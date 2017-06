Verfahren in Gefahr Jury im Cosby-Prozess immer noch uneinig

Die Jury im Strafprozess wegen sexueller Nötigung gegen US-Entertainer Bill Cosby hat sich bislang nicht auf ein Urteil einigen können. Das teilte das zwölfköpfige Gremium nach Angaben des Gerichts in Norristown im US-Bundesstaat Pennsylvania dem Richter mit.

Der Richter forderte die Jury daraufhin auf, es noch einmal zu probieren. Sie hatte bereits rund 30 Stunden beraten und sich mehrmals vom Gericht einzelne Zeugenaussagen nochmals vorlesen lassen. Sollte dieser erneute Versuch auf eine Einigung scheitern, müsste der Prozess möglicherweise komplett neu verhandelt werden.

Das US-Rechtssystem schreibt die einstimmige Entscheidung der Geschworenen in Strafprozessen zwingend vor. Wird diese nicht erreicht, ist das Verfahren geplatzt. Dies bedeutet, dass der Angeklagte weder freigesprochen noch verurteilt ist. Es besteht dann aber die Möglichkeit, dass der Fall noch einmal komplett neu aufgerollt wird.

Der 79-jährige Schauspieler wird von rund 60 Frauen beschuldigt, sich in früheren Jahrzehnten an ihnen vergangen zu haben. Da die meisten Anschuldigungen aber verjährt sind, beschränkt sich der Strafprozess in Norristown auf einen einzigen Fall.

Cosbys Verteidiger hatten in dem Prozess nur einen einzigen Zeugen aufgerufen, einen damals an den Ermittlungen beteiligten Polizisten. Damit wurde der Prozess deutlich verkürzt. Die Staatsanwaltschaft hatte dagegen über mehrere Tage zwölf Zeugen vernommen, die den Schauspieler in teils emotionalen Aussagen sexueller Übergriffe beschuldigten. Er selbst verzichtete auf eine Aussage.

Der in Philadelphia lebende Schauspieler hatte in den Achtzigern und Neunzigern mit der nach ihm benannten "Bill Cosby Show" weltweit Erfolge gefeiert.