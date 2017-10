Klatsch und Knatsch Money, Money, Money

Jennifer Aniston hat US-Medienberichten zufolge eine Million Dollar für Hurrikan-Opfer auf Puerto Rico gespendet. Die Hälfte gehe demnach an das Rote Kreuz, die andere Hälfte an die Stiftung von Latino-Sänger Ricky Martin. "Wir werden das nie vergessen. Du rettest Leben, Jenn", bedankte sich Martin via Twitter bei der 48 Jahre alten Schauspielerin.

Hurrikan "Maria" hatte vor drei Wochen weite Teile der Karibikinsel zerstört. Viele Menschen sind noch immer ohne Strom und fließendes Wasser. Die Schäden werden auf etwa 95 Milliarden Dollar (umgerechnet rund 80 Milliarden Euro) geschätzt.

Um viel weniger, 96 Euro Bußgeld, ging es bei Verona Pooth - und um die Frage, ob sie nicht angeschnallt am Steuer ihres Autos ein Selfie-Video gedreht hatte. Nachdem die Aufnahme auf Pooths Facebook-Seite erschienen war, hatte die Polizei den Fall bei der Bußgeldstelle angezeigt. Der Anwalt der 49-Jährigen legte Widerspruch ein, Pooth bleibt die Geldbuße nun erspart. Zur Begründung hieß es, der Tatzeitpunkt habe sich nicht ermitteln lassen. Deshalb habe nicht festgestellt werden können, ob die Sache eventuell schon verjährt war.

Alles legal Verona Pooth muss kein Bußgeld bezahlen: Das Verfahren wegen Fahrens ohne Sicherheitsgurt und Handynutzung am Steuer wurde eingestellt. Auf Pooths Facebook-Seite war ein kurzes Video veröffentlicht worden, das die Moderatorin (hier 2008) im Auto zeigte - dem Anschein nach nicht angeschnallt. Das Verfahren gegen die 49-Jährige wurde eingestellt, weil der Tatzeitpunkt nicht festgestellt werden konnte. Die Vorwürfe waren damit eventuell schon verjährt. Im Glück: Verona Pooth, geborene Feldbusch, mit ihrem Ehemann Franjo Pooth. Die beiden heirateten 2005. Das Ehepaar Pooth bei der Bambi-Verleihung 2011. Vor der Ehe mit dem Unternehmer war Pooth für kurze Zeit mit Achtzigerjahre-Popsänger Dieter Bohlen verheiratet. Pooth moderierte Ende der Neunziger die Erotikshow "Peep" im Privatfernsehen, später machte sie Werbung für Spinat, Telefonvorwahlen, und, und, und...

Winston Churchill ist als einer der bedeutendsten Staatsmänner des 20. Jahrhunderts in die Geschichte eingegangen - und als passionierter Raucher. Letzterem Umstand verdanken wir es, dass eine Zigarre, die sich Churchill einst angezündet hatte, nun für 12.000 Euro versteigert wurde. Der frühere britische Premierminister hatte die Corona 1947 geraucht - ein rund zehn Zentimeter langer Stumpen war aber übrig geblieben.

Churchills Zigarre für 12.000 Dollar verkauft Bei einer Online-Auktion hat das Auktionshaus RR aus Boston eine angerauchte Zigarre von Winston Churchill versteigert. Er hatte die Zigarre 1947 angezündet und nie zu Ende geraucht. Etwa zehn Zentimeter der kubanischen Corona sind noch übrig. Nun hat ein anonymer Bieter aus Palm Beach die Zigarre für 12.000 Dollar ersteigert. Churchill hatte die Zigarre am 11. Mai 1947 während einer Reise nach Paris am Flughafen Le Bourget angesteckt, gab das Auktionshaus an. Winston Churchill gilt als bedeutendster britischer Staatsmann. Er war von 1940 bis 1945 und von 1951 bis 1955 Premierminister. Churchill führte Großbritannien durch den Zweiten Weltkrieg. Bei der Teheran-Konferenz vom 28. November bis 1. Dezember 1943 traf der Staatsmann erstmals auf US-Präsident Franklin Roosevelt und Josef Stalin. Churchill und seine Frau Clementine: Das Paar hatte vier Töchter und einen Sohn. Der Staatsmann verstarb 1965 in London.

In gewisser Weise fällt auch eine Meldung aus Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico unter die Rubrik "Berühmte Alltagsgegenstände". In diesem Fall handelt es sich aber nicht um eine Zigarre, sondern um ein Haus. Es diente in der Serie "Breaking Bad" als Kulisse. Weil in einer legendären Szene die Hauptfigur Walter White alias Bryan Cranston eine Pizza aufs Garagendach schmeißt, tun dies nun immer wieder auch Fans. Dumm nur, dass die Bewohner des Hauses das gar nicht witzig finden. Um aufdringliche Pizzawerfer abzuhalten, wird nun ein Zaun ums Grundstück gebaut.

