Klatsch und Knatsch Sie ist verschossen, er wird beschossen

Es war die Woche der starken Frauen - zumindest in der Welt der Stars. Da wäre zunächst die bewegende Geschichte von Mari Malek: Die junge Frau musste als Kind aus dem heutigen Südsudan fliehen und lebt heute erfolgreich als Model und DJ in New York. Mit ihrem Einfluss will sie nun den Kindern in ihrer Heimat helfen.

"Auch wenn die Situation aussichtslos erscheint, sollen sie an sich glauben", sagte Malek der BBC. Nach vier Jahren in einem Flüchtlingscamp in Ägypten durfte sie mit ihrer Familie in die USA einreisen. Dort sei es schwer gewesen, Fuß zu fassen. Die erste Wohnung war heruntergekommen, Malek sprach kein Englisch und fühlte sich oft beobachtet: "Wer ist dieses seltsame Mädchen? Wo kommt sie her?"

Hilfe für die Heimat Mari Malek musste als Kind vor dem Bürgerkrieg aus dem Südsudan fliehen. Vier Jahre lebten Malek, ihre Mutter und zwei Schwestern in einem ägyptischen Flüchtlingscamp, schließlich schafften sie es in die USA. Mit Anfang 20 wurde Mari Malek als Model entdeckt. Mari Malek ist Mutter einer Tochter und setzt sich für die Bildung von Kindern in ihrer Heimat ein. Ihre eigene Geschichte soll anderen Flüchtlingskindern Hoffnung machen. Malek hat bereits vor der Uno über die Zustände in ihrer Heimat gesprochen. Hier posiert sie am 10. Juni beim Life Ball in Wien.

Inzwischen kann Malek Englisch - und noch viel mehr. Ihr Engagement gilt besonders den vielen Kindern, die im Südsudan vom Krieg betroffen sind. "Sie leiden zu sehen, bricht mir das Herz." Mit ihrer Non-Profit-Organisation Stand4Education will sie insbesondere jungen Mädchen bessere Bildung ermöglichen.

Auch andere Prominente setzen sich für ihre Mitmenschen ein, Pamela Anderson zum Beispiel engagiert sich schon seit Längerem für Julian Assange. Nun hat der Hollywoodstar einen Liebesbrief für den WikiLeaks-Gründer verfasst: Dessen Widerstand gegen den Staat sei sexy, heißt es darin.

Freiheitsliebe Pamela Anderson in Monte Carlo: "Warum mein Herz zu Julian steht", beginnt ein Liebesbrief der Schauspielerin. Assange auf dem Balkon der ecuadorianischen Botschaft in London: Auch nachdem das schwedische Verfahren wegen Vergewaltigung eingestellt ist, hält sich der Whistleblower versteckt - aus Angst vor Strafverfolgung wegen Geheimnisverrats. Dass er gegen den Staat rebellierte, schien Anderson zu gefallen. "Er legte sich mit dem Leviathan an und gewann. Das macht ihn sexy", schrieb sie in dem Brief. Als "Baywatch"-Rettungsschwimmerin wurde sie berühmt. "Egal, wo ich bin, ich kann diesen Mann nicht vergessen, der in der ecuadorianischen Botschaft isoliert ist", schrieb sie nun über Assange. Assange wollte demnächst mit britischen Behörden verhandeln. Auch Anderson will vermitteln. Sie wandte sich unter anderem an die britische Premierministerin Theresa May und den französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

"Er legte sich mit dem Leviathan an und gewann. Das macht ihn sexy", schreibt sie. "Egal wo ich bin, ich kann diesen Mann nicht vergessen, der in der ecuadorianischen Botschaft isoliert ist."

Isoliert und missverstanden fühlt sich derzeit wohl auch Boris Becker. Der frühere Tennisstar führt derzeit einen einsamen Kampf gegen eine britische Gerichtsentscheidung, wonach Becker bankrott ist.

