Klatsch und Knatsch Sternstunden

Der neue "Star Wars"-Film ist frisch in den Kinos. Für manch einen Star ist dies ein Anlass, Anekdoten aus der langen Geschichte der Filmreihe zum Besten zu geben. So erzählte Mark Hamill (Luke Skywalker) dem "Guardian", dass er und seine Kollegin, die im vergangenen Jahr verstorbene Carrie Fisher (Prinzessin Leia), sich einst am Filmset näher gekommen seien.

Sie hätten sich zueinander hingezogen gefühlt, er habe jedoch von früheren Jobs gewusst, dass es eine schlechte Idee wäre, mit jemanden am Set etwas anzufangen. Ganz konsequent waren die beiden dann aber offenbar doch nicht: "Carrie und ich fanden Ausreden", sagte Hamill.

Einmal hätten sie über Kusstechniken gesprochen, und er habe gesagt: "Nun, ich denke, dass ich ein ziemlich guter Küsser bin. Ich lasse die Frauen zu mir kommen, anstatt aggressiv zu sein". Kurz darauf hätten sie wie Teenager herumgemacht. Weiter seien sie aber nicht gegangen: "Uns wurde irgendwie bewusst, was wir taten, und wir brachen in Gelächter aus."

Es waren nicht nur Hamills Geschichten, die der Filmreihe zuletzt Aufmerksamkeit brachten: Bei der Premiere von "Star Wars - Die letzten Jedi" am vergangenen Wochenende erregten Darsteller in futuristischen Kostümen ebenso Aufsehen wie Prominente in Abendkleid oder Smoking. Aber sehen Sie selbst:

Tausende verfolgten "Star Wars"-Premiere Das Shrine Auditorium in Los Angeles stand ganz im Zeichen der "Star Wars"-Filme. Die neueste Ausgabe "The Last Jedi" soll am Donnerstag in die US-Kinos kommen. Natürlich dürfen auf dem roten Teppich die berühmten "Star Wars"-Kostüme nicht fehlen. Die Prätorianergarde passt farblich voll zum Teppich. Auch die Storm Troopers waren dabei. Ohne sie ist "Star Wars" nicht "Star Wars": "R2-D2" und Kumpel "C-3PO". Experten sagen einen der erfolgreichsten Filmstarts der Kinogeschichte voraus. Erwartet werden allein am ersten Wochenende Einnahmen von rund 220 Millionen Dollar (187 Millionen Euro). Auch Dita Von Teese war bei der Premiere dabei - ihr Look erinnerte durchaus an die Kostüme der Weltraum-Saga. Regisseur Spike Lee kam wie immer mit Basecap. Daisy Ridley spielt die ehemalige Schrottsammlerin Rey. Das macht ihr Unterschrift begehrt bei vielen Fans. Noch mehr Roboter auf dem Teppich: "BB-8" Kelly Marie Tran spielt Rose Tico. Daisy Ridley neben Bob Iger, CEO der Walt Disney Company. Thom Yorke von Radiohead kam mit einer nicht näher genannten Begleitung. Geschwister-Style: Chloe und Halle Bailey, besser bekannt als Chloe x Halle. Auch Oscar-Preisträgerin Lupita Nyongo ("12 Years a Slave") steht auf "Star Wars". Sie spielt die Piratin Maz Kanata. Schauspielerin Sofía Vergara durfte auch zur Premiere kommen. Zuletzt spielte sie in "Emoji -Der Film". Laura Dern hat im Film sogar einen militärischen Rang - als Vizeadmiralin Amilyn Ho. Die kanadische Schauspielerin Cobie Smulders brachte ein merkwürdiges Kästchen mit, das sie in der Hand hielt. Möglicherweise eine selbstgeschreinerte Handtasche? Die Britin Gwendoline Christie ist im Film Captain Phasma. Schauspielerin Carrie-Anne Moss auf dem roten Teppich. Schauspieler und Regisseur Jon Favreau spielte zuletzt in "Spider-Man: Homecoming". Der Schauspieler Warwick Davis (2. v. l.) kam mit seiner Frau Samantha und seinen beiden Kindern. Er spielt in den "Star Wars"-Filmen einen Ewok. Er hätte die Premiere fast verpasst: Schauspieler John Boyega, der in dem Streifen den Film-Helden Finn mimt, steckte im Schneetreiben auf dem Flughafen von Atlanta fest. Doch dann brachte ihn doch noch ein Pilot nach Los Angeles. "Danke an den besten Piloten der Galaxie", scherzte er auf dem roten Teppich. Domhnall Gleeson spielt in dem Film die Rolles des General Armitage Hux. Rosanna Pansino betreibt auf YouTube eine Kochshow namens "Nerdy Nummies". Das reichte offenbar für eine Einladung. Auch Benicio del Toro ist in "Die letzten Jedi" zu sehen. Genau wie Adam Driver, der Kylo Ren spielt. Rian Johnson führte Regie und schrieb das Drehbuch. Tausende Star-Wars-Fans verfolgten die Premiere - teilweise mit Helm.

