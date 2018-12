London Boris und Lilly Becker ignorieren sich vor Gericht

Boris Becker und seine Noch-Ehefrau Lilly sind offenbar ihrer Scheidung einen Schritt nähergekommen. Am Montag trafen sich die Eheleute im Londoner Familiengericht. Beide Parteien erklärten, dass sie die Scheidung wollten.

Zwar würdigten sich die beiden keines Blickes. Ihren Anwälten ist es aber wohl gelungen, Unklarheiten bei den Scheidungsanträgen zu eliminieren. Dieser Punkt sei nun geregelt, hieß es vonseiten des Gerichts.

Becker, 51, und das aus den Niederlanden stammende Model, 42, hatten im Mai verkündet, sich "einvernehmlich und freundschaftlich" getrennt zu haben.

Im Mittelpunkt der heutigen Verhandlung standen finanzielle Fragen. Die Richterin untersagte den Medien ausdrücklich, über weitere Details zu berichten. Auch dürfe der Name des gemeinsamen Kindes im Zusammenhang mit dem Verfahren nicht genannt werden.

Nach der Anhörung verschwand Boris Becker durch einen Hinterausgang, Lilly Becker verließ das Gericht durch den Haupteingang.

DPA Boris Becker vor dem Londoner Familiengericht

Boris Becker ist vierfacher Vater. Mit seiner Ex-Frau Barbara hat er die Söhne Noah, 24, und Elias, 19. Aus der sogenannten Besenkammer-Affäre mit Angela Ermakova stammt seine inzwischen 18-jährige Tochter Anna.

Abgesehen von der Scheidung hat Boris Becker weiter Geldsorgen. Er steckt mitten in einem Insolvenzverfahren in London - 14 Gläubiger haben Forderungen von 61,5 Millionen Euro angemeldet. Der Insolvenzverwalter hatte sich in diesem Jahr über Beckers mangelnde Kooperationsbereitschaft beschwert. Wie der SPIEGEL in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, hat das Wirtschaftsministerium einen Antrag auf Insolvenzbeschränkung gegen den 51-Jährigen bei Gericht eingereicht.