Up and down, up and down Am 7. Juli 1985 wurde Boris Becker schlagartig zum deutschen Sporthelden - durch seinen Wimbledon-Sieg im Alter von 17 Jahren. Er besiegte im Finale den Südafrikaner Kevin Curren 6:3, 6:7, 7:6, 6:4. Es war der Beginn einer unglaublich erfolgreichen Tenniskarriere. Auf dem Tennisplatz feierte Becker zahlreiche Triumphe. Nach seinem Sieg bei den Australian Open 1991 wurde er die Nummer eins der Weltrangliste. Ein Jahr später gewann Becker zusammen mit Michael Stich Olympiagold in Barcelona. 1988 hatte er mit dem deutschen Team erstmals den Davis Cup geholt. Beckers aktive Karriere endete dort, wo sie einst so furios begann: auf dem Centre Court in Wimbledon, seinem "Wohnzimmer". Am 1. Juli 1999 verlor er sein Achtelfinal-Match gegen den Australier Patrick Rafter 3:6, 2:6, 3:6 - Beckers letztes Spiel. Allein an Preisgeld hatte er in seiner Karriere mehr als 25 Millionen Dollar verdient. Abseits des Platzes sollte er in den folgenden Jahren weniger Erfolge feiern. Privates Glück: Im Dezember 1993 heiratete Becker seine Frau Barbara. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, die Söhne Noah Gabriel (Jahrgang 1994) und Elias Balthasar (1999). Doch die Ehe hielt nur gut sieben Jahre. Im Januar 2001 wurden Boris und Barbara Becker in München geschieden. Die Scheidung soll ihn laut "Bild"-Zeitung rund 15 Millionen Euro gekostet haben soll. Im Sommer 1999 hatte Becker seine schwangere Frau mit Angela Ermakova betrogen. Bei der kurzen Affäre zeugte er die uneheliche Tochter Anna (Jahrgang 2000), was Becker zunächst bestritt, nach einem Vaterschaftstest jedoch zugab: "Ich übernehme die Verantwortung und werde für die kleine Anna sorgen." Hier sind Mutter und Tochter im März 2007 bei einer Schönheitsmesse in Düsseldorf zu sehen. Als Werbefigur war Becker schon während seiner Tenniskarriere begehrt. Und auch danach erhielt er diverse Verträge. Kultstatus erlangte sein AOL-Spot. "Häh, bin ich da schon drin, oder was?" - "Ich bin drin!" - "Das ist ja einfach!" Das Landgericht München verurteilte Becker im Oktober 2002 wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 1,7 Millionen Euro zu zwei Jahren Haft auf Bewährung. Nach Auffassung des Gerichts hatte Becker in den Jahren 1991 bis 1993 zwar offiziell seinen Wohnsitz im Steuerparadies Monaco, tatsächlich habe er aber seinen Lebensmittelpunkt in München gehabt. Zudem wurde er zu einer Geldstrafe von 300.000 Euro verurteilt, außerdem sollte Becker 200.000 Euro Geldbuße als Bewährungsauflage an verschiedene karitative Einrichtungen zahlen. Wenig erfolgreich verlief Beckers Beteiligung am Internetportal Sportgate, das 2001 Insolvenz anmelden musste. Der Insolvenzverwalter forderte daraufhin 1,5 Millionen Euro von Becker. Das Oberlandesgericht München verurteilte ihn schließlich zu einer Zahlung von 108.000 Euro. Mehrere Jahre lang war die Tennislegende Werbeträger von PokerStars.de, einer Onlineplattform für Pokerspieler. Becker nahm auch an Profi-Turnieren teil. Insgesamt soll er mehr als 100.000 Dollar an Preisgeld gewonnen haben. Bis ins erste Quartal dieses Jahres gehörten Becker drei Mercedes-Autohäuser in Mecklenburg-Vorpommern. Das Geschäft lief wohl nicht immer nach Wunsch. In der Bilanz für 2012 stand ein Minus von 208.083,84 Euro. Inzwischen hat eine größere regionale Händlerkette die Häuser an den Standorten Stralsund, Ribnitz-Damgarten und Greifswald übernommen. Beckers Finca Son Coll in der Nähe von Arta auf Mallorca: Die Immobilie brachte ihm viel Ärger, wäre schon mal fast zwangsversteigert worden. Becker und die Frauen: 2008 war er für 83 Tage mit Sandy Meyer-Wölden verlobt, dann kam es zur Trennung. Zuvor hatte er einige kurze Beziehungen, unter anderem mit Sabrina Setlur. 2009 heiratete Becker die Niederländerin Lilly Kerssenberg. Das Paar bekam 2010 den Sohn Amadeus. Am Tiefpunkt dürfte Beckers Ansehen in Deutschland wohl 2013 gewesen sein. Im Zusammenhang mit seiner zweiten Autobiografie "Das Leben ist kein Spiel" war von einer "deutschen Tragödie" und von "Selbstdemontage" die Rede. Später bezeichnete Becker das Werk im SPIEGEL als Fehler. Zu allem Überfluss lieferte sich Becker auch noch einen Twitter-Zoff mit Oliver Pocher, der in einer Art TV-Duell mündete - peinliche Bilder mit Fliegenklatschen-Schlappohren inklusive. "Natürlich weiß ich: Nicht jeder meiner Auftritte, zum Beispiel im deutschen Fernsehen, war gut. Einige waren nicht so gut", sagte Becker jüngst. Dieser Job brachte Becker eine Menge Anerkennung zurück: Als Trainer von Novak Djokovic strafte er alle Skeptiker Lügen. Der Serbe gewann 2016 erstmals die French Open, hielt damit alle vier Grand-Slam-Titel gleichzeitig und war unangefochten die Nummer eins. Ende Dezember beendeten die beiden ihre Zusammenarbeit, die Becker rund eine Million Dollar pro Jahr eingebracht haben soll. Becker arbeitet derzeit als Kommentator für den TV-Sender Eurosport. In diesem Job hatte er zuvor bereits langjährige Erfahrung bei der BBC gesammelt. Als Fernsehexperte überzeugte Becker mit klugen Analysen. Zuletzt stand Becker also wieder aus erfreulichen Gründen im Rampenlicht. Doch jetzt setzt die Entscheidung eines Londoner Gerichts, das ihn für bankrott erklärte, dem Image wieder arg zu. Kürzlich hatte Becker erklärt, wieder als Trainer arbeiten zu wollen. Zwar mache ihm seine Arbeit als TV-Kommentator sehr viel Spaß. "Ich muss aber auch sagen: Natürlich juckt's mich, wieder auf dem Platz zu stehen. Alles andere wäre auch gelogen", sagte Becker Anfang Juni der "Süddeutschen Zeitung".

