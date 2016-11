Wellness in Brasilien In der Bikinizone

Es ist ein friedliches Bild. Tief entspannt wirkende Frauen, die auf Gartenliegen ein Sonnenbad nehmen. So weit, so alltäglich.

Zugleich irritiert der Anblick. Die Sonnenanbeterinnen haben sich nicht an einem Strand, einem Pool oder in einem Garten zusammengefunden. Nein, ringsum rieselt und bröckelt eine triste Hinterhof-Fassade. Und was ist das eigentlich für eine merkwürdige Bikini-Uniform, die alle Frauen tragen?

Die Antwort: Das ist gar kein Bikini. Und auch, wenn es so aussieht, haben sich diese Frauen nicht auf einer verlassenen Baustelle getroffen, sondern im neuen Place-to-be für schönheitsinteressierte Brasilianerinnen.

Das Dach in Brasiliens Metropole Rio de Janeiro ist Teil des Erika Bronze Spa, einem Salon, der seinen Kundinnen die perfekten Bikinistreifen verspricht.

Klebestreifen-Methode statt Chaos-Bräune

Um das zu erreichen, braucht es natürlich mehr als einen echten Bikini. Bei dem führt das ständige Verrutschen der Träger bekanntlich zu einer unschönen Verstreifung von Schultern und Rücken. Von den fatalen Auswirkungen verschiedener Bikinimodelle ganz zu schweigen. Die unterschiedlichen Schnitte können zu einem unansehnlichem Wirrwarr von Streifen verschiedenster Brauntöne führen. Der Körper ist ja bekanntlich ein Tempel und kein Kandinsky.

Die Lösung für das unkontrollierte Umherstreifen: Erika Romero Martins Klebeband-Methode. Die Frauen kommen und kriegen einen Bikini aus schwarzen Abdeckstreifen geklebt. Den Rest erledigt die pralle Sonne Brasiliens.

Die Facebook-Seite hat bereits mehr als 36.000 Fans, auf ihrer Internetseite berichtet die 34-jährige Geschäftsfrau, wie sie bereits mit 15 Jahren auf die Idee mit den perfekten Bräunungsstreifen kam. Damals sehnte sich die Teenagerin nach einem Ort, an dem Frauen ihre Bräune perfektionieren können, ohne dabei ständig von Männern beobachtet und belästigt zu werden. Nun hat sie ihre Dachterrasse.