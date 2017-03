Blake Livelys Erfolgsgeheimnis "Ich hab's ständig vermasselt"

Gibt es eigentlich eine Liste der erwartbarsten Fragen an weibliche Stars? Wenn ja, steht "Was hast du von deiner Mutter gelernt?" gewiss mit drauf. Klar, hinter "Du siehst immer so toll aus. Hast du ein paar Beauty-Tipps?" Aber nicht weit.

Als Blake Lively auf L'Oreals "Women Of Worth"-Gala des kanadischen Senders CTV gefragt wurde, was sie von Mama gelernt hat, fand sie tatsächlich eine ermutigende Antwort.

Ihre Mutter habe ihr eingeschärft, sich niemals vorm Scheitern zu fürchten. "Sie sagte immer: Du kannst es nicht vermasseln", so Lively. "Klar hab ich es ständig vermasselt. Aber allein die Tatsache, dass sie sagte, ich könnte es nicht, sorgte dafür, dass ich mich wirklich fühlte, als könne mir nichts passieren."

So sei sie Risiken eingegangen und habe Dinge ausprobiert, die sie sich sonst nie getraut hätte. Diese Einstellung sei es vielleicht sogar gewesen, die Lively dazu gebracht habe, es mit einer Schauspielkarriere zu versuchen.

Die Antwort auf die Frage nach Beauty-Tipps, die tatsächlich auch in dem Interview gestellt wurde, fiel übrigens weit weniger inspirierend aus: "Maskara".