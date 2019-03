Klatsch und Knatsch Macht doch, was ihr wollt

Die Ansage der Woche...

... machten die US-Popstars Beyoncé und Jay-Z bei den GLAAD Media Awards, einer Preisverleihung, die Medien und Menschen für ihre faire Darstellung der LGBTQ-Gemeinschaft ehrt. Das Paar erhielt den Vanguard Award und nutzte seine Rede, um für die Rechte der Community einzustehen.

Beyoncé widmete den Preis ihrem verstorbenen Onkel, der als homosexueller Mann "seine Wahrheit gelebt habe. Er sei in einer Zeit mutig und unmissverständlich gewesen, in der die USA das nicht akzeptiert hätten. Sie hoffe, dass seine Kämpfe jungen Menschen den Weg ebnete, heute freier zu leben. "Sich auszusuchen, wen man liebt, ist ein Menschenrecht", sagte die Sängerin. "Wie man sich selbst erkennt und sieht, ist ein Menschenrecht."

Ehemann Jay-Z richtete sich in seiner Ansprache an seine Mutter: "Ich werde in ihre Fußstapfen treten, um Liebe und Akzeptanz zu verbreiten", sagte der 49-Jährige. In seinem Lied "Smile" hatte er bereits die Homosexualität seiner Mutter thematisiert.

"Liebe und Akzeptanz" Beyoncé und Jay-Z haben bei den GLAAD Media Awards, die Medien und Menschen für ihre faire Darstellung der LGBTQ-Gemeinschaft ehren, eine emotionale Rede gehalten. Beyoncé widmete den Preis ihrem verstorbenen Onkel, der als homosexueller Mann "seine Wahrheit gelebt habe". "Sich auszusuchen, wen man liebt, ist ein Menschenrecht", sagte sie. Jay-Z richtete sich in seiner Ansprache an seine Mutter, die lange ihre Homosexualität verschwiegen hatte. "Ich werde in ihre Fußstapfen treten, um Liebe und Akzeptanz zu verbreiten", sagte er. Beyoncé und Jay-Z sind seit 2008 verheiratet. Das Paar hat drei Kinder.

Die Kontaktanzeige der Woche...

... lieferte Dagmar Berghoff. Die ehemalige "Tagesschau"-Chefsprecherin verriet der "Bunten", dass sie sich für den Ruhestand einen Mann an ihrer Seite wünsche. Mit Freundinnen gehe sie gerne ins Ballett oder besuche ein Musical. "Aber es wäre auch schön, wenn ich solche Abende mal wieder mit einem Mann teilen könnte."

"Ich vertraue auf das Schicksal" Dagmar Berghoff auf einem Foto aus dem Jahr 1999: Die Moderatorin ist Millionen Deutschen bekannt - vor allem aus einem Grund. Bis 1999 war Berghoff Chefsprecherin der Tagesthemen, im Dezember vor mehr als 19 Jahren trat sie diese Aufgabe an Jo Brauner ab. Inzwischen ist Berghoff 76 Jahre alt - hat aber auch im Ruhestand noch Wünsche, wie sie nun verriet: Über einen Mann an ihrer Seite etwa würde sie sich freuen. Berghoff war lange mit Peter Matthaes verheiratet. Der Hamburger Arzt starb 2001, seitdem ist Berghoff Witwe. Allein bleiben wolle sie aber nicht für immer, sagte sie der "Bunten". "Ich gehe gern mit Freundinnen ins Theater, in ein Musical oder ins Ballett", sagte sie. "Aber es wäre auch schön, wenn ich solche Abende mal wieder mit einem Mann teilen könnte." Allerdings wolle sie nicht mit einem Mann zusammenziehen: "Das Kapitel ist durch." Aber fürs Ausgehen und Reisen würde sie sich eine männliche Begleitung manchmal doch wünschen. Aktiv im Internet oder per Annonce suchen werde sie aber niemals, sagte Berghoff: "Ich vertraue auf das Schicksal. Wenn es sein soll, wird es irgendwann passieren." Berghoff, hier im Januar 1999 mit ihrer Kollegin Susanne Daubner, hat eine klare Vorstellung von ihrem Mr. Right: Ihr hätten schon immer die Schauspieler Kevin Costner und Brad Pitt gefallen. "Also vom Typ her eher groß, blond, blauäugig." Sich selbst finde sie "überhaupt noch nicht" alt, sagte Berghoff: "Eher wie Mitte 40, Anfang 50. Ich empfinde mich nicht mehr als jung, aber auch noch nicht alt." Wann sie tatsächlich alt sein werde? "Vielleicht mal mit 80."

