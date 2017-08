"Täglich grüßt das Murmeltier"-Musical Heute Abend wieder, Bill Murray?

Am Dienstagabend war Bill Murray im Theater und hat sich die Musical-Variante seines Kultfilms "Täglich grüßt das Murmeltier" angeschaut. Am Mittwochabend hat der Schauspieler dasselbe wieder getan. Das berichtet die "New York Times". Nun stellt sich die Frage, ob Murray wohl auch ein drittes Mal geht - es wäre ihm zuzutrauen.

"Täglich grüßt das Murmeltier" erzählt die Geschichte des TV-Wettermanns Phil Connors, der denselben Tag immer wieder erlebt. 1993 kam der Film in die Kinos und hat seither Kultstatus erlangt. Als Murray am Dienstag erstmals die Musical-Version des Films besuchte, war er laut "New York Times" sichtlich gerührt. Er habe mitgesungen, großzügiges Trinkgeld an Kellner verteilt und am Ende des Stückes ein paar Tränen im Auge gehabt.

Nachdem Murray auch am Mittwoch im Publikum der Show gesehen wurde, fühlten sich viele Zuschauer direkt in den Film versetzt. Auf Twitter brachten einige ihr Erstaunen zum Ausdruck. "Das ist kein Witz: Bill Murray schaut sich "Täglich grüßt das Murmeltier" heute noch mal an," schrieb eine Userin.

Ob Murray denselben Abend auch ein drittes Mal erleben will, ist noch offen. In der Vergangenheit hat der Schauspieler immer wieder mit witzigen und Aktionen für Schlagzeilen gesorgt.