Auch im britischen Königshaus gibt es eine Premiere: Meghan Markle, die Verlobte von Prinz Harry, feiert gemeinsam mit der Queen Weihnachten auf deren Landsitz in Sandringham. Das hat der Kensington-Palast bestätigt. Bisher waren nur Ehepartner bei der traditionellen Familienfeier anwesend. (Prinz Harry und Meghan Markle haben nun ihren genauen Hochzeitstermin bekannt gegeben: Die beiden heiraten am 19. Mai.)

Herzogin Kate wurde 2010 nicht eingeladen, nachdem sie und Prinz William ihre Verlobung bekannt gegeben hatten. Allerdings diente William damals als Rettungshubschrauber-Pilot in Wales. Traditionell besucht die königliche Familie am ersten Weihnachtstag gemeinsam den Gottesdienst in der Kirche St. Mary Magdalene in der Grafschaft Norfolk. Auf dem Weg dorthin versammeln sich regelmäßig Hunderte Menschen, um einen Blick auf die Royals zu erhaschen.

Weihnachten im Schoß der Royals Ungewöhnliche News von den Royals: Prinz Harry und seine Verlobte Meghan Markle werden zu Weihnachten von der Queen auf deren Landsitz in Sandringham empfangen. Eine Premiere, bisher mussten Partner der Königsfamilie warten, bis sie verheiratet sind, um eingeladen zu werden. Auch der Herzog und die Herzogin von Cambridge würden zu Weihnachten nach Sandringham kommen, ließ der Kensington-Palast verlauten. Die Royals (hier ihre wächsernen Stellvertreter bei Madame Tussauds) überreichen sich nach deutscher Tradition bereits an Heiligabend die Geschenke. Die aus der US-TV-Serie "Suits" bekannte Markle wird aller Wahrscheinlichkeit nach in die Familie einheiraten. Harry und die US-Schauspielerin hatten sich am 27. November verlobt. Im Gegensatz zu Markle war Kate Middleton vor ihrer Hochzeit mit Prinz William nicht zum Weihnachtsfest 2010 eingeladen worden. William selbst war allerdings auch nicht anwesend, weil er damals als Rettungshubschrauberpilot in Wales stationiert war. Die Royals planen am ersten Weihnachtstag einen gemeinsamen Besuch des Gottesdienstes in der Kirche St. Mary Magdalene in der Grafschaft Norfolk. Die 36-Jährige Markle hat betont, dass sie sich durch ihre Beziehung zu einem Prinzen nicht verändert habe: "Ich bin immer noch dieselbe." Nach der Ankündigung der Hochzeit trat das Paar bestens gelaunt vor die Presse. Er habe gewusst, dass er Meghan heiraten wolle, "als wir uns das erste Mal begegnet sind", sagte Harry. Er sei "außer sich vor Freude", dass sein Wunsch im Frühling in Erfüllung gehe. Prinz Harry trat in einem schlichten dunkelblauen Anzug und schwarzer Krawatte vor die Journalisten. Meghan Markle trug zur Bekanntgabe ihrer Verlobung einen eleganten weißen Mantel, hohe Stilettos und ihr dunkles, langes Haar offen. An ihrem linken Ringfinger steckte der Verlobungsring. In den Diamantring sind Edelsteine eingearbeitet, die einst Diana gehörten. Ein großer Diamant in der Mitte stamme aus Botswana, teilte der Kensington-Palast mit. Den Ring habe Harry selbst entworfen. Wird Harry eine ähnliche Traumhochzeit feiern wie sein Bruder William? Der hatte sich 2011 in der Westminster Abbey mit allem Pomp der britischen Monarchie mit seiner Jugendliebe Catherine Middleton vermählt (hier ist der damalige Trauzeuge Harry mit Kates Schwester und Trauzeugin Pippa Middleton zu sehen).

