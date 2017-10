Tennis-Legende Boris Becker lehnt Dschungelcamp-Offerte offenbar ab

Boris Becker hat ein Angebot für die Teilnahme an der britischen Version des Dschungelcamps offenbar ausgeschlagen. Becker habe "selbstverständlich abgelehnt", teilte der Anwalt des ehemaligen Tennisstars laut Nachrichtenagentur dpa mit. Eine weitere Bestätigung für diese Informationen gibt es bislang nicht.

Becker hatte zuvor der "Bild"-Zeitung bestätigt, in die britische Variante des Dschungelcamps "I'm a Celebrity - Get Me Out of Here" eingeladen worden zu sein.

Berichte, wonach Becker in Verhandlungen mit dem Sender ITV stehen soll, seien aber "schlicht falsch", teilte der Anwalt laut dem Agenturbericht mit. Eine ITV-Sprecherin habe Berichte über Beckers Teilnahme als pure Spekulation bezeichnet.

Im Juni hatte ein britisches Gericht Becker für bankrott erklärt. Angeblich fordern Gläubiger 61 Millionen Euro von Becker. Es drohe sogar die Versteigerung seiner Sporttrophäen. Becker selbst und sein Anwalt machten allerdings immer wieder deutlich, seine Lage sei nicht so desaströs wie dargestellt.