Die Pizzawerfer von Albuquerque Diese Szene aus "Breaking Bad" ist längst in die TV-Geschichte eingegangen: Aus Frust wirft Bryan Cranston alias Walter White eine Familienpizza auf das Dach seines Hauses. Die Serie ist längst beendet, doch der Pizzawurf lebt weiter: Viele Fans fahren zu dem Haus und nerven die Bewohner mit ihrer Anwesenheit - und eben geworfenen Pizzen. Zentrale Figuren der Serie: Die Drogenköche Jesse Pinkman (Aaron Paul, links) und Walter White (Bryan Cranston). Fünf Staffeln lang haben sie gemeinsam gekämpft und sich zerstritten, um ihr eigenes Leben gefürchtet und das anderer beendet. Auch die Mieterin des Apartments, in dem Jesse in der Serie wohnte, berichtet von aufdringlichen Fans. Neben Walter und Jesse ist Walters Frau Skyler, gespielt von Anna Gunn, eine zentrale Figur der Serie. Und ohne das Restaurant "Los Pollos Hermanos" wäre "Breaking Bad" auch schlecht vorstellbar. Giancarlo Esposito spielte in der Serie Gustavo "Gus" Frings, den Restaurantbetreiber, der aber eigentlich ein Drogenbaron ist. Für einen PR-Termin in Sydney wurde das Restaurant samt Frings und Mitarbeitern extra in abgespeckter Form aufgebaut. Für seine Darstellung wurde Cranston mehrfach ausgezeichnet. Hier hält er 2014 die Golden Globes für bestes TV-Serien-Drama und bester Schauspieler in einem TV-Serien-Drama in der Hand. Noch mal ein Preis, dies mal für alle: Das Team bekam den Screen Actors Guild Award 2014 als herausragendes Ensemble. Familienfoto: RJ Mitte, Bryan Cranston, Anna Gunn, Betsy Brandt mit Serienerfinder Vince Gilligan. Gilligan hatte Fans bereits 2015 dazu aufgefordert, das Pizzawerfen doch bitte einzustellen. Mit "Breaking Bad" auf den Walk of Fame: Bryan Cranston bei der Verleihung seines Sterns. Albuquerque, New Mexico: Seit der Serie sind Stadt und Umgebung beliebte Ziele für Fans. Im Lauf der Serie wird auch Anwalt Saul Goodman, gespielt von Bob Odenkirk, zu einer wesentlichen Figur. Sein Slogan "Better Call Saul" ist auch der Titel der Prequel-Serie, die die Vorgeschichte von "Breaking Bad" erzählt.

Er ist jetzt Bachelor: Bayern Münchens Stürmerstar Robert Lewandowski hat nach dem WM-Ticket auch einen Uni-Abschluss in der Tasche. Einen Tag nach der erfolgreichen WM-Qualifikation Polens beendete Lewandowski sein Studium an der Sporthochschule in Warschau. Thema seiner Bachelorarbeit war, nun ja, er selbst. Der Rekordtorschütze der polnischen Nationalmannschaft verteidigte am Montag seine Abschlussarbeit mit dem Titel "RL9. Der Weg zum Ruhm".

Auf ihrem Weg zum Ruhm ist Rebel Wilson schon ziemlich weit fortgeschritten. Die australische Schauspielerin ("Bridesmaids", "Pitch Perfect") ist deshalb für die Klatschpresse ein beliebtes Thema. Einige Artikel in Blättern des Verlags Bauer Media stellten Wilson als notorische Lügnerin dar. Die Schauspielerin ging vor Gericht, gewann und bekam rund drei Millionen Euro zugesprochen. Ob Wilson die Summe tatsächlich in voller Höhe erhält, ist offen - das Unternehmen will das Urteil anfechten. Angeblich aus Sorge um die Pressefreiheit.

Verlag will Rebel Wilson keine Millionen zahlen Der Rechtsstreit zwischen Rebel Wilson und dem Bauer-Konzern geht in eine neue Runde. Der Verlag legte Berufung gegen das Urteil eines Gerichts in Melbourne ein, das ihn zu Schadensersatz in Rekordhöhe verurteilt hatte. Dabei sah die Sache zunächst nach einem grandiosen Sieg für Wilson aus: Drei Millionen Euro sollte die Bauer Media Group an die Schauspielerin zahlen, die den Verlag wegen Verleumdung verklagt hatte. Mehrere Yellowpress-Blätter des Unternehmens hatten Artikel veröffentlicht, in denen Wilson als Lügnerin dargestellt wurde- und das wollte sie nicht auf sich sitzen lassen. Umso mehr freute sich die Schauspielerin über ihren Erfolg vor Gericht: "Es ist ein Sieg für jeden, der bösartig niedergemacht wird", sagte Wilson. Die Schauspielerin machte geltend, dass ihr wegen der Artikel mehrere Filmrollen entgangen seien. Für diesen Verdienstausfall forderte sie die Millionenentschädigung. Wilson und ihr Anwaltsteam: Nach dem Urteil in Melbourne waren sie bester Laune. Wilson bei den MTV Movie Awards 2015 in Los Angeles: Damals vergab sie mit Kollegen aus "Pitch Perfect 2" einen Preis. Wilson ist spätestens seit dem Film "Bridesmaids" ein Star. Ihre Figur sei ein echtes Alleinstellungsmerkmal, sagt Wilson - und das sei gut so. Mit Surfbrett und Neoprenanzug: Für "Pitch Perfect" wurde Wilson 2013 bei den Teen Choice Awards ausgezeichnet. Bei den MTV Movie Awards 2013 räumte Wilson gleich dreifach ab.

Boris Becker im britischen Dschungelcamp? Es gab Zeiten, da wäre wohl niemand auf die Idee gekommen, dem Ex-Tennisprofi ein solches Angebot zu unterbreiten. Doch die Zeiten haben sich geändert - und es gab offenbar ernsthaft eine Offerte. Doch der 49-Jähirige lehnte seinem Anwalt zufolge ab. Angeblich fordern Gläubiger von Becker rund 61 Millionen Euro. Beckers Anwalt sagte indes, der Ex-Tennisprofi bestreite die Angaben der Gläubiger, die noch kein Gericht überprüft habe.