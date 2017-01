Boy George über George Michael "Er hat Leute total aus allem rausgehalten"

Sie wurden beide in den Achtzigern mit ihrer Musik weltberühmt, eine enge persönliche Beziehung hatten Boy George und George Michael aber nie. Das jedenfalls hat George nun, einen Monat nach dem Tod seines berühmten Kollegen, in der US-Show "Watch What Happens Live" gesagt. Er habe zwar ab und zu Kontakt mit Michael gehabt, aber nicht wirklich über seine gesundheitliche Verfassung Bescheid gewusst.

"Ich habe Sachen in der Zeitung gelesen", so George, "aber ich wusste nie wirklich etwas - er hat Leute total aus allem rausgehalten."

Gerüchte darüber, er habe mit Michael in den Achtzigern im Clinch gelegen, dementierte George. Natürlich seien sie gewissermaßen Konkurrenten gewesen, aber ein ernstzunehmender Konflikt sei das nie gewesen. "Und irgendwann später habe ich dann begonnen, ihn als Musiker sehr zu schätzen", so George: "Ich habe richtig angefangen, sein Talent zu bewundern."

Im Video: Boy George über George Michael

Michael, der in den Achtzigerjahren mit Wham! und später als Solokünstler zum Pop-Idol aufstieg, war am ersten Weihnachtstag im Alter von 53 Jahren gestorben. Sein Manager hatte erklärt, die Todesursache sei Herzversagen gewesen - die Obduktion des Leichnams hat jedoch kein eindeutiges Ergebnis ergeben.

Boy George hatte seinen Kollegen nach dessen Tod ausführlich auf Twitter gewürdigt: "Er war allseits so beliebt, und ich hoffe, dass er das wusste, denn die Trauer heute lässt sich mit Worten nicht ausdrücken", schrieb er. "Was hatte er für eine wunderbare Stimme, seine Musik wird als Nachlass seines Talents weiterleben."