Das sei aber keineswegs der Fall, ließ der 49-Jährige postwendend seinen Anwalt verkünden: "Das Verfahren betrifft ein Darlehen, das Herr Becker binnen eines Monats in voller Höhe zurückgezahlt hätte." Auf Twitter bedankte sich Becker wenig später bei seinen Fans und schrieb: "Ich bin seit 32 Jahren in diesem Spiel und habe vor, es noch länger zu bleiben."

Auf ein Spiel mit ungewissen Folgen haben sich in Bayern offenbar ein paar Schüler eingelassen: Zwei Jugendliche sollen den thailändischen König im beschaulichen Erding mit einer Spielzeugpistole beschossen haben. Der 64-jährige Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun verzichtete auf eine Anzeige, trotzdem ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Der Thronverächter Prinz Harry rangiert auf Platz fünf der britischen Thronfolge. In einem "Newsweek"-Interview sagte der 32-Jährige nun, er sei gar nicht darauf erpicht, König zu werden. Der Prinz sagte, er sei gemeinsam mit seinem Bruder darin eingebunden, die Monarchie zu modernisieren. Harry und William sind die Söhne von Prinzessin Diana, die vor 20 Jahren bei einem Autounfall starb. William ist seit einiger Zeit mit der US-Amerikanerin Meghan Markle liiert. Prinz William ist die Nummer zwei der britischen Thronfolge. Er ist verheiratet mit Prinzessin Kate. Auf dem Thron sitzt seit mehr als 60 Jahren die Queen. Sie ist inzwischen 91 Jahre alt. Rechts neben ihr: Sohn und Thronfolger Prinz Charles.

Auch ein anderes Königshaus kommt derzeit nicht so recht zur Ruhe: Die britischen Royals bangen unter anderem um den Gemahl der Königin, nachdem der 96-jährige Philip für einige Tage ins Krankenhaus musste. Wenig später erregte Prinz Harry dann Aufsehen mit einem Interview: "Gibt es irgendjemanden aus der königlichen Familie, der König werden will oder Königin?", fragt er darin und antwortet selbst: "Ich glaube nicht, aber wir werden unsere Pflichten zur rechten Zeit erfüllen."

Mit guten Nachrichten begonnen hatte die Woche im Hause Knowles: Sängerin Beyoncé ist erneut Mutter geworden. Ihre Kinder tragen laut US-Medien die Namen Bey und Jay, sie kamen demnach bereits Mitte Juni zur Welt.

Beyoncé zum zweiten und dritten Mal Mutter Superstar Beyoncé hatte im Februar bekannt gegeben, dass sie mit Zwillingen schwanger ist. Die 35-Jährige und ihr Ehemann Jay Z sind bereits Eltern der fünfjährigen Blue Ivy. Mit diesem Bild verkündete Knowles die frohe Botschaft bei Instagram - es sollten noch viele weitere mit Babybauch folgen. Beyoncé bei den Grammys im Februar: Inszenierung als goldumflorte Göttin In einer HBO-Dokumentation aus dem Jahr 2013 feierte Beyoncé ihren Ehemann als jemanden, der ihr beigebracht habe, eine Frau zu sein. Fans meinten mit dem Erscheinen von Beyoncés Album "Lemonade" in den Liedtexten Hinweise darauf zu erkennen, dass der Haussegen schief hängt. Gerüchten zufolge soll Jay Z (hier beim Tennisturnier von Wimbledon 2016) seiner Frau untreu gewesen sein. Das Paar habe sich aber wieder versöhnt. Die bevorstehende Geburt ihres neuen Nachwuchses feierte Beyoncé mit einer großen Party.

