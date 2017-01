Carrie Fishers Tochter "Worte können nicht ausdrücken, wie sehr ich sie vermissen werde"

Für Fans bedeutete der Tod von Carrie Fisher und Debbie Reynolds den Verlust zweier brillanter Künstlerinnen. Für Billie Lourd war es der Verlust von Mutter und Großmutter innerhalb kürzester Zeit: Fisher verstarb am 27. Dezember im Alter von 60 Jahren, ihre Mutter Reynolds einen Tag darauf; sie wurde 84 Jahre alt.

Nun hat sich Lourd erstmals öffentlich zum Tod ihrer Mutter und Großmutter geäußert. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Foto, das sie als Kind mit Mutter und Großmutter zeigt.

❤‍‍❤ Receiving all of your prayers and kind words over the past week has given me strength during a time I thought strength could not exist. There are no words to express how much I will miss my Abadaba and my one and only Momby. Your love and support means the world to me. Ein von Billie Lourd (@praisethelourd) gepostetes Foto am 2. Jan 2017 um 10:09 Uhr

Die Gebete und lieben Worte hätten ihr in der vergangenen Woche Kraft gegeben, schrieb Lourd dazu - in einer Zeit, in der sie gedacht habe, es könne keine Stärke geben. "Worte können nicht ausdrücken, wie sehr ich meine Abadaba und meine Momby vermissen werde", schrieb Lourd an die Adresse ihrer Fans. Der Post wurde mehr als 200.000-mal geliked und fast 12.000-mal kommentiert.

Für Fisher und Reynolds soll es eine gemeinsame Trauerfeier geben. Sie sollen auf einem Friedhof in Los Angeles bestattet werden. Nach Angaben der Familie soll das Begräbnis im privaten Kreis stattfinden.

Lourd ist die Tochter Fishers und Byron Lourds, der als Manager Künstler vertritt. Die 24-Jährige spielt in der TV-Serie "Scream Queens" mit.