Klatsch und Knatsch Verlobt, getrennt, wieder zusammen

Das Liebes-Comeback der Woche...

... feierten offenbar John Cena und Nikki Bella. Die Wrestling-Stars hatten sich erst Mitte April getrennt - wenige Wochen vor ihrer geplanten Hochzeit. "Diese Entscheidung war schwierig für uns, wir empfinden aber weiterhin viel Liebe und Respekt füreinander", hieß es damals in einer Mitteilung auf Twitter.

Ja! Nein! Ja! Verlobung vor laufenden Kameras - vor einem Jahr hatten die Wrestling-Stars John Cena und Nikki Bella bei einem live übertragenen Wettkampf im Fernsehen verkündet, sie wollten einander heiraten. Wenige Wochen vor der geplanten Hochzeit teilten Cena und Bella dann mit, sie hätten es sich anders überlegt. "Diese Entscheidung war schwierig für uns, wir empfinden aber weiterhin viel Liebe und Respekt füreinander", hieß es Mitte April in einer Mitteilung auf Twitter. Nun berichtet das Magazin "People" unter Berufung auf zwei Quellen, das Paar sei wieder offiziell zusammen. Hier ist es bei den Nickelodeons 2017 Kids Choice Awards in Los Angeles zu sehen. Der 40-jährige Cena und seine Verlobte bei einer Premiere von "Daddy's Home 2" im November 2017: In Deutschland wurde Cena außerdem vor allem durch Auftritte in "Daddy's Home" und "Dating Queen" bekannt. Cena und Bella hatten sich immer wieder freimütig über ihre Beziehung geäußert - und geschwärmt. Er fühle sich schon jetzt wie verheiratet, hatte Cena mal gesagt. Wenn jemand von Bella als seiner "Frau" spreche, klinge das wunderbar. "Ich bin sicher, dass wir eine wunderbare Zukunft haben werden." Cena war vor allem als Wrestler bekannt geworden, hier bei einem Kampf 2013 in East Rutherford. Später startete er als Schauspieler durch.

Nun berichtet das Magazin "People" unter Berufung auf zwei Quellen, das Paar sei wieder offiziell zusammen. Die beiden führten vor ihrer Trennung sechs Jahre lang eine Beziehung. Der 40-jährige Cena ist in Deutschland vor allem als Schauspieler bekannt, er hatte Auftritte in Filmen wie "Dating Queen" und "Daddy's Home". Die 34-jährige Bella spielt zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Brie seit einiger Zeit in einer Reality-Show in den USA mit: "Total Bellas".

Die Trennung der Woche...

... bestätigte ein Berliner Anwalt: Boris Becker und seine Frau Lilly haben sich getrennt, laut Mitteilung einvernehmlich und freundschaftlich. Seit Sommer 2009 war das Paar verheiratet, künftig gehen das 41 Jahre alte Model und der 50 Jahre alte Ex-Tennisprofi getrennte Wege. Aus Beckers Plan, mit seiner Frau noch 40 Jahre zu verbringen, dürfte nun wohl nichts mehr werden. Ganz aus den Augen verlieren werden sich die beiden aber wohl nicht. Gemeinsam haben sie einen Sohn.

