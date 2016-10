Blake Lively übers Schwangersein "Es macht Spaß, einen Cindarella-Look auszuprobieren"

Vor gut einem Jahr wurde Blake Lively zum ersten Mal Mutter, inzwischen erwartet die Schauspielerin das zweite Kind. Kein Wunder also, dass sie sich nun zum wiederholten Male über die Monate vor der Geburt geäußert hat: weil es sie nervt, dass schwangere Frauen und junge Mütter sich oft wegen ihrer Figur rechtfertigen müssen.

Sie hingegen liebe es, sich wegen ihres Babybauchs in große, flatterige Kleider zu hüllen, sagte die 28-Jährige nun in einem Interview mit "People" und "Entertainment Weekly". "Es macht Spaß, eine große, glitzernde Größe oder einen Cindarella-Look auszuprobieren", so Lively. "Denn als kleines Mädchen spielt man, sich zu verkleiden - und jetzt mach ich das halt auch als großes Mädchen."

Milkshake: check. Comfortable shoes: check. Having a slit in your dress to make you feel better about the aforementioned: check. Ein von Blake Lively (@blakelively) gepostetes Foto am 21. Jul 2016 um 18:49 Uhr

Bereits im August hatte Lively Komplimente bekommen, weil sie schon kurze Zeit nach ihrer ersten Entbindung für den Film "The Shallows" vor der Kamera stand - mit durchtrainiertem Körper. Schon damals reagierte Lively verärgert: "Es ist so unfair, das so zu feiern", sagte sie. "Ich finde, ein Frauenkörper nach einer Geburt ist etwas Schönes."

Lively, die mit der Hauptrolle in der TV-Serie "Gossip Girl" bekannt wurde, kritisierte unrealistische Schönheitsideale und den gesellschaftlichen Druck, der auf Frauen nach einer Schwangerschaft lasten würde: "Du musst nicht gleich startklar für Victoria's Secret sein, denn du hast das unglaublichste Wunder vollbracht, dass das Leben zu bieten hat", sagte sie. "Ich meine, du hast gerade einen Menschen geboren. Ich fände es gut, wenn das gefeiert würde."