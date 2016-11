Whitney Houstons Tochter Ex-Freund von Bobbi Kristina Brown zu Millionenstrafe verurteilt

Über ein Jahr nach dem Tod von Whitney Houstons Tochter Bobbi Kristina Brown ist der Freund der Verstorbenen zu Schadenersatz in Höhe von 36 Millionen Dollar verurteilt worden. Ein Richter in Atlanta (Georgia) veranlasste, dass Nick Gordon diese Summe an den Nachlassverwalter der Verstorbenen zahlen muss.

Bereits im September hatte das Gericht Gordon in einem Zivilverfahren für Browns Tod verantwortlich gemacht, nachdem er wiederholt nicht zu Gerichtsterminen erschienen war. Die aktuelle Entscheidung stelle ein Versäumnisurteil dar.

Im Januar 2015 war die 22-Jährige leblos in einer Badewanne mit dem Gesicht nach unten gefunden worden. Nach einem halben Jahr im Koma starb sie. Dem Autopsiebericht zufolge wurden in ihrem Körper Marihuana, Alkohol, eine kokainähnliche Substanz, Beruhigungsmittel sowie Morphium festgestellt. Bis heute ist nicht geklärt, ob ihr Tod ein Unfall war oder sie Suizid beging.

Bobbi Kristinas Vater Bobby Brown und ihre Halbschwester LaPrincia Brown hatten in dem Verfahren als Zeugen ausgesagt. Die Familie beschuldigte Gordon, Brown einen giftigen Cocktail verabreicht zu haben, der sie bewusstlos gemacht habe, und sie dann mit dem Gesicht nach unten in eine Wanne mit kaltem Wasser gelegt zu haben. Gordon habe zuvor mit einem Freund ein "Kokain- und Alkoholgelage" abgehalten und habe seiner Freundin offenbar aus Eifersucht eins auswischen wollen.

Gordon ist bislang keiner Straftat angeklagt worden. Er erschien nicht vor Gericht und ließ sich in dem Zivilverfahren auch nicht durch einen Anwalt vertreten. Seine Strafanwälte hatten die Vorwürfe der Familie aber schon im vergangenen Jahr als haltlos bezeichnet.

Klägeranwalt David Ware kündigte an, die Schadenersatzzahlung bei Gordon "mit allem Nachdruck" einzutreiben. "Der Angeklagte wird der Justiz nicht entkommen", sagte Wade. Die Klage habe er eingereicht, "um Bobbi Kristina Brown Gerechtigkeit widerfahren zu lassen".

Bobby Brown, Bobbi Kristinas Vater, veröffentlichte auf Instagram ein Statement, in dem er erklärte, "erfreut über das Ergebnis der heutigen Gerichtsverhandlung" zu sein. Er forderte den Staatsanwalt auf, nun auch die strafrechtlichen Ermittlungen voranzutreiben.