Wenn Mr. Right Kevin Costner oder Brad Pitt ähneln würde, wäre das von Vorteil. Die beiden Schauspieler hätten ihr schon immer gefallen, sagte Berghoff. "Also vom Typ her eher groß, blond, blauäugig." Charakterlich wünsche sie sich jemanden, der humorvoll, intelligent und keinesfalls geizig sei.

Den Spaß der Woche...

... erlaubte sich Palina Rojinski. Regelmäßig erhält die TV-Unterhalterin auf ihrem Instagram-Account sexistische Kommentare bezüglich ihrer Oberweite. Deshalb führte Rojinski ihre Follower mit einem Foto hinters Licht.

Schluss mit Sexismus Mit einem vermeintlichen Foto ihres Dekolletés hat Palina Rojinksi für Aufsehen gesorgt. Gemeinsam mit Klaas Heufer-Umlauf erdachte sie sich einen "Prank" für dessen Show "Late Night Berlin". Geboren 1985 in St. Petersburg, kam Rojinski 1991 nach Berlin. Rojinski im April 2018 in Berlin: Die TV-Moderatorin berichtete später für die ARD von der Fußball-WM aus Russland. Rojinski zählt zu den populären Gesichtern des deutschen Fernsehens. Sie wurde bekannt durch ihre Schlagfertigkeit als Moderatorin des Musiksenders VIVA und als Sidekick von Joko und Klaas in "MTV Home" und "Circus Halligalli". Mit "Got To Dance" gewann sie 2013 den deutschen Fernsehpreis. In "Willkommen bei den Hartmanns" spielte sie die Tochter einer bürgerlichen Familie, die einen Flüchtling aufnimmt - der Streifen wurde mit dem Bambi als bester Film ausgezeichnet (November 2017). Rojinski arbeitet auch als DJane "Palina Power" und legt gerne Hip-Hop auf. Rojinski und Elyas M'Barek bei den GQ Men of the Year Awards in Berlin. Bei den People Style Awards 2016 in München. Rojinski war in ihrer Kindheit eine herausragende Turnerin: Noch vor ihrem zehnten Lebensjahr wurde sie zweimal deutsche Meisterin in rhythmischer Sport-Gymnastik.

Mit Moderator Klaas Heufer-Umlauf und einem Mitarbeiter aus dessen Show inszenierte sie ein besonders offensives Dekolleté-Foto, das sie auf ihrem Account veröffentlichte. Prompt folgten die erwarteten Reaktionen - wieder erreichten sie Dutzende sexistische Kommentare. Wenig später löste Rojinksi jedoch auf: Es handelte sich gar nicht um ihren Ausschnitt, sondern die Pofalte des Mitarbeiters. Ein gelungener Coup, fanden andere Follower im Netz.

Die Babynews der Woche...

... kamen von Alanis Morissette - die Sängerin ist schwanger. "So viel Neues", schrieb die Sängerin auf Instagram als Kommentar zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das sie mit Babybauch zeigt.

Die Kanadierin ist seit 2010 mit dem Rapper Souleye, der mit bürgerlichem Namen Mario Treadway heißt, verheiratet. Das Paar hat bereits zwei Kinder: den achtjährigen Sohn Ever Imre und die knapp dreijährige Tochter Onyx Solace.

"So viel Neues" Alanis Morissette ist mit ihrem dritten Kind schwanger. "So viel Neues", schrieb die Sängerin auf Instagram als Kommentar zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das sie mit Babybauch zeigt. Hier ist sie im Oktober 2018 in Beverly Hills zu sehen. Die kanadische Sängerin hat bereits zwei Kinder mit ihrem Ehemann, dem Rapper Souleye, der mit bürgerlichem Namen Mario Treadway heißt. Das Paar ist seit 2010 verheiratet. Hier zeigen sich die beiden bei einer Preisverleihung im Jahr 2015. Das Paar hat den achtjährigen Sohn Ever Imre und die knapp dreijährige Tochter Onyx Solace. Ihre größten Erfolge feierte Morissette in den Neunzigerjahren. Ein großer Hit der 44-Jährigen ist der Song "Ironic".

