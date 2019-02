Es beginnt wie eine normale Aufzeichnung einer "Big Bang Theory"-Folge. Kaley Cuoco, Jim Parsons und ihre Kollegen treten vor das Studiopublikum, werden vorgestellt. Dann versammeln sich Schauspieler und Produktionsteam plötzlich, "Larger Than Life" von den Backstreet Boys wird eingespielt - und der Flashmob geht los.

Das hat bei der Serie Tradition. Aber weil es der letzte Flashmob zur letzten Staffel war, empfanden es die Beteiligten als besonderen Moment. Vor allem Cuoco, die in mehreren Instagram-Posts über die Aktion berichtete. Cuoco schrieb: "Das könnte einer meiner liebsten Momente in zwölf Jahren sein." Sie habe doch gesagt, dass man sich mit einem Knall verabschieden werde.

Serien-Erfinder Chuck Lorre war die Sache angeblich so wichtig, dass er sich via Videochat zuschalten ließ, weil er nicht persönlich vor Ort sein konnte. Auch ein anwesender "Big Bang Theory"-Star machte nicht mit: Johnny Galecki hatte sich am Knöchel verletzt. Er habe zugeschaut und die Tänzer angefeuert, schrieb Cuoco.

"Big Bang Theory" ist eine der erfolgreichsten Serien der vergangenen Jahre. Sie hat zahlreiche Preise gewonnen. 2007 wurde die erste Folge ausgestrahlt. In den USA soll im Mai die letzte Folge laufen. Angeblich hatten die Macher versucht, zwei weitere Staffeln zu produzieren. Aber Parsons, der Dr. Sheldon Cooper spielt, wollte offenbar nicht mehr. Und die Serie wäre ohne ihn nicht vorstellbar.