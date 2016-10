Anpfiff für die Liebe Bibiana Steinhaus und Howard Webb sind ein Paar

Die Schiedsrichter-Szene hat ihr erstes Traumpaar. Bibiana Steinhaus ist mit ihrem britischen Kollegen Howard Webb zusammen. "Wir sind glücklich liiert", bestätigte die 37-Jährige ihre Beziehung der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst hatte die "Bild" unter Berufung auf die britische "Sun" über die Beziehung berichtet und ein Foto der beiden gezeigt, das sie zusammen bei einem Spiel von Hannover 96 im September zeigt.

Webb war lange Zeit als Schiedsrichter auch bei internationalen Wettbewerben im Einsatz. 2010 und 2013 wählte ihn die International Federation of Football History & Statistics zum "Welt-Schiedsrichter des Jahres". Der 45-jährige Brite leitete unter anderem das WM-Finale 2010 und das Champions-League-Finale 2010. Mittlerweile ist er technischer Direktor der englischen Schiedsrichter-Vereinigung PGMOL.

Bibiana Steinhaus ist die erste Frau, die im deutschen Profibereich pfeifen darf. Sie pfiff bislang 64 Zweitliga-Spiele und ist als 4. Schiedsrichterin bei Spielen der 1. Bundesliga aktiv. Weitere Höhepunkte ihrer Karriere waren die Partien bei der Frauen-WM 2011 in Deutschland und bei Olympia 2012 in London. Auch sie ist zweifache Welt-Schiedsrichterin.

Steinhaus und Webb haben noch weitere Gemeinsamkeiten. Beide arbeiteten vor ihrer Schiedsrichter-Karriere bei der Polizei. Wann es zwischen ihnen gefunkt hat, verriet Steinhaus nicht. Howard Webb ist seit 1995 verheiratet und hat drei Kinder. Laut "Sun" wohnen Steinhaus und Webb bereits zusammen in Deutschland.

Vor einigen Tagen erschien Autobiographie "The Man in the Middle" des Ex-Schiedsrichters. Bibiana Steinhaus taucht in dem Buch übrigens noch nicht auf.