Den Drink der Woche...

... mixte Prinz Charles. Bei einem offiziellen Termin in Havanna zeigte der britische Thronfolger, was er am Glas kann. Gemeinsam mit seiner Frau, Herzogin Camilla, ließ er ihre viertägige Kuba-Reise mit einem Mojito ausklingen.

Majestätisches Mojito-Mixen Was braucht es für einen Mojito? Rum, Limetten, Pfefferminze und Eiswürfel - aus diesen Zutaten zauberte sich Prinz Charles mit seiner Ehefrau, Herzogin Camilla, einen eigenen Drink. In einem Privatrestaurant in Havanna zeigte der britische Thronfolger, was er am Glas kann. Es war nicht der einzige Drink, den er sich gemeinsam mit seiner Frau genehmigte. Das Paar probierte während seines Besuchs in dem Restaurant auch, wie der Rum ganz pur schmeckt. Der Prinz half auch beim Auspressen von Zuckerrohr. Prinz Charles und Herzogin Camilla waren die ersten Vertreter der britischen Königsfamilie, die Kuba einen offiziellen Besuch abstatteten. Der Thronfolger traf unter anderem Präsident Miguel Díaz-Canel, besichtigte das historische Stadtzentrum und fuhr mit seiner Frau in einem Oldtimer durch Kubas Straßen. Zum Start ihrer viertägigen Reise begrüßte sie die stellvertretenden Außenministerin Kubas, Ana Teresita González (rechts). Das Paar nahm auf Kuba an einer Kranzniederlegung am José-Martí-Denkmal teil. José Martí war ein kubanischer Dichter und Unabhängigkeitskämpfer. Er gilt als Nationalheld des Landes.

Das traditionelle Getränk aus Rum, Limetten, Pfefferminze und Eiswürfeln bereitete er selbst zu. Es war nicht der einzige Drink, den sich das Paar genehmigte. In dem Restaurant probierte es auch, wie der Rum ganz pur schmeckt. Zudem half der Prinz beim Auspressen von Zuckerrohr, einem der Hauptexportprodukte des sozialistischen Karibikstaats.

Die Entscheidung der Woche...

... traf Justin Bieber: Der Sänger will sich künftig in erster Linie auf seine Gesundheit und seine Familie konzentrieren. "Die Musik ist mir sehr wichtig, aber nichts kommt vor meiner Familie und meiner Gesundheit", schrieb der 25-Jährige auf Instagram. Viele Fans hätten ihn um ein neues Album gebeten, aber er habe schon bei seiner letzten Tour emotional nicht alles geben können.

"Ich bin jetzt sehr darauf konzentriert, einige tief verwurzelte Probleme zu lösen, die ich wie die meisten von uns habe, sodass ich nicht auseinanderfalle, sodass ich meine Ehe aufrechterhalten kann und der Vater sein kann, der ich sein will", schrieb Bieber. Ganz aufgeben will er die Musik aber offenbar nicht: Für die Zukunft versprach er ein neues Album.