Zwar bestätigten bislang weder der Superstar noch Ehemann Jay Z die Geburt der Zwillinge - aber Großvater Matthew konnte die frohe Kunde nicht für sich behalten: "Happy Birthday an die Zwillinge", schrieb der Vater von Beyoncé am vergangenen Sonntag in einem Instagram-Post. "In Liebe, Opa."

They're here! .⠀ .⠀ .⠀ #beyonce #jayz #twins #birthday #happybirthday Ein Beitrag geteilt von Mathew Knowles (@mrmathewknowles) am 18. Jun 2017 um 7:12 Uhr

Über Nachwuchs freuen würde sich gerne auch Courteney Cox noch einmal. Die Schauspielerin, die mit der Kultserie "Friends" berühmt wurde, ist zwar schon 53 - aber darin sieht sie kein Hindernis: "Ich würde gern. Ich weiß, es ist verrückt, aber ich würde", sagte sie dem Magazin "New Beauty".

Cox, die vor 13 Jahren zum ersten Mal Mutter wurde, ist mit dem 40 Jahre alten Musiker Johnny McDaid liiert - und hat bereits konkrete Pläne für eine mögliche Schwangerschaft: Denkbar sei etwa, dass sie die Eizelle einer anderen Frau austrage.

Ein Baby wäre schön Courteney Cox hat genug vom Schönheitswahn in Hollywood: Um jung zu bleiben, habe sie einiges unternommen, was sie nun bereue, sagte die Schauspielerin in einem Interview. Die 53-Jährige ist mit dem 13 Jahre jüngeren Musiker Johnny McDaid zusammen. In dem Interview sagte sie nun, sie wünsche sich noch ein Baby. Courteney Cox (2. von links) mit Matt Le Blanc, Matthew Perry, David Schwimmer and Jennifer Aniston - dem restlichen Cast der Serie "Friends". Durch die Rolle der Monica Geller in der beliebten US-Sitcom wurde Cox Mitte der Neunzigerjahre weltbekannt. Echten Fans der Serie ist natürlich aufgefallen, dass hier noch jemand fehlt: Lisa Kudrow, die die Rolle von Phoebe Buffay spielte, ist nicht mit auf dem Foto. Cox sagte, sie habe sich früher die Haut mit Füllmasse glätten lassen. Inzwischen habe sie diese Stoffe wieder entfernen lassen. "Ich bin so natürlich wie ich sein kann." Hier ist sie im Jahr 1997 zu sehen. Cox - hier im Jahr 2002 - wurde mit 40 zum ersten Mal Mutter. Tochter Coco ist heute 13. Die "Friends"-Schauspielerin bei einem Auftritt im Jahr 2010. Heute sagt sie, das Altern mache ihr manchmal zu schaffen. Cox war bis 2013 mit dem Kollegen David Arquette verheiratet. Das Paar hatte sich bei Dreharbeiten zum Film "Scream" kennengelernt. Cox sagt heute über sich: "Ich fühle mich besser, weil ich aussehe, wie ich bin."

So weit ist die Familienplanung bei BVB-Verteidiger Marc Bartra wohl noch nicht fortgeschritten - der Fußballprofi ist aber auch erst seit Kurzem verheiratet: 69 Tage nach dem Anschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus gaben sich der 26-Jährige und seine Verlobte Melissa Jimenez das Jawort.

BVB-Spieler Marc Bartra hat geheiratet "Du bist die Frau von der ich immer geträumt habe", schrieb Marc Bartra vor der Trauung auf Instagram. Nun hat er seine Traumfrau Melissa Jimenez in Barcelona geheiratet. Vor knapp zwei Monaten musste Bartra noch am Arm notoperiert werden. Am 11. April hatte er sich bei dem Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus einen Speichenbruch zugezogen. Auf dem Weg zum Champions-League-Spiel gegen Monaco waren drei Sprengsätze neben dem Bus explodiert. Seine Teamkollegen standen Bartra in den schweren Tagen nach dem Anschlag mit einer symbolischen Geste im Stadion zur Seite. Auch die Fans waren in Gedanken bei dem Spanier. Am 27. Mai stand Bartra im DFB-Pokalfinale wieder in der Startelf und holte sich seinen ersten Titel in Deutschland.

Die Hochzeit fand unter dem Motto "Once upon a time" in Barcelona statt. Unter den Gästen waren die BVB-Teamkollegen Roman Bürki, Gonzalo Castro, Eric Durm und Julian Weigl. Auch Bartras früherer Barcelona-Mitspieler und jetziger Bayern-Star Thiago war dabei.