Bob Dylan Nobelpreis? Nicht der Rede wert

Wenn Bob Dylan bei einem Konzert auf die Bühne tritt, spricht er selten. Auch am Donnerstag machte er da keine Ausnahme. 90 Minuten spielte der 75-Jährige in Las Vegas, als Zugabe sang er "Blowin' in the wind". Die Resonanz - begeistert, enthusiastisch. Dann war das Konzert vorbei. Und Dylan ging.

Aber da war doch was. Ach ja, Rocklegende Dylan hatte soeben den Nobelpreis gewonnen - für Literatur. Als erster Musiker in der 115-jährigen Geschichte des Preises. Einen Kommentar hielt er offenbar trotzdem nicht für nötig. Schon vorher hatte sein Sprecher mitgeteilt, Dylan werde kein kurzfristiges Statement abgeben.

Eine wortreiche Debatte überlässt der Musiker anderen. Unter Literaten ist umstritten, ob der Musiker den Preis zu Recht erhielt. "Wenn Dylan ein Dichter ist, bin ich ein Basketball-Spieler", sagte der Schriftsteller Norman Mailer. Der schottische Kollege Irvine Welsh sagte, er sei ein Fan von Dylan, aber die Entscheidung des Preiskomitees sei unausgereifte Nostalgie alter Hippies.

Der Schriftsteller Salman Rushdie äußerte sich positiv bei Twitter: "Dylan ist der brillante Erbe einer Barden-Tradition. Großartige Wahl."