Andere interessieren sich weniger für die königliche Familie und mehr für Action-Helden: Hunderte Fans jubelten Dwayne "The Rock" Johnson zu als er auf dem Walk of Fame in Hollywood seinen Stern enthüllte. Der Schauspieler wurde als 2624. Person mit einer Plakette auf dem Boulevard verewigt.

Dies sei ein "so monumentaler" Moment, dass er einfach vom Herzen und aus dem Bauch heraus reden wolle, statt Dankesworte von einem Zettel abzulesen, sagte Johnson auf dem Podium. Der 45-Jährige erinnerte an seine von Geldsorgen geprägte Jugend und wie er mit harter Arbeit als Wrestler und Schauspieler Karriere machte. "Es ist nett, wichtig zu sein, aber es ist wichtiger, nett zu sein", nannte er sein Motto.

Ein Stern, der seinen Namen trägt Es ist Stern Nummer 2624: Dwayne "The Rock" Johnson ist auf dem "Walk of Fame" in Hollywood mit einer Plakette verewigt worden. Hunderte Fans jubelten dem Action-Helden zu, als er den Stern auf dem Boulevard enthüllte. Dies sei ein "so monumentaler" Moment, dass er einfach vom Herzen und aus dem Bauch heraus reden werde, statt Dankesworte von einem Zettel abzulesen, sagte Johnson auf dem Podium. Der 45-Jährige erinnerte an seine von Geldsorgen geprägte Jugend und wie er mit harter Arbeit als Wrestler und Schauspieler Karriere machte. "Es ist nett, wichtig zu sein, aber es ist wichtiger, nett zu sein", nannte er sein Motto. Johnson dankte vor allem seinen Fans und seiner Familie für deren Unterstützung. "Ich liebe dich", sagte er an seine Freundin Lauren Hashian gewandt, mit der er sein zweites Kind erwartet. Ihre knapp zweijährige Tochter Jasmine stahl dem berühmten Daddy ein wenig die Show, als Johnson das kleine Mädchen auf seinen Arm nahm - und es mit einer Hand an das Mikrofon des Rednerpults fasste. Die Liebe seiner Familie sei das Wichtigste in seinem Leben, sagte Johnson gerührt. Johnson war als Wrestler erfolgreich, bevor er sich der Schauspielerei widmete. Mit Filmen wie "Hercules" oder "San Andreas" ist er vor allem bei Action-Fans beliebt. Johnson (unten) 2013 bei einem Kampf gegen John Cena: Im Ring ist er unter dem Namen "The Rock" bekannt. Ein Foto aus dem Jahr 2000: Johnson avancierte früh zum Publikumsliebling. Johnson kann sich vorstellen, die Branche noch einmal zu wechseln. In einem Interview im Frühjahr sagte Johnson, es sei eine echte Möglichkeit, dass er sich um das Amt des US-Präsidenten bewerben werde. "Ich denke, wenn ich Präsident wäre, dann wäre Haltung wichtig. Führung wäre wichtig. Verantwortung für alle zu übernehmen", sagte er.