Der zweite Versuch Boris und Lilly Becker bei einer Filmgala im Februar 2011: Nach knapp neun Jahren Ehe hat das Paar seine Trennung bekanntgegeben. Laut dem Anwalt der beiden soll sie einvernehmlich und freundschaftlich vonstatten gegangen sein. Noch nicht verheiratet, aber schon ein Paar: Im August 2007 schauten die beiden bei einer Sport-Preisverleihung in Hamburg vorbei. Das Paar hatte sich 2005 kennengelernt. Schon vor der Verlobung gab es eine Episode, die die Klatschpresse wochenlang beschäftigte: Der Ex-Tennisstar hatte Lilly verlassen und sich mit Sandy Meyer-Wölden verlobt (hier sind Becker und Meyer-Wölden 2008 auf dem Oktoberfest zu sehen). Nach drei Monaten löste Boris Becker diese Verbindung aber wieder - und kehrte reumütig zu Lilly zurück. Turtelnd bei "Wetten, dass...?": Im Februar 2009 war das Paar zu Gast in der Unterhaltungsshow - damals waren die beiden noch nicht verheiratet. Den Auftritt in der Unterhaltungsshow nutzte das Paar, um seine Verlobung bekanntzumachen. Es dauerte nur wenige Monate, dann wurde im Sommer 2009 geheiratet. Hier zeigt sich das standesamtlich getraute Paar der Öffentlichkeit. Auch bei der kirchlichen Hochzeit waren Kameras dabei. Die Feier fand in der Kapelle Regina Pacis in St. Moritz statt. In der Rückschau sollte man vermutlich nicht zu viel in dieses Foto hineininterpretieren: Das Ehepaar bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Berlin Mitte Februar 2011. Das Paar hat ein gemeinsames Kind. Sohn Amadeus - hier mit Mama Lilly im April 2017 - kam im Februar 2010 zur Welt. Statt Tennis kann man ja auch mal Fußball anschauen: Das Ehepaar beobachtet im März 2012 das Fußballspiel zwischen dem FC Chelsea und Leicester City. 2012 schaute das Ehepaar im Deutschen Haus bei den Olympischen Spielen in London vorbei. Und auch bei "Wetten, dass...?" ließen sich die Beckers wieder blicken - im Dezember 2013 in Augsburg. 2009 heiratete Becker Lilly Kerssenberg. Das Paar bekam 2010 den Sohn Amadeus - nun ist die Ehe gescheitert. Fast wie zu Hause: Zum Tennisturnier von Wimbledon hat Becker eine ganz besondere Verbindung - 2016 schaute er sich mit seiner Frau das Finale zwischen Andy Murray und Milos Raonic an. Lilly und Boris Becker bei einer Sportgala Ende Februar in Monaco: Für eine TV-Show hatte sich Becker künstlich altern lassen und anschließend das Fazit gezogen, in der Zukunft werde es "eher schlechter als besser". Das klingt rückblickend fast ein wenig ahnungsvoll. Für beide Ehepartner war es der zweite Versuch: Lilly Becker war zuvor mit einem US-Geschäftsmann verheiratet gewesen, Boris Becker mit Barbara. 1993 heirateten die beiden, zwei Söhne gingen aus der Beziehung hervor: Noah Gabriel (Jahrgang 1994) und Elias Balthasar (1999). Familienausflug: Boris Becker mit seiner Frau sowie seinen Söhnen aus erster Ehe, Noah (2.v.l.) und Elias sowie Noahs damaliger Freundin bei der Modewoche in Berlin 2011. Die Ehe mit Barbara Becker hielt gut sieben Jahre. Im Januar 2001 kam die Scheidung. Sie soll ihn laut "Bild"-Zeitung rund 15 Millionen Euro gekostet haben. Im Sommer 1999 hatte Becker seine schwangere Frau mit Angela Ermakova betrogen. Bei der kurzen Affäre zeugte er die uneheliche Tochter Anna (Jahrgang 2000), was Becker zunächst bestritt, nach einem Vaterschaftstest jedoch zugab: "Ich übernehme die Verantwortung und werde für die kleine Anna sorgen." Hier sind Mutter und Tochter im März 2007 bei einer Schönheitsmesse in Düsseldorf zu sehen. Am 7. Juli 1985 wurde Becker schlagartig zum deutschen Sporthelden - durch seinen Wimbledonsieg im Alter von 17 Jahren. Er besiegte im Finale den Südafrikaner Kevin Curren 6:3, 6:7, 7:6, 6:4. Es war der Beginn einer unglaublich erfolgreichen Tenniskarriere.

Der Ankündigung der Woche...

... machte Brigitte Nielsen. "Die Familie wird größer", schrieb sie auf Instagram zu einem Foto, das sie auf einer Couch sitzend mit Babybauch zeigt. Der schon geborene Nachwuchs kann in jedem Fall bei der Kinderbetreuung helfen: Die Schauspielerin hat bereits vier Söhne im Alter von 23 bis 34 Jahren.

Die Dschungelkönigin ist schwanger Brigitte Nielsen wird erneut Mutter - auf Instagram veröffentlichte sie ein Bild mit Babybauch. "Die Familie wird größer", schrieb sie dazu. Nielsen hat bereits vier Söhne im Alter von 23 bis 34 Jahren. Vor einem Jahr sagte sie dem Magazin "Bunte" in einem Interview, dass sie sich ein Kind mit ihrem fünften Ehemann Mattia Dessi, 39, wünsche. Im Jahr 2012 wurde sie "Dschungelkönigin" in der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus."

Den Nachwuchs der Woche...

... bekam Schauspielerin America Ferrera. Die "Ugly Betty"-Darstellerin wurde zum ersten Mal Mutter. Ein kleiner Fuß in Nahaufnahme, direkt daneben zwei größere - mit diesem Foto gab sie die Geburt ihres Sohnes bekannt.

When 2 become 3...

Welcome Sebastian Piers Williams - aka Baz! We are happy, healthy and totally in love! @rpierswilliams pic.twitter.com/ltWcgPDfw9 — America Ferrera (@AmericaFerrera) 29. Mai 2018

Die 32-Jährige veröffentlichte das Bild auf ihrem Twitter- und Instagramaccount, dazu schrieb sie: "Wenn 2 zu 3 werden... Willkommen, Sebastian Piers Williams - alias Baz!" Mutter, Vater und Baby seien glücklich, gesund und total verliebt.