"Ich war einsam" Justin Bieber hat in einem ausführlichen Doppelinterview an der Seite von Hailey Baldwin ausführlich über seine krisenhaften Jahre als Teenager und junger Erwachsener gesprochen. Er habe sich in sehr jungen Jahren viel zu ernst genommen, sagte Bieber der "Vogue". Er habe sogar drinnen eine Sonnenbrille getragen, sagte er - woraufhin seine Lebensgefährtin Baldwin in dem Interview einwarf: "Drinnen und nachts". Justin Bieber und Hailey Baldwin sind schon mehrere Monate verlobt, wahrscheinlich ist das Paar sogar schon verheiratet. Ob verheiratet oder nicht - die beiden passen perfekt zusammen - zumindest nach Ansicht von Ireland Baldwin, der Cousine von Hailey Baldwin. "Sie sind perfekt füreinander, weil sie wie die gleiche Person sind", sagte die 23-Jährige vor Kurzem. Ireland Baldwin arbeitet ebenso wie ihre Cousine Hailey Baldwin als Model. Über den genauen Beziehungsstatus von Justin Bieber und Hailey Baldwin wird seit Monaten spekuliert. Mit einer Namensänderung auf Instagram - dort heißt sie jetzt Bieber - hatte die 22-Jährige die Gerüchte angeheizt. Eine offizielle Bestätigung des Paars blieb bislang aus. Aber für Biebers Mutter gehört Hailey Baldwin offenbar schon zur Familie. Das zeigte Pattie Mallette mit einem Gruß zum Geburtstag des Models auf Twitter. Dort schrieb die 43-Jährige: "Ich bin so dankbar, dich als Tochter zu haben." Auch Justin Bieber befeuerte die Gerüchte einmal über Instagram. "Meine Ehefrau ist großartig", schrieb Bieber unter ein Foto, das den 24-Jährigen und das Model Hand in Hand zeigt. Im Sommer hatte der Sänger seine Verlobung mit Baldwin auf Instagram bekannt gegeben. Seitdem spekuliert die Öffentlichkeit über ihren Beziehungsstatus. Doch außer den kleinen Andeutungen über die sozialen Netzwerke verrieten Baldwin und ihr Partner nichts. Anders ging der Onkel des Models, Schauspieler Alec Baldwin, mit den Gerüchten um. Er bestätigte kurzerhand die Hochzeit des Paars. "Nun, sie sind losgegangen und haben geheiratet. Und ich weiß nicht, was das Problem ist", sagte er bei den Emmy Awards zu Reportern. Auch auf diese Äußerungen reagierte das Paar damals nicht. Bieber, 24, und Baldwin, 22, waren bereits 2016 kurzzeitig liiert. Bieber sagte dem "GQ"-Magazin damals, er wolle die Dinge mit Baldwin nicht überstürzen. "Was, wenn Hailey tatsächlich das Mädchen ist, das ich einmal heirate? Wenn ich etwas überstürze, wenn ich sie verletze, dann wird die Wunde immer bleiben." Als er im Sommer seine Verlobung mit dem Model bekannt gab, versprach der Sänger in seinem Instagram-Post, "unsere Familie mit Ehre und Anstand zu führen" und sich von Jesus leiten zu lassen. Sein Herz gehöre vollständig ihr. "Hailey, ich bin soooo verliebt in all das, was dich ausmacht", schrieb der Sänger. Baldwin selbst antwortete via Twitter mit zwei Sätzen: Sie sei sich nicht sicher, was sie im Leben getan habe, um ein solches Glück zu verdienen, "aber ich bin Gott so vollkommen dankbar, dass er mir eine solch unglaubliche Person geschenkt hat, mit der ich mein Leben teilen darf".

Die Zukunftspläne der Woche...

... verkündete Til Schweiger. Der Schauspieler sprach aber nicht über seine eigenen Ziele, sondern über die seiner drei Töchter. Und die wissen wohl ziemlich genau, was sie beruflich nicht machen wollen. "Keine der drei will Schauspielerin werden," sagte Schweiger dem "Stern".

(K)ein Familienunternehmen Til Schweiger ist Schauspieler, Regisseur, Produzent und Drehbuchautor - und lange sah es so aus, als ob es auch seine Kinder ins Filmgeschäft zieht. Seine Tochter Luna spielte unter anderem im Film "Schutzengel" an der Seite ihres Vaters und zeigte sich auch mit ihm auf dem Roten Teppich, wie hier bei den "GQ Men of the Year Awards" 2017. Tochter Emma (hier mit Mutter Dana Schweiger auf dem Oktoberfest 2015) spielte bereits im Kindergartenalter bei "Keinohrhasen" mit. Doch offenbar haben diese Erfahrungen den Schweiger-Nachwuchs nicht vollkommen überzeugt: "Keine der drei will Schauspielerin werden", sagte er dem "Stern". Öffentliche Auftritte scheuen sie jedoch offenbar nicht: Bei der Europapremiere von "Head Full of Honey" zeigten sich die beiden älteren Töchter mit Til Schweiger.

Während seine 22-jährige Tochter Luna in Paris studiere, plane ihre zwei Jahre jüngere Schwester Goldschmiedin zu werden. Das Nesthäkchen der Familie, Emma, wisse noch nicht, was sie machen wolle, sagte Schweiger. Auch die Zukunft seines Sohnes in der Branche ist offen. Ob der Kameramann werde, wisse er noch nicht", sagte Schweiger. "Er ist nämlich ein ebenso talentierter Koch."