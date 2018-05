Ex-Dschungelkönigin Familienzuwachs bei Brigitte Nielsen

Brigitte Nielsen sitzt auf einer Rattancouch, die Hände ruhen auf ihrem Bauch: Das Bild, das sie bei Instagram veröffentlichte, ist eindeutig: Die 54-Jährige wird wieder Mutter. "Die Familie wird größer", schrieb sie zu dem Foto.

Nielsen hat bereits vier Söhne im Alter von 23 bis 34 Jahren. Vor einem Jahr sagte sie dem Magazin "Bunte", dass sie sich ein Kind mit ihrem fünften Ehemann Mattia Dessi, 39, wünsche. In dem Interview kritisierte sie auch die negativen Reaktionen auf ihren späten Kinderwunsch: "Die Leute sind schockiert und halten einen für egoistisch. Aber wenn ein Mann mit 70 Vater wird, klopft man ihm anerkennend auf die Schulter."

Brigitte Nielsen wurde in den Achtzigern als Schauspielerin bekannt. 1985 spielte sie mit Arnold Schwarzenegger in dem Film "Red Sonja". Später nahm sie an mehreren Reality-Show-Formaten teil. Im Jahr 2012 wurde sie "Dschungelkönigin" in der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus."