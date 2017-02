Beyoncé Oh, Babies

Es ist eine Nachricht, die offenbar Millionen Menschen überwältigt: Beyoncé ist schwanger mit Zwillingen. Am Mittwochabend deutscher Zeit verkündete die Sängerin die Überraschung bei Instagram. Das dazugehörige Foto zeigt sie mit Babybauch, sie sitzt in Unterwäsche vor einem Blumenstrauß, umhüllt von einem Schleier.

In wenigen Stunden hat die 35-Jährige damit einen Rekord aufgestellt, wie das US-Magazin "People" berichtet: Mehr als sieben Millionen Mal klickten Nutzer inzwischen auf den Button "Gefällt mir". So viele waren es noch nie bei einem Instagram-Eintrag. Demnach stieß Beyoncé Kollegin Selena Gomez vom Thron. Ihr Bild vom vergangenen Juni, auf dem sie Cola trinkt, sammelte bisher 6,4 Millionen "Gefällt mir"-Klicks.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Ein von Beyoncé (@beyonce) gepostetes Foto am 1. Feb 2017 um 10:39 Uhr

Beyoncé reüssierte auch bei Twitter, der Hashtag #Twins wurde zum Trend. Und die Sängerin sammelte zahlreiche Glückwünsche ein - auch von Kollegen in der Promiszene. "So begeistert über diese Nachricht!!!", gratulierte Sängerin Rihanna bei Instagram. "Glückwünsche für meine beste Freundin Beyoncé, ich liebe dich so sehr", twitterte Model Christine Teigen.

Ihre erste Schwangerschaft - im Herbst 2011 - hatte Beyoncé live bei der Vergabe der MTV-Videopreise in Los Angeles verkündet. Vor einem Millionenpublikum. Am Ende ihres Auftritts knöpfte die Sängerin damals ihren Glitterblazer auf, rieb sich strahlend den runden Bauch und zwinkerte vielsagend. Tochter Blue Ivy kam im Januar 2012 zur Welt.

Der Vater der Kinder ist Rapper Jay Z, mit dem die Sängerin seit Jahren verheiratet ist.