Nach Prozess Bill Cosby will erklären, wie man Missbrauchsvorwürfe verhindert

Erst vor wenigen Tagen platzte der Prozess gegen Bill Cosby wegen sexuellen Missbrauchs. Die Jury hatte sich nicht auf ein Urteil einigen können. Nun will der US-Entertainer auf eine Tour gehen, um mit jungen Menschen über sexuelle Nötigung zu sprechen - und, so wirkt es, zu erklären, wie man entsprechende Vorwürfe verhindert.

Darauf lassen zumindest Aussagen von zwei seiner Sprecher schließen. Cosby könne es nicht abwarten, wieder an die Arbeit zu gehen, sagte Andrew Wyatt dem TV-Sender WBRC im US-Bundesstaat Alabama: "Diese Sache ist größer als Bill Cosby." Junge Menschen, besonders junge Sportler, seien heutzutage betroffen "und sie müssen wissen, was sie erwartet, wenn sie ausgehen und Party machen und Dinge tun, die sie nicht tun sollten." Auch verheiratete Männer betreffe das, so Wyatt, ohne seine Aussagen weiter zu erläutern.

Ebonee Benson, eine weitere Sprecherin, sagte, dass sich die Gesetze verändern. Deshalb sollten die Leute geschult werden. Denn, so die Erklärung der Cosby-Vertrauten: "Schon das Streifen einer Schulter, eigentlich alles kann als sexuelle Nötigung verstanden werden." Bei seiner Tour wolle Cosby auch über die Gefahren von falschen Anschuldigungen sprechen, so Benson. Zudem solle die Öffentlichkeit aufmerksam die Forderungen nach der Ausweitung der Verjährungsfristen für das Melden von sexueller Gewalt beobachten.

Laut Wyatt werde die Tour in Rat- und Gemeindehäuser im Juli in Alabama beginnen. Es hätte Hunderte Anfragen, unter anderem von Kirchen, an Cosby gegeben, mit jungen Menschen über das Rechtssystem zu sprechen und wie es für "persönliche und politische Zwecke" genutzt werden könne.

Rund 60 Frauen hatten den 79-jährigen Cosby beschuldigt, sich in früheren Jahrzehnten an ihnen vergangen zu haben. Da die meisten Anschuldigungen aber verjährt sind, beschränkte sich der Strafprozess in Norristown auf einen einzigen Fall. Dieser ging ohne Ergebnis zu Ende, weil sich die Geschworenen nicht auf ein einstimmiges Urteil einigen konnten. Cosby, der die Vorwürfe bestreitet, und seine Anhänger werteten das als eine Art Sieg.

Allerdings hatte der Staatsanwalt angekündigt, den Fall erneut vor Gericht bringen zu wollen. Zudem drohen Cosby noch mehrere Zivilverfahren in Zusammenhang mit den Vorwürfen.

Die Anwältin Gloria Allred, die 33 der Frauen vertritt, die Cosby sexuellen Missbrauch vorwerfen, nannte die geplante Tour einen durchsichtigen Versuch, die Jury vor einem zweiten Verfahren zu beeinflussen. "Unter den bestehenden Umständen sollte Mr. Cosby keine Workshops zu sexueller Nötigung durchführen."

Die Organisation RAINN, die sich gegen sexuelle Gewalt einsetzte, teilte mit: "Es wäre nützlicher, wenn Mr. Cosby seine Zeit damit verbringen würde, mit Menschen darüber zu reden, wie sexuelle Übergriffe gar nicht erst begangen werden."