Nett waren auch George und Amal Clooney - und zwar zu ihren Mitreisenden: Auf einem Flug aus den USA nach Großbritannien verteilten sie Kopfhörer in der Kabine, um die anderen Passagiere vor Lärmbelästigung durch ihre offenbar stimmgewaltigen Kinder zu schützen. Alexander und Ella Clooney sind inzwischen sechs Monate alt.

Die Kopfhöreraktion kam allerdings nur Passagieren der ersten Klasse zugute - und stellte in Wahrheit auch eine Art Resteverwertung dar. Denn auf den Headphones prangte das Logo von Casamigos, einer mit bis zu 65 Euro pro Flasche nicht eben günstigen Tequila-Marke, die bis vor Kurzem noch Clooney und zweien seiner Freunde gehörte.

US-Medienberichten zufolge erhielten die Verkäufer 700 Millionen Dollar für das Unternehmen - mit Option auf weitere 300 Millionen Dollar, für den Fall, dass sich der Tequila auch in den kommenden zehn Jahren gut verkaufen sollte.

Glanz ist wichtiger als Gage George Clooney ist es nicht mehr wichtig, Filmrollen zu bekommen. "Ich habe Geld", sagte er der "Sunday Times". Kürzlich hatte er eine Tequilafirma für eine Milliarde Dollar verkauft. Seine finanzielle Lage mache es ihm möglich, dass er für Filmprojekte kämpfen könne, die er machen wolle, sagte Clooney in dem Interview. Clooney gibt sein Geld auch für soziale Zwecke aus: Gemeinsam mit seiner Frau Amal setzt er sich für eine Vielzahl von Hilfsprojekten ein. Im September sagte der Schauspieler dem "Hollywood Reporter", dass das Ehepaar einen Flüchtling aus dem Irak in einem Haus aufgenommen hat, das ihnen gehört. Mit mehreren Millionen Dollar aus seinem Vermögen will der Schauspieler und Filmemacher auch weitere Flüchtlinge unterstützen, die in die USA kommen. Erst in diesem Jahr sind George und Amal Clooney zum ersten Mal Eltern geworden. Sie bekamen Zwillinge. In deutschen Kinos läuft am 9. November der Film "Suburbicon" an, bei dem Clooney Regie führte. In den Hauptrollen sind unter anderem Julianne Moore und Matt Damon zu sehen.

Eine andere Marketingstrategie ging hingegen nach hinten los: In den USA wurde ein Bier nach Beyoncé Knowles benannt. Die 36-Jährige ist aber offenbar kein Fan von "Bïeryoncé". Die New Yorker Brauerei Lineup Brewing, die das Getränk auf den Markt brachte, hat laut "Pitchfork" ein Unterlassungsschreiben von der Sängerin erhalten.

Besitzerin Katarina Martinez hatte wohl mit einer anderen Reaktion gerechnet: "Wir sind enttäuscht, dass sie es nicht als Kompliment genommen hat", sagte sie. Als Frau mit lateinamerikanischen Wurzeln habe sie sich sehr von Beyoncé inspiriert gefühlt, das Bier sei als Hommage an die Sängerin gedacht gewesen.

Ärger um ein Bier Sängerin Beyoncé mag es offensichtlich nicht, wenn ihr Name ungefragt für Produkte genutzt wird. Eine New Yorker Brauerei bekam ein Unterlassungsschreiben von der Sängerin. Der Grund: Sie hatte ein Bier "Bïeryoncé" genannt. Die Besitzerin der Brauerei hatte sich wohl eine andere Reaktion von Beyoncé (Foto) erhofft. Die Brauereibesitzerin sah das Bier als Hommage an die 36-Jährige an. Superstar: die Sängerin bei einem Auftritt in Barcelona im Sommer 2016 Beyoncé ist seit 2008 mit Rapper Jay-Z verheiratet. Das Foto zeigt das Paar als Zuschauer beim Tennisturnier von Wimbledon im Sommer 2016.

