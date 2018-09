Geburtstagsgruß für Beyoncé "Ich kann nicht glauben, dass Gott mich als deine Mutter auserkoren hat"

Gerade war sie noch vier Monate alt, trug ein rosafarbenes Kleidchen, verwuschelte Haare und nun feiert sie schon ihren 37. Geburtstag - anlässlich ihres Ehrentags hat die Mutter von Sängerin Beyoncé, Tina Knowles Lawson, ein Foto ihrer Tochter auf Instagram gepostet, das sie als Baby zeigt.

Sie wünsche Beyoncé, die das schönste, großzügigste und liebevollste Herz habe, alles Gute zum Geburtstag, schreibt Knowles und hörte mit ihren Lobeshymnen gar nicht mehr auf. Ihre Tochter sei brillant, in dem was sie tue. Alles was sie sich vornehme, werde besser.

"An diesem Tag warst du vier Monate alt und ich konnte die Begeisterung, den Stolz und die umfassende Liebe, die ich für dich fühlte, einfach nicht kontrollieren", schreibt Knowles über das Foto auf Instagram. "Ich schwor, dich jeden Tag zu lieben und zu schätzen."

Die Tage, an denen Beyoncé und ihre Schwester zur Welt gekommen seien, seien die besten in ihrem Leben gewesen. "Manchmal kann ich es nicht glauben, dass von all diesen unglaublichen Menschen auf der Welt, Gott mich als deine Mutter auserkoren hat", schreibt die 64-Jährige weiter.

Schon zu ihrem 36. Geburtstag war die Sängerin von Familie und Freunden im Internet überrascht worden. Im vergangenen Jahr nahmen zahlreiche US-Stars ihren Ehrentag zum Anlass, sich in einem berühmten Look der Sängerin ablichten zu lassen. Auch ihre Mutter beteiligte sich damals an der Aktion.

Beyoncé und ihr Mann Jay-Z reisten in den vergangenen Monaten gemeinsam durch Europa und Nordamerika. Im Juni und Juli waren die beiden im Rahmen ihrer gemeinsamen Tour "On The Run II" auch in Berlin und Köln gewesen.

Über den 37. Geburtstag der Sängerin legt das Paar eine kurze Pause ein. Nachdem die beiden zuletzt am 31. August in Miami auf der Bühne standen, treten sie am 11. September wieder in Arlington, im US-Bundesstaat Texas, auf.