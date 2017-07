"Big Bang Theory"-Star Melissa Rauch ist schwanger - und hat Angst

Überglücklich und zugleich ziemlich ängstlich - "Big Bang Theory"-Star Melissa Rauch hat ihre Schwangerschaft in einem Gastbeitrag für das US-Magazin "Glamour" verkündet. In dem emotionalen Essay schreibt die Schauspielerin auch, dass sie während ihrer letzten Schwangerschaft eine Fehlgeburt erlitten habe.

Rauch, die in dem Text von sich in der dritten Person schreibt, enthüllt ihre Angst, eine erneute Fehlgeburt zu erleiden. "Es fühlt sich merkwürdig an, die Schwangerschaft überhaupt zu verkünden. Am liebsten würde sie damit warten, bis das Kind zum College geht," schreibt die Schauspielerin. Trotz aller Bedenken habe sie sich jedoch dazu entschieden die Neuigkeiten öffentlich zu machen - damit will sie verhindern, dass jemand ihren Babybauch entdecke und ihr zuvor komme.

Gleichzeitig wolle Rauch anderen Frauen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, Trost spenden. "An alle Frauen da draußen, die Fruchtbarkeits-Probleme haben, eine Fehlgeburt erlitten haben oder diesen Schmerz gerade jetzt durchmachen: Ihr seid nicht allein. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn es euch jetzt nicht gut geht."

Rauch bezeichnet ihre Fehlgeburt als eines der "tiefsten Leiden, die sie im Leben je gefühlt hat." Nun sei sie dankbar und überglücklich wieder schwanger zu sein. Sie hoffe, dass ihre Erfahrung sie zu einer besseren Mutter machen werden.

Die 37 Jahre alte Melissa Rauch spielt seit 2009 die Rolle der Bernadette in der US-Serie "Big Bang Theory". Vor der Kamera ist sie mit der Figur Howard Wolowitz verheiratet. Das Serienpaar hat in der zehnten Staffel ein Kind bekommen.