Auch bei Til Schweiger gab es zuletzt Ärger. Der Schauspieler geht nicht gerade zimperlich mit Leuten um, die ihn in sozialen Netzwerken anpampen. Vor einer Weile erst hatte er sich mit einer Saarländerin auf Facebook angelegt, die daraufhin sogar vor Gericht zog - und dort gegen den Schauspieler verlor.

"Da kann ich schreiben, was ich will" Til Schweiger macht im Festsaal des Rathauses der Stadt Saarbrücken Fotos mit Fans. Auf seiner Stippvisite trug sich der Schauspieler und Produzent in das Goldene Buch der Stadt Saarbrücken ein. Hier ist er mit der Oberbürgermeisterin Charlotte Britz (SPD) zu sehen. "Wer will eine Autogrammkarte?", rief Schweiger, der seinen Besuch als Entschädigung dafür betrachtete, dass er im November nicht persönlich zu einer Gerichtsverhandlung erschienen war. Bei dem Termin ging es um eine Frau, deren kritische Nachricht Schweiger auf Facebook gepostet hatte. Die 58-Jährige wollte, dass Schweiger den Eintrag lösche. Ihre Klage wurde abgewiesen. Ein erster Erfolg für Schweiger, der ankündigte, sich weiter gegen Hass-Nachrichten zur Wehr setzen zu wollen. "Das ist mein gutes Recht. Und das ist meine Seite, da kann ich schreiben, was ich will."

Nun hat Schweiger das Saarland persönlich besucht - und damit ein Versprechen eingelöst, das er im Zuge des Rechtsstreits seinen Fans gegeben hatte. Kurz zuvor hatte er auf Facebook jemanden als "Dorfnelke" bezeichnet. Die Person hatte Schweiger übel beleidigt.

Um einen schöneren Anlass ging es hingegen in Mecklenburg-Vorpommern: Der Polizeischüler Pascal Unbehaun sicherte sich in der Nähe von Rostock den Titel "Mister Germany 2018".

Unbehaun vor Geilenbrügge Strahlender Sieger: Pascal Unbehaun ist Mister Germany 2018. Der 21-jährige Polizist kommt aus Erfurt. Harte Konkurrenz: Neben Unbehaun präsentierten sich 15 weitere Kandidaten am Samstag der Jury des Schönheitswettbewerbs. Mit einem Showprogramm versuchten die Kandidaten, die Jury und das Publikum von sich zu überzeugen. Die Finalisten im Blick: Die 16 Kandidaten haben sich teilweise durch Siege in regionalen Schönheitswettbewerben für die Endrunde qualifiziert. Laut Veranstalter haben sich insgesamt 1025 Männer aus ganz Deutschland auf den Titel Mister Germany 2018 beworben. Diejenigen, die es nach Linstow geschafft hatten, durften auf der Bühne Stoffe zerreißen. Seit 1993 wird jährlich der schönste Mann Deutschlands gekürt. Bewerben können sich Männer zwischen 16 und 35 Jahren. Unbehaun (M.) hatte sich als Mister Mitteldeutschland 2017 für das Finale qualifiziert. Auf Platz zwei kam mit dem Mister Sachsen 2017 Edison Hoti (l.) ebenfalls ein Polizist. Platz drei belegte Maik Geilenbrügge (r.) aus Sprockhövel, der Mister Nordrhein-Westfalen 2017.

Der 21 Jahre alte Leichtathlet aus Erfurt setzte sich gegen 1025 Konkurrenten durch. Unbehaun hatte sich als Mister Mitteldeutschland 2017 für die Endrunde des Wettbewerbs qualifiziert. Auf Platz zwei kam mit Edison Hoti ein Kollege: Der 22-Jährige ist ebenfalls Polizist.