsen." "Geballte Testosteron-Power" - so beschrieb Fischer das Pfeifkonzert. Hier posiert sie mit Talkmaster Thomas Gottschalk für ein Selfie. Sie habe die Pfiffe nicht als so schlimm empfunden, sagte Fischer. Es sei auch nicht um sie gegangen, sondern um Entwicklungen im Geschäft mit dem Profifußball: "Da ist ein Groll da, die wollten keine Unterhaltung." Der Schlagerstar hatte im Berliner Olympiastadion in einer Tanzshow ein Medley gesungen. Bei einem Großteil der fast 75.000 Fans im Stadion kam das gar nicht gut an: Viele Anhänger begleiteten das Konzert mit anhaltenden Pfiffen. Die ARD regelte offenbar den Ton herunter, um den TV-Zuschauern die Reaktion des Berliner Publikums zu ersparen. Nach dem Ende der Darbietung schwoll das Pfeifkonzert an. Trotz der Pfiffe rief Fischer am Ende ihres Auftritts ungerührt: "Danke schön, Berlin!" Bereits in einem kurzen TV-Interview unmittelbar nach dem Finale zeigte sich Fischer unbeeindruckt: "Ich mache mir da gar keine Gedanken." Der heute 32-Jährigen gelang vor drei Jahren der endgültige Durchbruch: Fischers Album "Farbenspiel" und die Single "Atemlos" verkauften sich zusammen mehr als drei Millionen Mal - eine Leistung, die für nationale Künstler die absolute Ausnahme ist. An Erfahrungen mit Auftritten bei Fußball-Events mangelt es ebenfalls nicht: 2014 etwa feierte die deutsche Nationalmannschaft gemeinsam mit Fischer den Gewinn der Weltmeisterschaft in Berlin.

Leider war in dem Moment Fischer das Symbol dafür. Die Sängerin spulte den Auftritt professionell ab: "Da muss ein Musiker vielleicht auch mal durch", sagte die 32-Jährige tags darauf. "Ich hab mir so 'ne dicke Haut in den letzten Jahren zugelegt und seit gestern sind auch noch Haare gewachsen."