"Willkommen, Sebastian Piers Williams" US-Schauspielerin America Ferrera (hier 2010) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Seit 2011 ist sie mit Ryan Pier Williams verheiratet, das Paar gab nun in sozialen Netzwerken die Geburt des Sohnes bekannt. "Willkommen Sebastian Piers Williams - alias Baz!" Mutter, Vater und Baby seien glücklich, gesund und total ineinander verliebt, heißt es in der Nachricht bei Twitter und Instagram. So wurde Ferrera berühmt: als Mauerblümchen in der TV-Serie "Ugly Betty". Ferrera spielte die Hauptrolle, die Serie wurde von 2006 bis 2010 ausgestrahlt. Für ihre Rolle als Betty bekam Ferrera zahlreiche Preise, darunter einen Golden Globe und einen Emmy. Dieses Foto entstand 2008 bei der Verleihung der NAACP Image Awards, Ferrera wurde als beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie ausgezeichnet. Schon als Kind begann Ferrera, auf der Bühne zu stehen. Der Durchbruch gelang ihr dann 2006 mit "Ugly Betty" - damals entstand dieses Foto. In den vergangenen Jahren hat sich Ferrera häufiger zu politischen Themen geäußert. Im Januar 2017 hielt sie eine Rede beim Womens March in Washington. Ferrera wurde in Los Angeles geboren, ihre Eltern stammen aus Honduras. Im März 2017 bekam sie in Los Angeles den HRC Ally for Equality Award verliehen, hier ist sie auf der Bühne neben Lena Dunham zu sehen. 2014 erschien der Film "Drachenzähmen leicht gemacht 2", in dem Ferrera eine der Figuren spricht. Für die Filmpremiere kam sie mit ihren Kollegen zum Festival nach Cannes, und zwar in diesem Kleid, das später für Schlagzeilen sorgen würde. Ein Mann hatte sich auf den roten Teppich geschlichen und war unter Ferreras Kleid geschlüpft. Sicherheitskräfte zogen den Mann sofort unter dem Kleid hervor und führten ihn ab.

Ferrera und ihr Ehemann, der Schauspieler Ryan Piers Williams, hatten am Neujahrstag verkündet, dass sie ein Kind erwarten. Das Paar ist seit 2011 verheiratet.

Die Kehrtwende der Woche...

...legte Hugh Grant hin. Einst ließ er verlauten, er glaube nicht an die Ehe. Entweder schert ihn sein Geschwätz von damals nicht mehr - oder er hat den Glauben wiedergefunden. Er heiratete seine Partnerin Anna Eberstein, mit der er drei Kinder hat.

Jawort eines Skeptikers Sind laut britischen Medien jetzt Mann und Frau: Anna Eberstein und Hugh Grant. Bislang hatte sich Grant in Interviews immer als Ehemuffel hervorgetan. Hochzeiten hätten etwas Unromantisches, erklärte er zum Beispiel 2016 in einem Radiointerview. Das Bild zeigt das Paar im Februar 2018, da war Eberstein mit dem dritten gemeinsamen Kind schwanger. Auch von Monogamie halte er wenig, so Grant damals. Das wird auch seine Bald-Ehefrau wissen: Als sie ihr erstes Kind von dem Schauspieler erwartete, war parallel noch eine weitere Frau nach einer Liaison mit Grant schwanger. Grant und Eberstein halten ihr Privatleben in der Regel geheim. 2017 zeigte sich das Paar jedoch gemeinsam bei einem Tennismatch in Frankreich. Auch hier besuchten Grant und Eberstein gemeinsam ein Tennisturnier: Diese Aufnahme stammt von den Wimbledon Championships 2015. Eine Langzeitbeziehung führte Grant in der Vergangenheit mit der britischen Schauspielerin Liz Hurley. Das Paar war 13 Jahre lang liiert. Trotzdem heirateten die beiden nie. 1995 wurde Grant mit einer Prostituierten erwischt. Das Polizeifoto ging damals um die Welt. Seine Beziehung zu Hurley überdauerte jedoch den Betrug, die beiden trennten sich erst rund fünf Jahre später. Liz Hurley 2006: Die Schauspielerin und Grant haben geschafft, was wenigen Paaren nach einer Trennung gelingt. Sie verbindet bis heute eine tiefe Freundschaft. Nach Hurley führte Grant eine Beziehung mit Jemima Khan. Das Foto stammt aus dem Jahr 2007, kurz vor der Trennung der beiden.

Wo wir schon bei Hochzeiten sind: Die Inszenierung der Woche...

...lieferten Rocker Tommy Lee und seine Freundin Brittany Furlan. Sie veröffentlichten ein Foto, auf dem sie vor einem blumengeschmückten Traualtar im Freien stehen, allerdings in Hotelpuschen und Bademänteln. So eine legere Hochzeit wäre dem Paar durchaus zuzutrauen gewesen. Tatsächlich war die Sache nur ein Witz, wie Furlan via Twitter und Instagram mitteilte.